Morreu o escultor João Cutileiro, “um espírito livre”

Carlos Marreiros relembra o trabalho do artista e a sua presença em Macau. Cutileiro deixou, ainda em vida, o seu espólio ao Estado Português.

Gonçalo Lobo Pinheiro*

O escultor português João Cutileiro morreu ontem aos 83 anos. Foi responsável por obras famosas como o polémico monumento ao 25 de Abril instalado no Parque Eduardo VII, em Lisboa, sobre o qual negou sempre uma intenção fálica, ou a estátua do rei Dom Sebastião, em Lagos. “Um boneco”, dizem os lacobrigenses em jeito de crítica.

O artista estava internado no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, e a causa da morte estará relacionada com complicações causadas por um enfisema pulmonar. A notícia foi confirmada à Lusa pela directora regional de cultura do Alentejo, Ana Paula Amendoeira.

“Estou muito triste, pois conhecia-o bem”, começa por dizer o arquitecto Carlos Marreiros ao PONTO FINAL. “Nos últimos tempos, a cultura portuguesa perdeu três grandes vultos: Eduardo Lourenço, Carlos do Carmo e agora João Cutileiro”, lamenta.

Cutileiro tem ligação com Macau. Expõe, em 1988, esculturas e desenhos na então Galeria do Leal Senado em Macau, mas é em 1999, ano da Transferência de Administração de Macau das mãos de Portugal para a China, que Cutileiro tem assinalável obra física no território com a instalação no jardim do Centro Cultural de Macau, a 19 de Março, de um grupo escultórico esculpido em mármore cinzento de Estremoz com um barco de pedra e cavaleiros preparados para a guerra, inspirados nos guerreiros de terracota de Xi’An.

“É uma peça urbana engraçada”, constata Marreiros, que recorda que “a ligação de Cutileiro a Macau vem de trás, dos anos 80 e 90, quando eu era presidente do Instituto Cultural e o convidámos para uma exposição no território. Ao mesmo tempo, deu aulas na Academia de Artes Visuais. Era um espírito livre”.

O artista concebeu ainda a maqueta “Dragão”, criada em 1999 a pedido do arquitecto paisagista Francisco Caldeira Cabral para uma iniciativa no Canal dos Patos, para além de uma peça exposta num dos átrios do Centro Hospitalar Conde São Januário. “E haverá mais, com toda a certeza. Eu tenho três peças dele, uma grande e duas pequenas. Conheço pelo menos seis pessoas que têm peças deles e o Governo, talvez no IAM ou no Museu, deverá ter mais trabalhos dele”, acredita Carlos Marreiros

Um lisboeta com espírito alentejano

João Cutileiro, nascido em Lisboa em 1937, viveu e trabalhou em Évora desde 1985. Frequentou os ateliês de António Pedro, Jorge Barradas e António Duarte de 1946 a 1950, tendo feito a sua primeira exposição individual (“Tentativas Plásticas”) em 1951, com 14 anos, em Reguengos de Monsaraz, onde apresentou esculturas, pinturas, aguarelas e cerâmicas.

Foi condecorado com a Ordem de Sant’Iago da Espada, Grau de Oficial, em Agosto de 1983, e recebeu o Doutoramento Honoris Causa pela Universidade de Évora e pela Universidade Nova de Lisboa, este último, concedido em 2017.

Em 2018, recebeu a medalha de mérito cultural, atribuída pelo Governo, numa cerimónia no Museu de Évora que serviu igualmente para formalizar a doação do espólio do artista ao Estado português.

“Teve, a meu ver, o seu apogeu entre os anos 70 e 90 do século passado. Tem um trabalho notável sobre as mulheres e a sensualidade, mas também com a criação de esculturas com figuras da história portuguesa. Utilizou técnicas inovadoras para a altura e era um vanguardista. Estive em Évora e constatei que tinha uma produção soberba, como muito fôlego. Era brilhante”, disse ainda Carlos Marreiros.

O escultor, conhecido pela voluptuosidade dos corpos rasgados em pedra, era irmão do diplomata e escritor José Cutileiro, que morreu em Maio de 2020.

*com Lusa