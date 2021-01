Lojas ‘takeaway’ serão forçadas a ter lojas físicas ao abrigo do novo regime de registo obrigatório

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O Governo está a preparar a proposta de lei para o registo obrigatório dos estabelecimentos que produzem produtos alimentícios e, em resposta à deputada Ella Lei, detalhou alguns dos pressupostos. Segundo o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), o novo regime vai obrigar a que as lojas de ‘takeaway’ existam também enquanto lojas físicas. O sistema de registo já existe, mas actualmente é voluntário.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Executivo está a pensar uma proposta de lei com o objectivo de regular as lojas online e ‘takeaway’. Segundo as Linhas de Acção Governativa (LAG), será criado ainda este ano um regime de registo obrigatório para estabelecimentos que produzam produtos alimentícios. A deputada Ella Lei pediu ao Governo mais detalhes e o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) respondeu dizendo que “o sistema de registo obrigatório exige que os referidos estabelecimentos devem existir como lojas físicas”.

No final de Julho, André Cheong, secretário para a Administração e Justiça, tinha anunciado que a intenção do Governo era fazer com que as lojas de ‘takeaway’ tivessem um registo obrigatório. O sistema de registo já existe, mas actualmente é voluntário. A ideia ficou plasmada nas LAG para 2021, mas a deputada Ella Lei quis mais pormenores. “Face ao aumento das lojas de ‘takeaway’ e virtuais, as LAG para o próximo ano devem prever a criação de um regime de registo obrigatório, de modo a reforçar a prevenção e inspecção da segurança alimentar”, lembrou a deputada numa interpelação datada de 20 de Novembro do ano passado, em que perguntava: “Como é que o mesmo vai ser concebido? Que tipos de lojas vão ser supervisionadas? Vai ser lançada alguma consulta pública?”.

Na resposta, datada de 16 de Dezembro e remetida ontem por Ella Lei às redacções, lê-se que o sistema de registo obrigatório “exige que os referidos estabelecimentos devem existir como lojas físicas, não podendo localizar-se em imóveis para fins habitacionais com o propósito de resolver o problema de segurança decorrente da comercialização de produtos alimentares produzidos em casa”. Cumprido este pressuposto e efectuado o registo, “o comerciante deve fixar o documento comprovativo de registo emitido no estabelecimento, e quando procede à divulgação na internet, deve também carregar as informações respeitantes para a plataforma de divulgação”.

Por outro lado, segundo a resposta assinada por O Lam, presidente substituta do conselho de administração do IAM, o sistema irá definir os requisitos básicos do estabelecimento e dos respectivos equipamentos e instalações “para salvaguardar a segurança e a higiene alimentares”. O IAM irá, depois, destacar pessoal para fazer a fiscalização e a inspecção. Na resposta, o organismo não dá uma data para a apresentação da proposta de lei, dizendo apenas que a irá divulgar “atempadamente”.

Na interpelação, a deputada ligada à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) começou por apontar que a higiene e a segurança alimentares têm implicações com a saúde dos residentes e dos visitantes, porém, estas só estão garantidas nos estabelecimentos sujeitos a licenciamento e inspecção, o que agora não acontece nas lojas ‘takeaway’ e virtuais.

Na opinião de Ella Lei, há “uma falta de protecção da saúde para a maioria dos residentes” devido a esta situação. Como actualmente o registo é facultativo, “a adesão não é muito grande”, aponta Ella Lei.