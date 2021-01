Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Em entrevista ao PONTO FINAL, o embaixador de Portugal em Pequim reitera que tem feito esforços junto das autoridades chinesas no sentido de fazer com que os cidadãos portugueses em Macau possam passar a fronteira para a China continental. Até porque, defende, “o sentimento de igualdade de tratamento e de unidade numa luta contra a pandemia só poderia beneficiar todos”. Numa altura em que faz três anos desde que assumiu a missão portuguesa na China, José Augusto Duarte diz também que o investimento chinês na mobilidade eléctrica seria bem-vindo em Portugal. Sobre o jovem de Hong Kong com passaporte português detido na China, refere que o importante é “conquistar a confiança” das autoridades chinesas.

“Não é o cartão de identidade que torna a pessoa mais ou menos contagiosa”, diz José Augusto Duarte em entrevista ao PONTO FINAL. O embaixador de Portugal na China assinala que “é conciliável” que a comunidade portuguesa de Macau possa entrar na China sem pôr em causa os esforços conseguidos pela China na prevenção da pandemia. Sobre Tsz Lun Kok, o jovem de Hong Kong com passaporte português que acabou por ser condenado a sete meses de prisão por ter entrado ilegalmente em águas territoriais da China quando tentava passar para Taiwan, o embaixador garante que as autoridades portuguesas vão continuar a acompanhar a sua situação. No entanto, “é um exercício complexo, porque temos de conquistar a confiança dos nossos interlocutores, mostrando que não pomos em causa a lei chinesa”. Já no que toca às trocas comerciais entre Portugal e a China, frisa que “era desejável” que, numa altura em que a China foi o único país a crescer economicamente durante a pandemia, houvesse mais investimento chinês em Portugal, nomeadamente na mobilidade eléctrica. Ao fim de três anos enquanto embaixador português em Pequim, José Augusto Duarte diz que quer continuar a fazer pontes entre os dois países.

Iniciou funções enquanto embaixador de Portugal em Pequim no final de 2017. Que balanço faz destes últimos três anos?

Eu gosto especialmente de estar neste posto, dos desafios todos que tem e do enriquecimento profissional e até pessoal que ele me tem dado. Tenho tido aqui a experiência de ser sempre muito bem recebido em todo o lado, as pessoas são particularmente generosas e particularmente hospitaleiras neste país todo, seja em Pequim, seja em Macau, seja em Cantão, Xangai ou Fujian. Do ponto de vista profissional, são desafios com grande escala. Há muito debate internacional à volta da China e muita coisa se coloca à volta da China, portanto também estamos num local que nos obriga a ler, a estudar, a pensar, a reflectir, a ponderar. Tudo isso nos faz crescer como pessoas, coloca-nos muitas interrogações, muitas dúvidas, o que é sempre uma coisa bastante importante. Não poderia estar mais satisfeito com a oportunidade que aqui tive.

Nos últimos anos, a China tem estado no centro de algumas polémicas internacionais. Como é que um embaixador português em Pequim as vai gerindo?

As polémicas internacionais à volta das relações com a China são públicas, não estamos a falar de nada que seja matéria classificada. Têm havido polémicas que começaram sobretudo com a forma como a actual administração americana colocou a questão da guerra comercial, que depois se transformou numa guerra tecnológica, e evoluiu para alguns debates e diferenças no contexto multilateral, nomeadamente nas Nações Unidas. Houve reacções e contra-reacções nessa guerra comercial que criaram essa mesma polémica. Não estou a julgar quem tem razão, mas são elementos que acabam por criar um determinado contexto internacional que obrigam toda a gente a reflectir. Quando as coisas chegam ao estado em que estão entre um país da dimensão económica e política da China e dos EUA, obviamente que acaba por ter consequências para o resto do mundo e acaba sempre por afectar os outros. A China tem evoluído bastante nessas matérias comerciais e noutras matérias. Ainda há bem pouco tempo, por exemplo, o Presidente Xi Jinping fez declarações bastante importantes sobre o compromisso na área ambiental. A China nunca abandonou os acordos de Paris, mas neste momento está mais empenhada a entrar na dianteira daquilo que é a aposta no combate às alterações climáticas e pelo desenvolvimento sustentável. São matérias que têm tido uma evolução e que é importante acompanhar, porque aquilo que a China vai optando, para um lado ou para o outro e tendo em conta o desenvolvimento do país, acaba por ter consequências para o mundo inteiro.

