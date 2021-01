Lei Chan U pede sistema de reembolso de depósito para garrafas e latas

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Numa interpelação escrita enviada ao Governo, o deputado Lei Chan U sugeriu a introdução de uma tara perdida em garrafas e latas de bebidas como forma de incentivo à reciclagem de recipientes. Lei Chan U defendeu a implementação de um sistema de reembolso na devolução de garrafas e latas vazias em supermercados à imagem do modelo adoptado em países europeus onde a taxa de recuperação de recipientes ultrapassou os 90%.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O deputado e vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), Lei Chan U, sugeriu ao Executivo a introdução de um sistema de reembolso de depósito para garrafas de bebidas e latas com o intuito de melhorar a taxa de reciclagem de recipientes no território. Numa interpelação escrita enviada a 31 de Dezembro de 2020, Lei Chan U elogiou os esforços levados a cabo pelo Governo no sentido de melhorar o aproveitamento de resíduos, desde a proibição de embalagens de esferovite descartáveis ao pagamento de sacos de plástico nos supermercados, mas assinalou que a taxa de recuperação de garrafas e latas necessita de ser melhorada.

“Em 2019, a quantidade de garrafas de plástico, metal e vidro recuperadas pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental e pelo Instituto para os Assuntos Municipais aumentou em relação a 2018, sendo que em 2019, a taxa de recuperação dos recursos de resíduos era de apenas 16,8%, e a taxa de recuperação dos plásticos era ainda mais baixa, reflectindo a necessidade de reforçar os esforços de recuperação de recursos”, indicou Lei Chan U.

No sentido de melhorar o aproveitamento de recursos e incentivar a população a fazer mais reciclagem, o deputado sugeriu a implementação do sistema de reembolso de depósito para garrafas de bebidas e latas em países europeus. “Países com melhores práticas de redução e recuperação de resíduos no mundo, tais como a Alemanha, Dinamarca e Noruega, implementaram um sistema de depósito para garrafas, sendo que a maioria das garrafas de água, bebida ou cerveja vendidas nos mercados desses países são marcadas com um rótulo de reciclagem, e os consumidores são obrigados a pagar um ‘depósito de garrafas’ de quantidades variáveis de acordo com o tamanho do recipiente, para além do preço no rótulo. Se um consumidor envia uma garrafa vazia para reciclagem, poderá obter esse depósito de volta sob a forma de dinheiro ou de um vale. Existem várias formas de recolher garrafas e latas vazias, mas o método mais popular é a máquina automática de devolução de garrafas nos supermercados, onde as garrafas vazias são inseridas uma a uma na máquina e é impresso um voucher após a aprovação no teste. O sistema tem sido eficaz e a taxa de recuperação de garrafas nestes países ultrapassou os 90%”, referiu o deputado antes de questionar o Governo sobre a possibilidade de implementar este modelo em Macau.

“Dado que o sistema de depósito para garrafas foi implementado eficazmente nos principais países europeus, as autoridades vão considerar estas experiências como referência para a eventual implementação deste sistema em Macau no futuro?”, questionou Lei Chan U.

Para além disso, o deputado questionou também o Governo sobre a possibilidade de alargamento da rede de recuperação de garrafas em Macau. “A fim de encorajar o público a praticar a separação e recuperação de resíduos, as autoridades vão alargar a rede de recuperação e considerar a criação de máquinas de recuperação em grandes supermercados de Macau para recuperar vários tipos de garrafas de água, garrafas de bebidas e garrafas de vinho, etc. que satisfaçam os requisitos, e recompensar o público com os montantes correspondentes de vales de acordo com os tipos e natureza dos artigos recuperados, para que o público possa gastar dinheiro nos supermercados com os respectivos vales, encorajando assim mais pessoas a praticar a recuperação ambiental?”, concluiu o deputado e vice-presidente da FAOM.