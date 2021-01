Detenções em Hong Kong visam criar terror e silenciar dissidência, diz Frente Cívica

Fotografia: EPA/JEROME FAVRE

A Frente Cívica de Direitos Humanos condenou a detenção de cerca de 50 pessoas ontem em Hong Kong, entre activistas e políticos, por supostamente violarem a Lei da Segurança Nacional imposta por Pequim à antiga colónia britânica.

A polícia de Hong Kong deteve ontem cerca de 50 activistas e políticos da oposição pela alegada violação da controversa Lei de Segurança Nacional, noticiou a imprensa da região administrativa especial chinesa. Em comunicado, a Frente Cívica de Direitos Humanos (FCDH) “condena as acusações imprudentes e detenções pela polícia, pois estão a criar terror (…) na cidade, a fim de silenciar a dissidência”.

“A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o direito de eleger e de ser eleito, de que em tempos nos orgulhámos, estão-nos a ser retirados”, acusou a organização, que representa mais de uma dezena de partidos e organizações não-governamentais e promoveu os maiores protestos pró-democracia que aconteceram ao longo do ano passado em Hong Kong. “Exigimos ao governo de Hong Kong que liberte todos os prisioneiros políticos, que acabe com a perseguição política de massas e que acabe com a erosão da nossa liberdade”, pode ler-se na mesma nota.

No comunicado, intitulado de “A grande purga”, a FCDH declarou que foram detidos mais de 50 políticos pró-democracia “acusados de violação da Lei de Segurança Nacional”, entre eles “médicos, advogados, ex-legisladores e conselheiros distritais”. A mesma organização indicou que foram realizadas buscas em habitações, escritórios e clínicas, sendo que empresas de ‘media’ ficaram obrigadas a entregar materiais relacionados com as eleições primárias organizadas em julho pelo campo pró-democracia antes das eleições legislativas de setembro. As legislativas foram posteriormente adiadas devido à pandemia do novo coronavírus, justificaram então as autoridades locais.

O futuro chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, já veio defender que as detenções efectuadas representam um “ataque” aos “direitos universais”. “As detenções em massa de manifestantes pró-democracia são um ataque aos que defendem corajosamente os direitos universais”, escreveu Blinken na sua conta na rede social Twitter. A futura “administração vai estar ao lado do povo de Hong Kong e contra a repressão da democracia em Pequim”, acrescentou aquele que foi escolhido pelo Presidente eleito, Joe Biden, para ser o próximo secretário de Estado.

A maioria dos detidos tinha organizado ou participado nas ‘primárias’, como parte de uma estratégia para obter “mais de 35” deputados no Conselho Legislativo, de forma a assumir o controlo da legislatura que integra 70 membros.

A legislação imposta no território em 30 de Junho por Pequim prevê a prisão perpétua e a punição para quatro tipos de crimes: actividades subversivas, secessão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras que ponham em risco a segurança nacional. O Governo chinês criou o Gabinete de Salvaguarda da Segurança Nacional em Hong Kong, oito dias após a entrada em vigor da nova legislação, e a polícia passou também a ter poderes reforçados, para garantir o cumprimento da lei, criticada pela comunidade internacional, advogados, activistas e jornalistas.

O documento surgiu após repetidas advertências do poder comunista chinês contra a dissidência em Hong Kong, abalada em 2019 por sete meses de manifestações em defesa de reformas democráticas e quase sempre marcadas por confrontos com a polícia, que levaram à detenção de mais de nove mil pessoas.

Lusa

UE exige libertação de activistas e diz que detenção mostra que pluralismo político não é aceite

A diplomacia da União Europeia exigiu ontem a libertação dos activistas detidos em Hong Kong por alegada violação da Lei da Segurança Nacional, imposta por Pequim, dizendo que a detenção revela que “o pluralismo político já não é aceite”. “A detenção de mais de 50 activistas em prol da democracia, com base na acusação de violação da Lei da Segurança Nacional, transmite o claro sinal de que o pluralismo político não é mais tolerado em Hong Kong”, afirmou o porta-voz da Comissão Europeia para a política externa, Peter Stano, falando na conferência de imprensa diária da instituição, em Bruxelas. De acordo com o responsável, a nova Lei da Segurança Nacional, imposta por Pequim à antiga colónia britânica, “está a ser usada para esmagar qualquer opinião diferente e para evitar que as pessoas exerçam os seus direitos políticos e humanos, que estão salvaguardados pelas leis fundamentais de Hong Kong e pela lei internacional”.