Ella Lei quer mais apoios ao sector do turismo enquanto não há excursões do interior da China

FOTOGRAFIA: PEDRO ANDRÉ SANTOS

A deputada Ella Lei considerou ser necessário a introdução de medidas a curto prazo que ajudem os profissionais do sector do turismo de Macau afectados pela falta de excursões provenientes do interior da China. Numa interpelação escrita enviada ao Governo a 30 de Dezembro de 2020, a deputada da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) criticou a falta de soluções apresentadas pelas autoridades para revitalizar um dos sectores mais afectados pela pandemia em Macau e pediu esclarecimentos à secretária para os Assuntos Sociais e Cultura sobre as negociações com o interior da China para o regresso de excursões a Macau.

“Embora a reabertura de fronteiras entre Macau e o interior da China tenha acontecido há bastante tempo, a taxa de ocupação dos hotéis, excluindo a observação médica, foi de cerca de 44% em Novembro, o que mostra que ainda vai levar tempo a recuperar”, frisou Ella Lei, acrescentando que, durante o período de Natal, o número médio diário de visitantes a Macau excedeu 24 mil, e a taxa média de ocupação dos hotéis foi de quase 70%.

A deputada lamentou que a campanha da Direcção dos Serviços de Turismo de promoção de Macau no interior da China tenha terminado no final de Setembro e assinalou que os profissionais do sector turístico foram os mais afectados pela falta de excursões. “A indústria, que serve principalmente grupos turísticos, continua a enfrentar maiores dificuldades, e profissionais como guias turísticos e condutores de autocarros têm de continuar a sobreviver à ‘tona de água’. A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U, disse na Assembleia Legislativa que tinha dialogado com as autoridades competentes do continente para que as restrições às excursões fossem levantadas, mas o seu pedido não tinha sido aprovado e que continuaria a tentar, mas, até agora, nada feito”, criticou Ella Lei, antes de pedir uma solução para os trabalhadores do sector mais afectados pela ausência de excursões do interior da China.

Embora reconheça que Macau tenha recuperado algum do fluxo de visitantes devido à reabertura das fronteiras, Ella Lei defendeu que o Governo deve ajudar os trabalhadores deste sector enquanto não há excursões no interior da China. “Uma vez que o continente ainda não levantou as proibições de excursões transfronteiriças, a indústria e os profissionais cujos principais alvos de serviço são grupos turísticos continuam a enfrentar as maiores dificuldades financeiras. Antes de o continente flexibilizar a sua política em matéria de excursões transfronteiriças, irá o Governo introduzir algumas medidas a mais curto prazo para ajudar os profissionais relevantes a enfrentarem as dificuldades?”, questionou Ella Lei.

E.S.