Sondagem revela que adolescentes de Macau mostram apego à Mãe-Pátria

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Num universo de 1.333 inquiridos, 85% mostraram afinidade ao ser chinês, o que revela, segundo os investigadores, um aumento do sentimento de orgulho e identidade nacional.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro@gmail.com

Uma sondagem levada a cabo pela Associação Geral dos Estudantes Chineses de Macau e pela Associação de Pesquisa Sobre Juventude de Macau, revela que 85% dos alunos do ensino secundário entrevistados concordam com a expressão ‘Sou cidadão da China’.

As duas associações questionaram 1.333 alunos do ensino médio, tendo conseguido 1.258 questionários válidos. A percentagem dos que se revelam próximos à China de Xi Jinping é a mais elevada dos últimos 10 anos, desde a primeira edição da pesquisa, conclui o documento publicado anteontem e escalpelizado pelo jornal Macau Daily Times na sua edição de ontem.

A afinidade à mãe-pátria demonstrada pelos alunos é também seguida pela afinidade que os mesmo mostram para com a RAEM. 99,9% dos inquiridos concordam ou concordam totalmente com a expressão ‘Sou cidadão da China’.

A sondagem conclui também que há um maior número de jovens que se reveem na China actual, tendo aumentado o seu sentimento de orgulho e de identidade nacional.

Foi pedido aos entrevistados que opinassem sobre as seguintes afirmações: ‘A identidade nacional é muito importante para mim’ e ‘A identidade de Macau é muito importante para mim’. A provar a conclusão das associações, mais de 70% dos inquiridos afirmaram “concordar totalmente” ou “concordar” com as duas afirmações. Essas respostas também representam valores de afinidade elevados nunca vistos desde 2007. “Historicamente, essa percentagem representa um aumento de 8% em relação a 2019”, pode ler-se no estudo.

Os alunos foram igualmente questionados em relação à declaração “O país deve ser estabelecido primeiro, e só depois as famílias se devem estabelecer; se não há país, não há famílias”. 75% dos alunos inquiridos concordam com a observação, sendo que 12% dicordam veemente da afirmação, revelam as conclusões do estudo.

Segurança Nacional deve ser a luz que guia

Também na mesma sondagem, 70% dos alunos concordam que a segurança da RAEM deve ser garantida pela Segurança Nacional da China, tendo 3,2% discordado da afirmação. Este resultado, interpretam as associações, deve-se muito à forma como a China, e também Macau, se está a comportar durante a crise pandémica de Covid-19 que assola o mundo. “De um modo geral, os alunos do ensino secundário em Macau elogiam fortemente a eficácia antipandémica do país, o espírito antipandémico e a liderança do Estado”, está plasmado nas conclusões do inquérito.

Em relação à economia, os adolescentes inquiridos acreditam nas perspectivas de recuperação económica da China primeiro que todo o mundo. Essa confiança é, segundo impulsionadores da sonfagem, muito superior à de outros países.

Posto isto, através da análise dos dados, os investigadores sugerem que o Governo de Macau deve manter e continuar a criar um ambiente patriótico na cidade, contudo apostando na promoção do pensamentro independente dos alunos, bem como o julgamento racional e o sentido de responsabilidade social.