PSP deteve homem que se vestiu com mini saia e expôs as partes íntimas a turista do continente

A Polícia de Segurança Pública informou ontem que um homem residente de Macau, de 38 anos, foi preso por expor as suas partes privadas a uma mulher que passava numa praça de táxis à frente de um hotel no Cotai. Segundo as autoridades, o homem abordou a vítima, de 50 anos, e com o pretexto de pedir ajuda para tirar fotografias acabou por mostrar algo mais do que a mulher esperava.

No dia 3 de Janeiro do ano corrente, uma mulher de 50 anos, turista do continente, apresentou queixa à polícia alegando que tinha sido vítima de exibicionismo por parte de um homem que a abordou enquanto esperava pelo marido numa praça de táxis. O arguido, segundo a vítima, estendeu-lhe um telemóvel e pediu-lhe para tirar uma fotografia de corpo inteiro, tendo a mulher aceitado. Depois de ter tirado a primeira fotografia, a mulher alegou não ter reparado em nada fora do normal, mas, depois, o homem pediu-lhe para tirar outra fotografia, desta feita noutro ângulo, de baixo para cima, e foi aí que reparou que o indivíduo estava vestido com uma saia curta e sem roupa interior, exibindo, propositadamente, as suas partes íntimas.

A mulher decidiu então chamar a polícia, enquanto o homem fugiu com o telefone. Quando os agentes chegaram ao local verificaram o sistema de vigilância ‘Olhos no Céu’ que os levou ao encontro da residência do suspeito. No local foi encontrada a saia que o homem tinha vestida durante o acto.

Quando interrogado, o suspeito confessou à polícia que em Dezembro do ano passado teve um sonho com a ideia de comprar uma saia e que a iria usar com intuito de encontrar alguém de forma aleatória que lhe tiraria uma fotografia enquanto se exibia. O homem afirmou também que já teria apagado as fotografias do telemóvel. O individuo é acusado de abuso sexual de pessoa incapaz de resistir.

Mulher do continente sofre burla superior a 100 mil renminbis

Uma mulher, com cerca de 30 anos e residente no interior da China, veio a Macau com o intuito de jogar nos casinos e conheceu um homem numa sala de jogo no Cotai, referiram as autoridades. O indivíduo, com idade semelhante e também de nacionalidade chinesa, disse à vítima que podia ajudá-la a trocar dinheiro com uma boa taxa de câmbio. A vítima aceitou e propôs que a troca fosse efectuada no seu quarto de hotel.

Foram feitas as transacções através do telemóvel, onde a mulher transferiu 103.260 renminbis para uma conta dada pelo suspeito, enquanto esperava o valor acordado de 120 mil dólares de Hong Kong como troca. Pouco tempo depois, a mulher recebeu o dinheiro e veio a descobrir que eram maços de notas falsas (no total 198).

A vítima contactou a polícia e o suspeito foi detido, tendo o caso sido transferido para o Ministério Público com a acusação de burla de valor elevado.

Homem de 60 anos ter-se-á suicidado em quarto de hotel no Nape

A Polícia Judiciária deu conta de um possível suicídio num quarto de hotel na zona do Zape. Foi informado, no dia 6 às 17h05, que um homem teria sido levado a um hospital local depois de uma tentativa de suicídio. Na investigação do caso, foi descoberto que, por volta das 14h50, o homem em causa teria ‘check-out’ atrasado, obrigando o pessoal do hotel a ir ao quarto fazer verificação e descobrir o indivíduo inconsciente deitado na cama. A polícia foi chamada ao local, mas não foi revelado qualquer indício de crime. Foi também encontrada uma carta de suicídio e várias caixas de medicamentos no lixo. O homem tinha cerca de 60 anos de idade, oriundo do continente. A exacta causa da morte ainda não foi confirmada.