Fala nos aspectos em que a China mais se desenvolveu, mas há quem diga que, ao nível dos direitos humanos, a China não evoluiu como deveria. Qual é a sua opinião?

A China tem certamente alguns desafios a vencer no âmbito dos direitos humanos, mas as próprias autoridades reconhecem que há desafios. A China é um país em evolução. Há valores que fazem parte da carta das Nações Unidas e importa que todos caminhemos nesse sentido. Nós consideramos, por exemplo, que a abolição da pena de morte é uma coisa que, na prática, é necessária, a bem da humanidade em todo o lado. A pena de morte é algo que a nós nos choca, tanto mais que em Portugal abolimos a pena de morte no século XIX, fomos uma das primeiras nações do mundo a aboli-la do ponto de vista legal. Noutras coisas, a China tem evoluído. A China, por exemplo, tem conseguido tirar muitas pessoas da pobreza extrema e tem feito com que essas pessoas passem a ter uma dignidade na educação e na vida, que é absolutamente fundamental.

Nos últimos três anos, enquanto embaixador português em Pequim, o que é que mais o orgulha?

As relações entre Portugal e a China são muito antigas e há muitas coisas das quais nos podemos orgulhar. Uma das coisas de que as relações entre Portugal e a China se podem orgulhar é de termos conseguido gerir uma relação de mais de 500 anos sem nunca ter havido um único conflito. Nunca houve um conflito militar entre Portugal e a China. Nós tínhamos até uma possessão – que não se pode dizer que fosse colonial, mas que tinha um aspecto para-colonial – que era o caso de Macau, mas ela nunca foi conseguida através de conflitos, nem nunca foi motivo de conflito militar entre Portugal e a China. Portugal nunca participou em guerras contra a China, a China também nunca participou em conflitos contra Portugal. As nossas diferenças e pontos de vista foram sempre debatidos e abordados pela forma mais elevada que tem o ser humano, que é através da inteligência e do diálogo. Isso foi uma coisa que foi conquistada não por uma pessoa ou por uma dinastia ou por um regime, mas foi conquistado ao longo de 500 anos e isso é um elemento extremamente importante de reflexão no âmbito das relações internacionais. Essa é uma coisa de que se devem orgulhar as várias gerações de portugueses e de chineses. Perante esta escala, todas as coisas que possamos fazer parecem relativamente pequenas. Com a devida humildade, acho que temos de fazer sempre o seguinte: ter a noção do legado que temos enquanto portugueses e chineses por termos construído as relações que construímos no passado e tentar com a máxima ambição possível dar também o contributo da nossa geração. Esse contributo é fazer a mesma coisa pela mesma metodologia, mas ir mais longe nesse mesmo diálogo. Isso é importante na organização de visitas bilaterais, vamos manter sempre a regularidade de encontros entre os mais altos magistrados da nação, ou seja, primeiro ministro, Presidente da República, ministro dos Negócios Estrangeiros; negociar novos acordos que possam reforçar ainda mais o contacto entre as administrações dos dois países; perseguir o desenvolvimento dos laços de interesses económicos entre os dois países e prosseguir na divulgação e no conhecimento mútuo cultural que os dois países têm, porque só conhecendo é que a pessoa verdadeiramente aprecia o outro. Nós trabalhamos em todas essas componentes, proporcionamos visitas entre altos magistrados dos dois países, quer em Portugal quer na China, tentamos reforçar os contactos de interesse económico, e tentamos reforçar também o nível de actividades de reconhecimento cultural dos dois países para eles se conhecerem melhor. Acho que isso é algo relativamente silencioso, mas que deve prosseguir uma estratégia bem vasta que está gizada há muito tempo e que tem dado resultados concretos que têm beneficiado portugueses e chineses.

Até ao fim da sua missão em Pequim, o que é que falta fazer?

