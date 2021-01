Deputados com dúvidas sobre lei que prevê sanções disciplinares a agentes de segurança fora de serviço

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Os membros da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa pediram explicações ao Governo sobre sanções disciplinares a agentes dos serviços de segurança fora do exercício efectivo de funções na proposta de lei em discussão na especialidade. Os representantes do Governo deram como exemplo casos de violência doméstica e frisaram que as sanções serão aplicadas apenas aos agentes no activo.

O presidente da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Vong Hin Fai, assegurou que a discussão na especialidade da proposta de lei intitulada “Estatuto dos agentes das Forças e Serviços de Segurança” deverá ser concluída “muito em breve com o Governo”. A declaração de Vong Hin Fai foi proferida ontem após uma reunião com o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, em que os membros da comissão analisaram e discutiram com representantes do Governo o articulado do documento até ao artigo 104.° e colocaram várias questões sobre a inclusão de um artigo que prevê sanções disciplinares a agentes das Forças de Segurança por acções praticadas fora do âmbito das suas funções.

De acordo com o número 1 do artigo 83°, “considera-se infracção disciplinar o comportamento culposo do agente das Forças e Serviços de Segurança que, por acção ou omissão, viole os deveres gerais ou especiais inerentes à sua função, ainda que fora do exercício de funções, desde que contendam com a dignidade e o prestígio público das Forças e Serviços de Segurança”. Segundo Vong Hin Fai, os membros da comissão questionaram o Governo sobre a razão pela qual foi aditada a expressão “ainda que fora do exercício de funções” e pediram exemplos ao Executivo.

“Houve quem tivesse dito que, ‘se o agente está fora de serviço o acto é privado’, e ‘como é que pode cair numa situação de infracção disciplinar?’”, disse o presidente da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, acrescentando que membros do Governo deram alguns exemplos. “Uma pessoa está embriagada em casa fora do período de exercício das suas funções. O secretário referiu que isso é uma situação de vida privada e que, por isso, não cai no âmbito de infracção disciplinar. No entanto, se estiver embriagado e se bater na mulher, e se a mulher apresentar queixa, já é provável que caia no âmbito do artigo 83.º porque mesmo que o acto seja privado, e que não esteja dentro do exercício efectivo de funções, poderá afectar a dignidade e o prestígio público das forças e serviços de segurança, levando a uma má imagem ao público”, explicou Vong Hin Fai.

Questionado sobre a falta de clareza no actual regime para casos de agentes das Forças de Segurança por conduta imprópria, o presidente da comissão indicou que essas situações já são salvaguardadas pela “doutrina” e pela “jurisprudência”, sendo que o Governo frisou pretender ser “mais rigoroso” com a introdução da frase “ainda que fora do exercício efectivo de funções” na proposta de lei.

“Já há casos de infracção disciplinar dos agentes por condução sob efeito de álcool. O arguido, para além de ser responsabilizado criminalmente, também vai ser responsabilizado disciplinarmente [na corporação]. Mesmo que não seja claro, no actual regime os agentes continuam a ser responsabilizados disciplinarmente. O Governo diz que quer ser mais rigoroso. Nesta proposta de lei há uma maior exigência aos agentes, por isso é que se aditou esta parte, ‘ainda que fora do exercício efectivo de funções’”, disse Vong Hin Fai, antes de frisar que “os membros da comissão não são contra esse aditamento” e que a infracção disciplinar será aplicada dentro das forças de segurança. “Não são os tribunais que tomam uma decisão sobre isso. Em termos procedimentais, a infracção disciplinar não é resolvida nos tribunais. Nos tribunais resolvem-se casos cíveis e penais. Agora, um acto pode ser responsabilizado por infracção disciplinar e por infracção penal. As pessoas podem recorrer das decisões dos tribunais de infração disciplinar”, assinalou o presidente da comissão.

Relativamente ao artigo na proposta de lei sobre responsabilidade disciplinar, os membros da comissão quiseram saber de que forma está um agente reformado abrangido pelo diploma. “Alguns membros da comissão perguntaram se algum agente aposentado também tem responsabilidade disciplinar. Isso está relacionado com o artigo 84.° e o Governo respondeu que o agente reformado, se praticar um acto, não pode ter essa responsabilidade disciplinar. A responsabilidade disciplinar é quando está durante o exercício das suas funções”, afirmou Vong Hin Fai.

No entanto, o presidente da 3.ª Comissão Permanente da AL explicou que a infracção no activo pode ter repercussões na reforma. “Se o agente praticar este acto durante o exercício das suas funções e posteriormente entrar na aposentação, nesse caso há responsabilidade disciplinar. Porque o acto foi praticado durante o exercício das suas funções. O Governo salientou ainda que nesse caso há que ter em conta o prazo de prescrição. E o prazo de prescrição é de cinco anos, sendo diferente do regime geral da função pública, que é de três anos. Mas para os agentes de Força de Segurança, o prazo de prescrição é de cinco anos. O secretário para a Segurança também referiu que se for um agente da PJ, o prazo de prescrição ainda é maior, pois é de 10 anos”, concluiu Vong Hin Fai.