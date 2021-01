Fim de ano: média diária de visitantes sobe para 21 mil e taxa de ocupação hoteleira chega aos 67%

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A Direcção dos Serviços de Turismo fez um balanço do número de visitantes que Macau recebeu entre os dias 31 de Dezembro de 2020 e 3 de Janeiro de 2021. Durante estes dias, a média de visitantes foi de 21.242 e a taxa de ocupação dos hotéis foi superior a 67%. O último dia de 2020 bateu o recorde do número de visitantes dos últimos 11 meses, com 30.747 visitantes.

Segundo indica a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) num comunicado divulgado ontem, entre 31 de Dezembro do ano passado e 3 de Janeiro deste ano, a média diária de visitantes de Macau foi de 21.242 pessoas. A média diária de entradas de pessoas provenientes do interior da China foi de 19.629. Provenientes de Hong Kong, entraram em Macau durante este período, em média, 1.368 pessoas.

Assim, entre dia 31 de Dezembro e dia 3 de Janeiro, o número de visitantes aumentou 1% comparativamente à média diária do mês de Dezembro. Em comparação com o mês de Novembro, a média diária de visitantes cresceu apenas 0,1%. Porém, comparativamente à média do mês de Outubro, o número de visitantes cresceu 13,1%.

No dia 31 de Dezembro foi batido o recorde do número de visitantes a entrar em Macau nos últimos 11 meses. Nesse dia entraram, no total, 30.747 visitantes. Nos últimos meses, o dia com mais visitantes tinha sido 20 de Novembro, com 28.247 visitantes. O dia de Natal foi o terceiro dia com mais visitantes, com 27.755.

A DST indica ainda que, de acordo com dados fornecidos pelos operadores turísticos, entre 31 de Dezembro do ano passado e 3 de Janeiro deste ano, a taxa de ocupação dos estabelecimentos hoteleiros foi de 67,2%. Segundo a DST, durante o período em análise, os hotéis de cinco estrelas tiveram, em média, uma taxa de ocupação de 67,6%. Os hotéis de quatro estrelas tiveram uma taxa de ocupação de 69,9% e os hotéis de três estrelas de 73%. Por outro lado, os hotéis de duas estrelas tiveram uma taxa de ocupação de 38,1% e as pensões de 43,3%.

Quanto aos preços por quarto, registou-se uma subida de 7,6% em comparação com o mês de Outubro. A média nos hotéis de cinco estrelas foi de 1.447,7 patacas por quarto. O preço médio dos quartos nos hotéis de quatro estrelas foi de 701,1 patacas. Os hotéis de três estrelas cobraram cerca de 694,2 patacas, os de duas estrelas cerca de 250,3 patacas e as pensões de cerca de 243,9 patacas.

No mesmo comunicado, a DST lembra que o Governo tem colaborado com a Tencent, Alibaba, Trip.com, UnionPay International e a Air Macau na divulgação de informações e descontos, para atrair visitantes a Macau. “A DST tem continuado a reforçar a promoção nas plataformas das redes sociais, incluindo Douyin, Xiaohongshu, Weibo, WeChat, Mafengwo, entre outras, e realizado vivos com influenciadores digitais”, lê-se na nota.

A.V.