Investidor sugere que MGM venda 20% da operação de Macau

A empresa de gestão de investimentos Snow Lake Capital, com sede em Hong Kong, instou a operadora de jogo norte-americana MGM Resorts International a vender 20 por cento da sua operação em Macau a um parceiro estratégico que deveria passar, de acordo com a empresa, por uma “empresa chinesa líder de consumo de Internet ou viagens e lazer”.

“Acreditamos que tal transacção criará uma manobra de ‘win-win’ para todas as partes envolvidas e entregará um valor significativo para os accionistas de ambas as empresas”, escreveu a empresa numa carta entregue ao Conselho de Administração da MGM Resorts, assinada por Sean Ma, fundador e director da Snow Lake Capital.

O investidor acrescentou ainda na sua missiva que a venda de uma participação de 20% “pode trazer recursos não relacionados com o jogo”, o que é “um factor primordial para a questão da renegociação da concessão de jogo” que terá lugar no próximo ano, tendo até dado quatro possíveis candidatos à parceria: Meituan, que opera como uma plataforma de compras baseada na web; a Trip.com, um provedor de serviços de agência de viagens online; Huazhu Group Ltd, uma operadora chinesa de hotéis e a Sunac China Holdings Ltd, uma incorporadora imobiliária e operadora de projetos culturais e turísticos.

Entretanto, a MGM Resorts reagiu dizendo que agradece a carta, e sugestão, da Snow Lake Capital relacionada com a MGM China. “A MGM Resorts continua comprometida com Macau e continuará a tomar medidas que atendam aos melhores interesses dos seus accionistas e partes interessadas”, pode ler-se no comunicado da operadora de jogo. As actuais seis licenças de jogo em Macau expiram em Junho de 2022.

A Snow Lake Capital possui cerca de 7,5 por cento da MGM China Holdings Ltd. A MGM Resorts, por sua vez, possui uma participação de 56 por cento na MGM China.

A empresa de gestão de investimentos defende ainda que a transacção poderia dar músculo financeiro à MGM Resorts para se comprometer com o mercado japonês que, eventualmente, poderá passar por um consórcio entre a MGM e a Orix Corp com vista à criação de um casino em Osaka, a segunda maior cidade do país.