Iniciativa civil promove voo Lisboa-Macau. Mas pode nem acontecer

Anúncio de voo charter directo de Lisboa para Macau anda a circular na Internet. Autoridade de Aviação Civil do território relembra que há regras para voos. Preço do bilhete não está ao alcance de todos.

Gonçalo Lobo Pinheiro

Uma publicação colocada ontem no Facebook anuncia que está a ser preparado um voo charter entre Lisboa e Macau, com partida marcada para a próxima segunda-feira, dia 11 de Janeiro, às 19h (hora em Portugal). “Voo fretado directo Lisboa-Macau, 11 de Janeiro, 19h00. Preço de aproximadamente USD 7.100 (cerca de 57 mil patacas) por pessoa se o vôo estiver lotado (32 pax). O preço será maior com menos pax (máx. aproximadamente 2x). Contacte-me se estiver interessado”, partilhou a internauta Luísa Empis de Bragança, residente de Macau, no Facebook.

“Tratava-se de um plano A que agora passa a plano B”, explicou ao PONTO FINAL a anunciante. E porquê plano B? “Alguns mostraram-se interessados no voo, mas entretanto o Governo de Macau recomendou o voo da KLM e as pessoas reservaram o regresso nessa opção, inclusive eu”, confidenciou.

Contudo, Luísa não gosta de ficar sem opções e vai manter a ideia do voo charter, só que passando o mesmo para depois de dia 20. “Não vou já desistir deste voo. Tenho medo que o Japão nos próximos dias, por alguma razão, proíba os trânsitos como fez Taiwan, por isso, o anúncio vai manter-se, alterando apenas a data.”

A ligação directa tem um valor total aproximado de 1,8 milhões de patacas e as reacções na Internet revelaram-se dúbias. Se por um lado alguns pretendiam saber mais informações sobre o voo, outros houve que se mostraram impressionados com o preço do voo. “Loucura de preço. Está em saldos?”, criticou uma internauta. “Esse preço é de ida e volta?”, escreveu outra pessoa.

A opção de aproveitar o avião para regresso à Europa está igualmente em cima da mesa, conforme garantiu Luísa Empis de Bragança. Assim, quem quiser deixar Macau, pode aproveitar a boleia custeada de um voo de ida que, naturalmente, iria vazio.

Pedidos à AACM com três dias de antecedência

Em Macau, desconhece-se, para já, qualquer intenção de voos charters vindos de Portugal. Contactada, a Autoridade de Aviação Civil de Macau (AACM) garante não ter recebido, até ao momento, qualquer pedido de voo. “Normalmente, qualquer voo que não esteja na habitual planilha, terá de ser informado com, pelo menos, três dias úteis de antecedência”, explicou a AACM ao PONTO FINAL.

Existe ainda outra opção que também anda a circular pelas redes sociais. Um alegado voo que liga Lisboa a Macau, mas com escala em Manchester, na Inglaterra. Contudo, refere uma internauta que “embora a opção possa ser mais barata, parece menos organizada e não há garantia que aconteça”. A acontecer, a opção com escala no Reino Unido será realizada num Airbus A340 de 228 lugares. Se a agência responsável pela organização conseguir reunir 70 passageiros, o mínimo aceitável, o bilhete terá um custo de cerca de 39 mil patacas. O preço sofrerá, naturalmente, redução se o número de passageiros aumentar. Se a lotação esgotar, cada passageiro deverá pagar cerca de 14.500 patacas.

Governo de Macau aconselha outra opção

Apesar das opções que, aqui e ali, vão aparecendo, o Executivo liderado por Ho Iat Seng está a recomendar a todos os residentes de Macau retidos na Europa que optem por voltar ao território num voo da KLM que sairá de Amsterdão no próximo dia 20 com destino a Tóquio, no Japão. A notícia foi avançada esta terça-feira pelo Canal Macau da TDM.

O Gabinete de Gestão de Crises do Turismo está a envidar esforços no sentido de contactar o maior número de residentes retidos na Europa, recomendando a ligação que tem hora prevista de chegada à capital japonesa às 9h45 da manhã, de dia 21. Depois, nesse mesmo dia, um voo da Air Macau sairá de Tóquio pelas 15h30 e chegará a Macau pouco antes das 21h.