Salário mínimo podia ser revisto nos próximos anos apesar da quebra de receitas, defende Albano Martins

O Governo descartou a revisão do salário mínimo nos próximos dois anos e justificou a decisão com o actual contexto económico de Macau. Em tempos de crise e aumento do desemprego, o economista Albano Martins defendeu “uma posição mais humana” na questão do salário mínimo e considerou que esta posição do Executivo só faz sentido no caso de aumentos salariais.

A queda de receitas e o aumento do desemprego em Macau não deviam ser invocadas pelo Executivo como justificações, no Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS), para recusar a revisão dos termos do salário mínimo para os próximos dois anos, considerou ontem Albano Martins em declarações ao PONTO FINAL.

Na opinião do economista, o Governo não devia ter misturado a questão do salário mínimo com a do aumento de salários durante a última reunião plenária de 2020 do CPCS. “Pela lógica económica e empresarial, sabemos que as receitas em Macau caíram brutalmente e o esforço das empresas é maior e que, portanto, há uma justificação económica para não aumentar salários, mas isso de não aumentar salários não significa que o salário mínimo não deva ser aumentado”, começou por dizer Albano Martins sobre a posição do Governo de não querer rever os termos do salário mínimo nos próximos dois anos.

Segundo uma nota divulgada pelo CPCS, o Governo sugeriu manter o nível actual do salário mínimo devido à diminuição da mediana do rendimento mensal e do produto interno bruto. Apesar da contracção da economia, Albano Martins considerou que o salário mínimo deveria ser revisto. “Embora a mediana salarial tenha caído e haja muito mais desemprego agora do que existia no passado, o salário mínimo é o mínimo de dignidade. A inflação continuou e não houve deflação. As pessoas continuaram a ver o seu salário a degradar-se. Agora, quem ganha salários mínimos merecia, pelo menos, uma posição mais humana por parte do Governo. Quem está na outra posição, acredito que seja mais difícil justificar o aumento salarial porque há de facto contracção na economia. Mas para o salário mínimo acho que era minimamente aceite que fosse mais humano para com essas pessoas”.

Além disso, o Governo sugeriu manter o montante máximo da remuneração de base mensal utilizado para calcular a indemnização de despedida nas 21 mil patacas. “Normalmente, este tipo de mecanismo é actualizado em períodos, não de contracção da economia, mas em períodos de expansão da economia. Nesta fase é tudo muito mais complicado, mesmo o salário mínimo, embora socialmente seja aceitável que o mínimo, pelo menos, acompanhe a inflação”, referiu Albano Martins.

De acordo com Albano Martins, a falta de sindicatos em Macau deixa os trabalhadores locais mais desprotegidos e sem poder negocial com os empregadores. Questionado sobre o papel do Conselho Permanente de Concertação Social, o economista frisou tratar-se de um órgão essencialmente representante dos empregadores. “O peso é do lado do empregador. Não há sindicato em Macau, portanto não há propriamente defensores dos trabalhadores por conta de outrem. Esse organismo [CPCS] vai ser essencialmente um organismo que, embora com a força que o Governo tem, vai essencialmente favorecer quase sempre a entidade patronal. Daí, só quando a vergonha sobe ao cimo é que as pessoas aceitam dar um pedacinho mais. Vê-se isso, por exemplo, no cálculo do salário mínimo, que teoricamente está errado porque não se contabiliza os quatro dias em que as pessoas tinham folga. Esses dias não contavam para o cálculo do valor do salário mínimo e, portanto, tudo isso é uma lógica muito esquisita. Estamos numa terra onde os empregadores têm a força que têm e onde não há sindicatos. E não havendo sindicatos, a parte laboral está muito mais desprotegida do que numa sociedade mais moderna, mesmo do que na China”, assinalou Albano Martins.

Na última reunião plenária de 2020 do CPCS, o Governo colocou também de lado a possibilidade de aumentar os limites indemnização relativos aos acidentes de trabalho e doenças profissionais. Uma decisão criticada pela deputada Agnes Lam. “Não penso que seja uma boa decisão porque para o Governo, a fim de mostrar que está disposto a ser responsável pelo seu trabalho, precisa de esclarecer a questão das indemnizações. Mesmo que uma pessoa não queira processar o Governo, e o Governo tenha feito algo de errado e causado as suas perdas, se não recorrer ou tomar quaisquer acções legais, a pessoa não tem direito a indemnização. Por isso, penso que seria melhor para o Governo rever essa questão”, disse a deputada em declarações ao PONTO FINAL.