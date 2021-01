Novo Macau entregou petição contra projectos que podem ameaçar paisagem na Colina da Penha

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A Associação Novo Macau (ANM) entregou ontem uma petição no edifício da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), antes da primeira Reunião Plenária Ordinária de 2021 do Conselho do Planeamento Urbanístico, para exigir que a maioria das opiniões de uma consulta pública sobre dois projectos para a Zona C do Lago Nam Van fosse respeitada pelo Governo, uma vez que os planos urbanísticos do Executivo podem colocar em risco a paisagem da Colina da Penha.

“Entregámos uma petição ao Governo para exigir que os dois projectos controversos pendentes para a Zona C fosse retirados desta discussão e que fossem respeitadas as opiniões dominantes que pretendem proteger a paisagem histórica da Colina da Penha e o património paisagístico de Macau”, começou por dizer Rocky Chan, vice-presidente da ANM.

Acompanhado pelo deputado Sulu Sou e pela presidente da ANM, Kam Sut Leng, o vice-presidente da associação assinalou que durante o período de consulta, a maioria das opiniões públicas recolhidas pelo Governo opuseram-se ao projecto e criticou a forma como foi divulgado pelas autoridades. “O facto de a DSSOPT ter optado por lançar estes dois projectos, que representam uma destruição permanente da paisagem de Colina da Penha, antes do relatório de consulta do Plano Director ser divulgado durante as férias, surpreendeu e enfureceu o público”, frisou Rocky Chan, acrescentando que tal ficou reflectido no resultado da consulta pública sobre o projecto.

“Felizmente, durante o período de consulta, muitos profissionais e o público expressaram entusiasticamente a sua oposição a este projecto. O Governo recebeu formalmente mais de 100 propostas, das quais apenas uma foi a favor dos planos do Executivo. Mais uma vez após a consulta do Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau e do Plano Director ficou demonstrado que a maioria das opiniões do público opôs-se firmemente contra os planos do Governo”, afirmou o membro da associação pró-democracia.

Para além disso, Rocky Chan recordou que a lei do planeamento urbanístico “estipula, claramente, que qualquer planeamento urbano deve obedecer a princípios importantes como a procura do interesse público, desenvolvimento sustentável, protecção ambiental, transparência e promoção da participação pública”, e que as opiniões públicas recolhidas pelas autoridades, durante o período de consulta, devem “constituir uma base importante para o Conselho do Planeamento Urbanístico exprimir opiniões sobre o projecto de plano”. Nesse sentido, os membros da Associação Novo Macau entenderam que o CPU devia “respeitar e adoptar a opinião pública dominante”, no sentido de “manter o seu devido profissionalismo e credibilidade” e obrigar o Governo a “retirar os dois projectos e preservar completamente a paisagem histórica e cultural única na Península de Macau através de um mecanismo legal”.