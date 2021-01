Edifícios judiciais em Nam Van geraram mais consenso do que discussão, na primeira reunião do CPU de 2021

Os membros do Conselho de Planeamento Urbanístico discutiram ontem em reunião plenária se o projecto de construção de dois edifícios judiciais na Zona C do Lago Nam Van vai afectar o corredor visual da Colina da Penha. Durante o debate, a maioria dos membros defendeu que a paisagem da Colina da Penha não será afectada pelo plano do Governo e que o desenvolvimento urbanístico de Macau necessita da construção dos dois projectos, apesar das 138 opiniões apresentadas contra o plano numa consulta pública.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A maioria dos membros do Conselho de Planeamento Urbanístico (CPU) não levantou ontem oposição à construção de dois edifícios judiciais na Zona C do Lago Nam Van, apesar de o projecto não ter ficado aprovado na acta da primeira reunião plenária de 2021 do órgão consultivo do Governo. De acordo com Chan Pou Ha, presidente do CPU e directora dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), o projecto do Governo tem margem para “pequenos ajustamentos” e os limites reais de altura dos edifícios respeitam o Plano Director, uma vez que são 26 metros e 45 metros, respectivamente.

“Fizemos uma avaliação sobre a paisagem e também a altura permitida, qual é o seu impacto em comparação com as indicações da UNESCO para património mundial. A ponte Nobre de Carvalho não faz parte da protecção do património cultural da UNESCO, e com estes valores conseguimos manter o panorama da Colina da Penha, olhando para o outro lado, ou seja, do Ocean Garden. Por isso, não está a criar um grande impacto quanto aos elementos ‘Mar-Montanha-Cidade’”, afirmou o membro do CPU em representação do Instituto Cultural.

Já o representante do Departamento do Planeamento admitiu que houve alguma controvérsia na sociedade em relação à altura dos edifícios, mas frisou que os projectos respeitam a lei da salvaguarda do património. “Seguimos as leis, e com a base nas opiniões auscultadas durante a consulta pública do Plano Director achamos que as opiniões para melhorias foram auscultadas, ou seja, a altura não deve ser mais alta do que a Colina da Penha, ao nível do mar, e em termos gerais, deve ser de uma forma gradual, diminuindo ao longo da direcção ao mar”, indicou o representante do Departamento do Planeamento, antes de recordar uma portaria de 1991 que permitia a construção de edifícios de 90 metros naquela zona.

“Sei que a maioria dos cidadãos está preocupada com a altura, por isso gostaria de fazer um esclarecimento. Com o nível do mar e diminuindo o espaço subterrâneo em cinco metros, a altura real do edifício vai ser de 26 metros. Estamos com falta de terrenos, mas conseguimos com os novos aterros mais terrenos e, por isso, gostaríamos de aproveitar ao máximo o seu valor. Em 1991 houve uma portaria em que eram permitidas construções de edifícios altos, ou super-altos, na zona, por isso, no plano original era permitido uma construção de 90 metros, mas agora a altura permitida é de só 30 metros. Já estamos a diminuir a uma grande escala”, vincou o membro do Departamento do Planeamento do CPU durante o debate.

Já o arquitecto Loi Man Keong considerou que Macau necessita de acompanhar o desenvolvimento da Grande Baía por um lado, mas que o património paisagístico da cidade tem de ser protegido. “Será que não devíamos fazer uma pesquisa mais aprofundada?”, questionou o arquitecto.

No entanto, outros membros apontaram para a importância da construção dos dois edifícios judiciais numa zona onde operam outros tribunais, e assinalaram que o Governo desperdiçou milhões de patacas para arrendar espaços anuais em centros comerciais para vários tribunais. “O Governo da RAEM está a gastar grande parte do erário público em aluguer de espaços. Entre 2017 e 2019 foram gastos entre 800 milhões a 930 milhões de patacas por ano. Se conseguirmos preservar grande parte do erário público podemos desenvolver esses terrenos. As opiniões críticas apresentadas pela sociedade contra este plano são como desenhos de crianças que parecem cópias, não parecem ser diversas. Se o Governo ponderar e cancelar estes projectos será ridículo. Temos aqui membros que são engenheiros e arquitectos e precisamos de uma base científica para finalizar este projecto e avançar para a construção”, disse um dos membros do CPU mais crítico da oposição levantada pela Associação Novo Macau ao projecto.