Eu nunca esgotarei todos os contactos que tiverem de haver entre altos magistrados portugueses e chineses. Não é apenas a visita, é o contacto, é a carta que se escreve, é o telefonema que se faz, é a videoconferência que se realiza. Portugal não tem, com a China, um diálogo apenas de matérias bilaterais, Portugal é um país que tem interesses globais também. Por isso, nós temos interesses a debater com a China de matérias multilaterais e que dizem respeito a outras áreas onde temos ligações afectivas, económicas e culturais, seja na América Latina, África ou mesmo Ásia. Temos sempre matérias para debater do ponto de vista bilateral e do ponto de vista multilateral noutras áreas do mundo. Nunca falamos demais. Tudo o que debatermos é importante. Por outro lado, a China é um país que é membro permanente do conselho de segurança das Nações Unidas, é um dos maiores contribuintes para as operações de paz que existem pelo mundo fora, aliás, vários chineses já perderam a vida nessas missões. Nós temos sempre muitas matérias em que temos interesse bilateral e multilateral a debater. Temos um enormíssimo esforço a fazer para incrementar a divulgação da nossa cultura neste país, para sermos mais conhecidos na China e mais apreciados. Temos de divulgar mais a nossa literatura, temos de divulgar mais as nossas correntes de pensamento, os nossos criadores artísticos nas artes plásticas ou na música. É um trabalho que nunca estará esgotado e cada geração tem a obrigação de o continuar com a maior ambição que possa, e manter o mesmo sentido estratégico que não está apenas a administrar, está a contribuir com a sua geração e o seu esforço.

A entrada dos estrangeiros na China continua muito dificultada. Tem recebido pedidos de apoio por parte de portugueses na China?

Eu recebi, nos últimos dois dias [segunda e terça-feira], alguns pedidos de apoio concretos de pessoas de Macau. Lembro-me de dois de Macau, uma senhora e um senhor. Tenho também outros que me foram enviados antes, que não eram de Macau, mas que eram de outras partes da China, nomeadamente de Shenzhen, Pequim, Wuhan também. A pandemia transformou bastante isto. Ao início, recebemos mais pedidos de pessoas que queriam sair da China quando a pandemia estava aqui e não estava em Portugal, e tivemos de ajudar muitos estudantes que estavam em várias cidades da China. Depois, a coisa evoluiu e passou a haver alguns que queriam voltar para regressar ao seu trabalho, nomeadamente em Pequim, Shenzhen e Xangai. No caso concreto de Macau, são duas pessoas que estão em Portugal e que querem fazer a reunião familiar e reassumir as suas funções laborais que tinham em Macau.

O que é que a embaixada pode fazer neste caso?

O que a embaixada pode fazer é avaliar cada caso, ou seja, teremos de ver que fundamentos é que tem cada caso. É sempre uma opção individual se vão ou se ficam. Nuns casos são circunstâncias muito pesarosas, noutros casos são circunstâncias menos pesarosas. Se nós virmos efectivamente que há situações concretas que nos pareçam bastante pesarosas para se terem ausentado e agora quererem regressar, nós não deixaremos de tentar sensibilizar as autoridades chinesas, seja a nível nacional, seja a nível local para a situação concreta. Até agora, temos tido abertura por parte das autoridades chinesas, quer nacionais quer locais, para aquilo que temos vindo a expor.

E que soluções apresentam?

Aquilo que tenho visto até agora, quando tenho abordado o Executivo em Macau e as autoridades em Pequim, é que elas estão disponíveis para me ouvir, apresentam os seus argumentos e as suas razões, eu apresento os meus e existe uma abertura de princípio. Quando eu estive em Macau em Outubro, esta situação já se colocou e eu já abordei isso com membros do Executivo onde se colocou a situação da circulação dos portugueses com estatuto de residente. Foi uma coisa que me foi transmitida com alguma preocupação por parte de várias pessoas que estão aí residentes e eu não deixei de transmitir isso às autoridades quer em Macau quer em Pequim.

Agora ainda ficou mais complicado o regresso de portugueses a Macau porque Taiwan também restringiu as entradas. Há alguma solução através da China?

