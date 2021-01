Cecília Jorge: Poemas na defesa da identidade macaense

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A jornalista Cecília Jorge apresenta hoje, na galeria da Fundação Rui Cunha, o seu mais recente trabalho intitulado Poemas para Macau. Um livro “que não era para ser”, segundo a autora, que apresenta pela primeira vez uma selecção de poemas prestando homenagem à identidade macaense que, no seu entender, está “entre dois mundos”.

“Este é um livro que não era para ser, porque eu sou jornalista há 40 anos e geralmente exprimo-me em prosa. A minha grande maneira de escrever é prosa”, começa por explicar Cecília Jorge ao PONTO FINAL, definindo a prosa como a sua linguagem normal. “Os poemas em mim foram sempre muito esporádicos, eu não sei quando é que surgem, são um impulso”, prosseguiu.

O livro intitula-se Poemas para Macau e é uma selecção de “47 ou 48 poemas”, escritos nos últimos 30 anos, “daqueles que ainda estavam arquivados no computador, nas pen-drives, nas disquetes”, indica.

Este projecto de compilar um livro de poemas é algo que surge desde 2005 e que nunca foi avante, segundo a autora, porque iam surgindo outras prioridades. “Houve sempre coisas que foram passando à frente, poesia pessoal não é uma prioridade na nossa editora [Livros Do Oriente, que gere com o marido Rogério Beltrão Coelho], mas nesta altura eu tive mais tempo livre e resolvi publicá-los”, refere a escritora, adiantando que foi graças também ao empenho e entusiasmo de Vera Borges, responsável pelo prefácio, e que a encorajou.

O tema essencial descrito no livro é a identidade macaense. “É um livro intimista, pessoal, sobre as minhas reflexões sobre a identidade cultural, que é um tema que me tem acompanhado a vida toda”, explica Cecília Jorge. “Eu tive muitos anos fora e quando regressei comecei a tentar conhecer-me e conhecer os macaenses mais profundamente. No fundo, é uma reflexão sobre a identidade, ou uma conclusão sobre o que nós somos, e por isso é que eu digo que não foi uma coisa escrita, pensada, mas sim uma escrita de impulso”, apontou.

Cecília Jorge realça que, como o livro é de poesia intimista e pessoal, o tema tem muito a ver com sentimentos, vivências e nostalgia. “Tem muito do que eu vejo”, disse a autora, alertando que a comunidade está a perder o património. “É muito pessoal em termos de estarmos a perder o chão, temos a noção de que temos raízes ao vento, e a nossa identidade está entre dois polos, entre dois mundos”, e com um certo saudosismo assinala que o macaense não anda à deriva pois ele já nasce nesse predicamento.

Em relação aos seus outros trabalhos publicados, Cecília Jorge não é estreante na escrita, tendo já publicado sobre tradições e cultura chinesa, biografias e até sobre gastronomia. “Publicámos uma série de livros, como a ‘Viagem por Macau’, por exemplo, que é uma colectânea de tudo o que foi escrito sobre Macau”. “Desde 1987 que escrevo e digamos que comecei porque eu estava em Portugal e reparei que não havia muita informação sobre os macaenses, e fiz questão de voltar para registar a memória de Macau, que é um projecto de há muitos anos”, explica.

Cecília Jorge fala extensivamente acerca do seu percurso de estar à procura de respostas e de manifestar dúvidas, e sobretudo uma certa “raiva” face ao desconhecimento que diz haver sobre uma comunidade que só muito recentemente as pessoas começaram a dar conta que existe. “Eu sou do tempo em que quando eu cheguei a Portugal, eu era a chinesinha. Ninguém dizia que eu era macaense. Há diferenças, e muito pouca gente lá fora compreende isso infelizmente. Uma das razões que me fez voltar a Macau foi algo que um colega de redacção onde eu trabalhei em Portugal me disse: ‘Tu és macaense? Mas macaense é ficção. Tu não existes. Macau é China’”, recordou. “Quero provar que nós existimos”, frisou.

Cecília Jorge adiantou ainda que este será o seu único livro de poesia. “A minha forma de escrever não é poesia. Posso acordar repentinamente no meio da noite e rabiscar umas coisas, mas essencialmente o processo é como se fosse uma catarse”, concluiu.

O livro tem ilustrações e fotografias dos seus dois filhos, com um prefacio de Vera Borges, professora da Universidade de São José, e estará disponível apenas na apresentação, sem ser posto no circuito comercial.