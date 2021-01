Suporte da Melco faz respirar o Studio City, afirma a Moody’s

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Aumento da participação da Melco Resorts no Studio City International, leva a agência de notação financeira norte-americana a considerar que a liquidez do Studio City Finance é adequada para os próximos 12 meses.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalobopinheiro.pontofinal@gmail.com

A agência de notação norte-americana Moody’s atribuiu classificação B1 às notas emitidas pelo Studio City Finance Limited, promotor do resort Studio City em Macau. A Moody’s considera que a perspectiva dos activos reais da Studio City Finance é negativa, mas, para já, segura.

Como resultado disso, o Studio City Finance planeia usar os recursos das novas notas, junto com o dinheiro disponível, se aplicável, para pagar as suas notas seniores sem garantia no valor de 4,8 mil milhões de patacas com vencimento em 2024 e custos relacionados, e usar qualquer quantia remanescente para financiar parcialmente o projecto da fase dois do Studio City e outros fins.

“As classificações B1 da Studio City Finance reflectem a melhoria da posição competitiva do Studio City na sequência do aumento bem-sucedido das operações do casino desde a sua abertura em 2015, contrabalançado pelo risco associado à concentração geográfica da empresa na RAEM”, explicou o analista Sean Hwang.

Os ratings B1 do Studio City Finance também refletem a expectativa da Moody’s de suporte extraordinário da Melco Resorts & Entertainment Limited em momentos de necessidade, dada a importância estratégica do Studio City Finance. Essa expectativa, defende a agência, leva a um aumento do nível da qualidade de crédito independente da Studio City Finance.

Em Agosto passado, a Melco Resorts aumentou a sua participação no Studio City International de 54,1% para 54,7%. Os recursos líquidos dessa manobra de quase quatro mil milhões de patacas acabaram injectados sob a forma de património na Studio City Finance através de uma contribuição de capital no final de 2020.

Fora o resort-casino, as operações da Studio City Finance continuam fracas, muito por culpa da pandemia da Covid-19 que assola o mundo. A Studio City International, a holding intermediária do Studio City Finance, relatou EBITDA negativo na ordem das 790 milhões de patacas nos primeiros nove meses de 2020, em comparação com os dois mil milhões de patacas de saldo positivo do ano anterior.

Perspectivas positivas, mas moderadas

A Moody’s, ainda assim, tem esperança que as receitas da Studio City Finance recuperem nos próximos 12 a 18 meses, devido ao aumento de turistas chineses que visitam Macau na sequência do relaxamento de algumas restrições criadas pela pandemia.

Desse modo, a recuperação será gradual, pelo menos durante a maior parte de 2021, uma vez que a maioria das restrições continua e as autoridades locais não se mostram, para já, disponíveis para as rever. O distanciamento social é para manter, uma vez que o medo do SARS-CoV-2 é um facto assumido, e mesmo os jogadores não querem arriscar em demasia antes que a vacinação em massa seja uma realidade.

A Moody’s espera que os ganhos da Studio City Finance para este ano permaneçam abaixo dos níveis pré-pandémicos, antes de recuperarem em 2022. Apesar da possível robustez que a Melco possa trazer, a perspectiva negativa do rating reflecte principalmente a incerteza sobre o ritmo de recuperação das métricas de lucro e alavancagem. A liquidez da Studio City Finance é, no entento, adequada para os próximos 12 meses, garante a agência de notação financeira sediada em Nova Iorque.

No pior dos cenários, a Moody’s pode rever e baixar os ratings da Studio City Finance se as suas operações não se recuperarem suficientemente ou se a empresa se envolver em gastos de capital financiados por dívida agressiva.