A situação dos cidadãos nacionais que foram a Portugal por altura do Natal é uma situação concreta que deve ser avaliada caso a caso e ver o que se pode fazer. Isso está a ser acompanhado de perto pelo cônsul-geral de Portugal em Macau. Em contacto com as autoridades locais, estão a tentar ver que soluções podem haver para que as pessoas possam regressar e fazer as quarentenas a que estão obrigados. Essa é uma situação concreta e está a ser abordada unicamente pelo Consulado-Geral de Portugal em Macau. A outra questão é mais vasta: enquanto houver portugueses que estão com situações completamente díspares, nós não podemos usar uma abordagem única para todos. Eu não posso estar a fazer recomendações nem a falar em nome de todos para situações completamente diferentes. Aquilo que agora tenho assumido como prioridade é aquilo que perdura há mais tempo, que é a situação dos portugueses que estão isolados há um ano em Macau, com estatuto de residentes, e que não podem vir à China continental em pé de igualdade com um macaense. É uma situação um pouco mais complexa e que perdura há mais tempo e para a qual tentaremos sensibilizar os nossos interlocutores. Mas ao mesmo tempo também garantindo o seguinte: nós temos o máximo respeito e admiração para com o sucesso das autoridades de Macau, mas também da China continental, na luta contra a propagação da pandemia e no sucesso que têm tido em tudo isso. Esse sucesso que os chineses têm tido, quer em Macau quer na China continental, é motivo de satisfação para todos nós. Todos nós beneficiamos desse conforto que é o sucesso dessas mesmas medidas. Nós não queremos pôr em causa as medidas que, com base na ciência e na medicina, estão a ser tomadas para evitar a propagação da doença e garantir o sucesso da luta anti-pandémica. Queremos manter o sucesso e, ao mesmo tempo, tentar ver em que medidas é que, de forma gradual, os portugueses em Macau poderão usufruir dos mesmos direitos que usufrui qualquer cidadão macaense.

Há quem diga que existe uma dualidade de critérios nas medidas restritivas aqui em Macau.

As autoridades dos nossos interlocutores têm de sentir que nós respeitamos e apreciamos o sucesso que eles têm tido nas medidas e que ficamos satisfeitos com o benefício que nos traz a todos nós que aqui trabalhamos e vivemos, sejamos chineses, portugueses ou outra nacionalidade qualquer. Nós não queremos colocar em causa, de todo, o sucesso dessas mesmas medidas que a todos beneficiam. Mas, dito isto, achamos que é conciliável uma coisa com a outra. Achamos que é conciliável que a comunidade portuguesa residente em Macau tenha as mesmas limitações e dificuldades e facilidades que um macaense. Não é o cartão de identidade que torna a pessoa mais ou menos contagiosa. A situação em que ela está é que fundamenta essas mesmas medidas. Não estamos a lutar contra ninguém nem estamos a criticar ninguém, mas estamos a defender a nossa comunidade, porque seria bom para todos. O sentimento de igualdade de tratamento e de unidade numa luta contra a pandemia só poderia beneficiar todos. Nenhum macaense seria prejudicado com isso, só poderia beneficiar toda a gente.

Acompanhou o caso de Tsz Lun Kok, o jovem de Hong Kong com passaporte português que acabou por ser condenado a sete meses de prisão por ter entrado ilegalmente em águas territoriais da China quando tentava passar para Taiwan. Das notícias do julgamento – uma vez que a audiência foi à porta fechada – pareceu-lhe um processo justo e imparcial?

Justo ou não, eu não vou julgar o julgamento. Aquilo que nos compete a nós enquanto autoridades portuguesas é pugnar, onde quer que estejamos, pela nossa comunidade, mesmo quando algum compatriota nosso comete um crime e tem de ser condenado pelas autoridades locais. Temos sempre as autoridades consulares portuguesas que prestam assistência e apoio consular dentro daquilo que são as normas e as leis em vigor em cada país. A lei chinesa não reconhece o princípio da dupla nacionalidade, isso acontece em muitos países do mundo, não é uma especificidade chinesa. Se, do ponto de vista formal e legal, a China não reconhece a dupla nacionalidade, portanto, reitera que aquele cidadão que é chinês e que nunca abdicou da cidadania chinesa, ele é chinês, cometeu um delito em território chinês e está detido numa prisão chinesa, portanto será julgado de acordo com a lei chinesa. Nós compreendemos a lei chinesa, mas também temos uma ordem jurídica própria. Perante a nossa lei, ele não deixa de ser um cidadão também português e nós fazemos aquilo que é a nossa obrigação legal, moral, relativamente ao cidadão, acompanhando a situação e procurando uma solução e uma decisão jurídica que seja o menos gravosa possível. É um exercício complexo, porque temos de conquistar a confiança dos nossos interlocutores, mostrando que não pomos em causa a lei chinesa, porque aí quebramos qualquer hipótese de diálogo e ao mesmo tempo fazemos aquela que é a nossa obrigação legal e moral e ética. É o que temos feito, quer em Shenzhen e Cantão, quer em Pequim.

