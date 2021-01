Economistas olham para 2021 com cautela e asseguram que índices não voltarão aos níveis pré-pandemia

Fotografia: Eduardo Martins

Depois da crise económica profunda provocada pela pandemia, voltará a economia de Macau aos níveis de 2019? O PONTO FINAL tentou uma resposta junto de quatro economistas de Macau, que olham para 2021 com incertezas. Henry Lei e Joey Lao consideram que a previsão feita pelo Governo de que as receitas de jogo poderão chegar aos 130 mil milhões de patacas é alcançável. Por outro lado, Albano Martins diz que será “muito difícil” e que “vamos andar a remar contra a maré durante algum tempo”. José Luís Sales Marques diz que 2021 será “um ano de transição”.

Texto: André Vinagre

Ainda são muitas as dúvidas sobre 2021. Depois de um ano marcado por uma pandemia que fez decrescer a maioria dos indicadores económicos, uma das poucas certezas dos economistas ouvidos pelo PONTO FINAL é que 2021 não poderá alcançar os números registados antes da pandemia. José Luís Sales Marques constata que este é “um ano de transição”. Joey Lao e Henry Lei acreditam que é possível alcançar receitas de jogo na ordem dos 130 mil milhões de patacas, como o Governo previu. Albano Martins acha que não, e sugere a aposta no jogo online.

Em 2019, ainda antes de se ouvir falar em Covid-19 e em pandemia, Macau registou receitas de jogo na ordem dos 292 mil milhões de patacas. Em 2020, esse valor caiu 79,3% para 60,4 mil milhões. Em 2019, o PIB era de 434,7 mil milhões de patacas; um ano depois, as estimativas apontam para uma queda de 60,9%. No que toca ao desemprego dos residentes, a taxa em 2019 era de 1,7% e em 2020 subiu para os 4%. Já a inflação estava nos 2,75% em 2019 e em 2020 era de 1,1%.

AS RECEITAS DO JOGO

“O futuro está cheio de incertezas e isso também se aplica à economia para este ano de 2021”, constata o economista e também deputado à Assembleia Legislativa (AL), Joey Lao. Na sua opinião, a recuperação das receitas provenientes dos casinos está dependente da epidemia. O Governo apontou, para 2021, 130 mil milhões de patacas de receitas de jogo, e Joey Lao acredita que é uma estimativa realista. “Pode ser alcançável”, diz. Segundo as previsões de Lao, a economia deverá começar a dar sinais de recuperação apenas no início do terceiro trimestre do ano.

José Luís Sales Marques concorda com Joey Lao e diz que 2021 serão “tempos de dúvida”. Na visão de Sales Marques, as receitas de jogo estão intimamente ligadas ao mercado chinês: “Havendo esse crescimento económico na China, temos uma base e uma condição necessária para um crescimento”. “Mas não o suficiente”, ressalva, explicando que “é necessário que os padrões de procura de Macau enquanto destino de jogo e de turismo se mantenham”.

Notando que o modelo económico de Macau depende da quantidade de visitantes que chegam e da sua despesa ‘per capita’, Sales Marques assinala que, com as restrições fronteiriças provocadas pela pandemia, a procura será muito inferior ao passado, o que fará com que a recuperação da economia seja difícil. Porém, o economista diz que as previsões do Governo no que toca às receitas de jogo são “bastante prudentes”. “Eles foram conservadores, 130 mil milhões já não é mau”, refere.

Também para Albano Martins as receitas de jogo estão directamente dependentes da vontade da China. “As receitas do jogo não dependem da vontade nem das operadoras de jogo, nem dos jogadores, nem do Governo de Macau. Dependem da China. Esse factor é manuseado pela China de acordo com as suas preocupações de política económica, política social, controlo de capitais; é um instrumento que nós nunca sabemos para onde vai caminhar. Quando a China fecha a torneira, o pessoal morre de sede”, atira.

Para Albano Martins, em 2021 as receitas de jogo não deverão melhorar substancialmente. “Tomando o cenário de Dezembro e admitindo que todos os meses se irão comportar da mesma forma, o jogo terá um crescimento no próximo ano de qualquer coisa como 25,22%”, analisa. Segundo as contas feitas por Albano Martins, as receitas do jogo não deverão sequer chegar aos 94 mil milhões de patacas. O Governo estima mais 19 mil milhões. “Se calhar o Governo tem informação de que haverá uma recuperação ou de que o Governo chinês vai ser mais flexível, mas eu não tenho essa noção”, justifica, reiterando que chegar aos 130 mil milhões será “muito difícil”.

Albano Martins oferece ainda uma sugestão: a aposta no jogo online. O economista diz que o Governo poderia investir numa licença para jogo online a ser partilhada comummente por todas as operadoras. “Essa era uma saída que protegia o jogo físico de Macau, não prejudicava a China porque os jogadores [do continente] não poderiam jogar online, porque estão bloqueados, e que ia captar jogadores de fora. Eram só benefícios”, propõe.

