Coutinho quer que Governo avance com legislação sobre quedas de objectos

José Pereira Coutinho endereçou ao Governo uma interpelação escrita acerca dos lançamentos ou queda de objectos em altura. O deputado pede ao Executivo uma legislação especial para estes casos e também alterado o regulamento geral da construção urbana, no sentido de reduzir o risco de queda de objectos.

“A ocorrência, no passado, de sucessivos casos de lançamento ou de queda de objectos em altura revela que existem graves lacunas no actual regime jurídico de Macau”, indica o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), que alerta que se tem verificado um aumento do número desses casos. Coutinho lembra que nos dias 11 e 13 de Novembro de 2020 caiu um vaso na Avenida da Praia Grande e houve um desprendimento de reboco da parede exterior de um edifício localizado na Calçada de Santo Agostinho.

Na interpelação escrita datada de 25 de Novembro do ano passado e remetida ontem pelo deputado às redacções, Coutinho diz que, “para prevenir a ocorrência de acidentes graves que possam provocar ferimentos nos transeuntes, e assegurar a segurança, é necessário colmatar as lacunas da lei, com a maior brevidade possível”.

Assim, Pereira Coutinho diz que o Governo deve “elaborar uma proposta de lei específica” sobre o tema, “com vista a aumentar os efeitos dissuasores e a fim de garantir a segurança da vida dos residentes de Macau”. “Quando é que o Governo vai apresentar a respectiva proposta de lei?”, questiona.

O deputado pergunta ainda se o Executivo tem planos de formação destinados a profissionais e fiscais especializados, “de forma a reforçar a sua capacidade de fiscalização e a sua eficácia”. Por fim, José Pereira Coutinho lembra que em 2010 o Governo indicou que queria rever o regulamento geral da construção urbana. “No entanto, já se passaram mais de 10 anos sem que se tenha registado qualquer avanço no processo de revisão. Quando é que o Governo vai concretizar a referida revisão, por forma a reduzir, efectivamente, os potenciais riscos de queda de janelas em altura que possam ameaçar a segurança pública?”, interroga Coutinho.

A.V.