A partir de agora, há alguma coisa que a embaixada possa fazer, na prática?

A embaixada continuará a tentar fazer o que fez até agora até ao dia em que o assunto esteja encerrado.

Nos últimos anos, o investimento chinês em Portugal tem sido grande. É uma situação que traz apenas benefícios para Portugal?

Houve, de facto, há uns anos, um grande investimento, quando os investimentos da Fosun, da CTG e da State Grid, foram muito avultados. Houve também uma certa corrida a Portugal através dos vistos ‘gold’ com investimentos em imobiliário. Mas a informação que eu tenho é que isso não tem crescido nos últimos anos.

Mas na última década houve esse tal investimento substancial…

Durante muito tempo, nós achámos que a China investia muito em Portugal, e algumas pessoas sentiam-se agradavelmente surpreendidas e começaram a sentir-se desconfortáveis com o assunto. O grande plano muitas vezes distorce a visão de conjunto. se nós avaliarmos aquilo que é feito num ano ou dois, achamos que estamos em crescimento permanente ou em decrescimento permanente. Mas o que temos de ver no investimento é o acumulado. Ora, no acumulado, a China não é o primeiro, nem é o segundo, nem é o terceiro, nem é o quarto, nem é o quinto, nem é o sexto maior investidor em Portugal. Isso é que importa. A China não está nos cinco maiores investidores em Portugal no acumulado e isso é que é importante. Num ano pode investir muito, mas se nos anos seguintes não investe, isso não torna a coisa suficientemente relevante. Muitos outros países europeus absorvem muito maior quantidade de investimento chinês no seu território. Isto tem de ser visto no seu devido contexto. Tem havido uma certa dramatização à volta do investimento chinês em Portugal. Sinceramente, e do ponto de vista objectivo, não vejo suficientes razões para ser fundamentada. Não me parece suficientemente fundamentado com o que é feito no resto da Europa. Pessoalmente, enquanto cidadão, gostaria muito mais que nós não tivéssemos tido a necessidade de vender nada, e ter nas mãos uma capacidade económica para manter nas nossas mãos a maior parte da economia nacional. Devemos ver as coisas de forma desapaixonada.

Numa altura em que Portugal está a sofrer com a crise provocada pela pandemia e em que a economia chinesa foi a única a crescer no mundo, prevê que haja um aumento do investimento chinês em Portugal nesta altura?

Eu acho que era desejável que houvesse. O investimento chinês, quando for a Portugal, vai de acordo com a lei de Portugal e as regras em vigor na União Europeia. Se eles respeitam as leis que nós criamos para defender os nossos interesses e o nosso sistema legal, eu não vejo porque é que havemos de criar dificuldades ao investimento chinês, que cria riqueza, desenvolvimento e postos de trabalho no meu país. Eu não vejo isso como uma coisa obrigatoriamente negativa. Se eles tiverem oferta de capital, planos de desenvolvimento industrial para as nossas empresas em vez de as transformarem apenas em operações de especulação financeira, de fundos que andam para trás e para a frente e que nos destroem as empresas, sem terem propriamente planos de desenvolvimento industrial, não vejo por que não. Compete-nos a nós criar as regras, as leis, os regulamentos. Se isso for levado a sério, eu vejo o investimento chinês em áreas industriais – e não apenas em bens já criados – como positivo. Eu veria como positivo que capitais chineses pudessem investir naquilo que é a mobilidade eléctrica, que é uma das grandes prioridades de Portugal. Era bom que investissem na mobilidade eléctrica de raiz e não apenas comprando aquilo que já foi criado.