Henry Lei, académico da Universidade de Macau, diz que a previsão do Governo é “conservadora, mas alcançável”. “Estamos a enfrentar muitas incertezas, como um novo surto na Europa pela 4.ª vez. Ao mesmo tempo, acredito que a vacina estará disponível em breve e a China também está a envidar muitos esforços para controlar o surto”, nota, reiterando: “Estou confiante de que 130 mil milhões é alcançável e até pode vir a ser mais, mas claro que os números podem vir a ser afectados pelo desenvolvimentos da Covid-19”.

O PIB

Nas previsões de Albano Martins, em 2021 o PIB poderá crescer cerca de 36%, em comparação com 2020. Albano reforça que “os números de 2021 e 2022 nunca estarão ao nível do PIB de 2019, a não ser que haja uma grande modificação da componente de jogo, ou seja, se inesperadamente o jogo voltar a disparar”. “Em 2021, o PIB nominal vai ficar em cerca de 286 mil milhões”, antevê o economista. Apesar de algumas previsões apontarem para uma queda superior a 60% do PIB em 2020, Albano Martins diz que a queda poderá ser mais suave, na ordem dos 51 ou 52%, “e já é um bom cenário”. “Vamos andar a remar contra a maré durante algum tempo”, afirma.

Henry Lei tem a mesma opinião: “Será muito difícil voltarmos aos níveis de 2019”. “Se voltar a 130 ou 150 mil milhões, será aproximadamente 40 a 50% do nível de 2019”, constata.

Por seu lado, Joey Lao entende que a economia de Macau “é muito pequena e o PIB é simples e depende muito das viagens, do sector do turismo, que depende também muito do mercado do interior da China”. Não querendo apontar uma previsão para o PIB, o deputado diz apenas que “as restrições fronteiriças têm normalizado e esperamos que os viajantes do exterior aumentem a partir do fim do segundo trimestre”.

Sales Marques nota que há quem acredite que o PIB de 2020 deverá cair pouco mais de 50%, mas, na sua opinião, “vai diminuir em cerca de 60%”. Já para o próximo ano, as contas são menos certas. No entanto, o economista indica que “não é muito difícil que o PIB de 2021 aumente entre 20 a 30%; é possível”.

O DESEMPREGO

No que toca ao desemprego, Sales Marques acredita que a taxa deverá “continuar num nível mais elevado do que o habitual”. O economista lembra que o Governo quer “estimular o surgimento de alternativas” para o emprego: “O Governo fala também no trabalho na área da Grande Baía para os jovens de Macau e numa certa mobilidade. Além disso, em 2021, em princípio, vai abrir o Grand Lisboa Palace, e parece que há mais lojas”. “Pode acontecer que haja uma taxa de desemprego inferior aos 4%, penso que vai melhorar. Mas a grande questão é que poderá haver absorção de mão-de-obra que neste momento está desempregada”, lembra Sales Marques.

Joey Lao também diz que é difícil prever as oscilações da taxa de desemprego. “Depende do quão rápido a economia poderá recuperar em 2021”, diz. Ainda assim, indica que está à espera que a taxa de desemprego venha a aumentar ligeiramente nos primeiros meses do ano, “mas tudo depende da economia”.

Henry Lei também acredita que a taxa de desemprego pode vir a subir no início do ano, “especialmente depois do Ano Novo Chinês”. “Se durante o Ano Novo Chinês recebermos boas notícias e se as receitas forem surpreendentemente boas, isso poderá ajudar”, diz. O professor de Economia da Universidade de Macau destaca também que as concessionárias têm estado a cooperar com o Governo no sentido de manter os postos de trabalho dos residentes e restringir o número de ‘bluecards’.

Já Albano Martins prevê que o número do desemprego se mantenha nos 4% para os residentes. Mais uma vez, a política de Pequim é preponderante: “2021 é um ano de incógnita, porque não se sabe como é que a Covid vai evoluir e não se sabe como é que a política chinesa vai ser em relação ao jogo de Macau”.

A INFLAÇÃO

Sobre a inflação, Albano Martins diz acreditar que em 2021, “repetindo os quatro primeiros anos da RAEM”, vá haver um crescimento negativo, ou seja, deflação. “Vamos ter provavelmente em 2021 uma deflação de 0,82%”, aponta, comentando: “A deflação não é boa para ninguém, fazer cair os preços não cria perspectivas de negócio para quem produz. Tal como não cria perspectivas de negócio para quem produz, também não cria perspectivas de negócio para quem paga”.

Henry Lei também acredita na deflação em 2021. “A procura ainda não recuperou totalmente, dada a pouca procura, é bastante natural que se observe uma queda nos preços, até porque o cartão de consumo acabou e as pessoas podem ficar relutantes a gastar o seu próprio dinheiro”, explica.