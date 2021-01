Agência de viagens da Caritas já está a postos. Só faltam os voluntários

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Está criada, licenciada e pronta a funcionar a agência de viagens que a Caritas lançou. Ainda assim, ainda não está a operar porque lhe faltam voluntários disponíveis para tirar o curso de guia turístico. Para já, adiantou Paul Pun ao PONTO FINAL, ainda não há muitos interessados nas viagens por Macau que a Caritas quer promover.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A Caritas recebeu na passada segunda-feira a licença para poder operar a agência de viagens que tem como objectivo permitir que idosos, cidadãos com deficiência ou residentes com pouca mobilidade possam passear. Ainda assim, a agência ainda não está a operar devido à escassez de voluntários disponíveis para tirar o curso de guia turístico. “A agência já está criada, mas temos de encontrar recursos suficientes para operar a agência”, constatou Paul Pun, secretário-geral da instituição.

“Nós podemos iniciar imediatamente as nossas actividades, mas precisamos de guias turísticos”, afirmou Paul Pun ao PONTO FINAL. “Precisamos de voluntários que estejam dispostos a ajudar os nossos potenciais viajantes que andem de cadeiras de rodas ou que tenham problemas de mobilidade”, detalhou. Para já, a agência tem alguns funcionários – que Paul Pun não quis quantificar – e há ainda quatro voluntários que já se disponibilizaram a fazer o curso de guia turístico. Um outro voluntário já tem o curso.

A agência da Caritas funcionará como empresa social. Os interessados que tiverem condições para pagar as viagens, deverão fazê-lo, mas a agência vai dar apoio financeiro a quem não puder pagar a totalidade da viagem. Inicialmente, explicou Paul Pun, as viagens serão apenas feitas em Macau, e no futuro talvez a instituição pense em estender as viagens a outras zonas, como a cidades da Grande Baía, Hong Kong ou Taiwan.

Para já, ainda não há muitos residentes interessados nesta nova valência da Caritas. “Não temos muitos interessados. Ainda estamos no início. Estamos apenas no início. Ainda não estamos a publicitar a agência”, explicou Paul Pun. A agência, que tem o seu escritório perto do Hotel Royal, vai começar agora a divulgar os seus serviços.

A Caritas está também à procura de fazer parcerias com outras agências de turismo locais. “Quando começamos uma agência de viagens temos de ter contactos com algumas agências locais”, referiu. Paul Pun disse ainda não esperar que a agência venha a ter lucros: “Será difícil ter receitas. A longo prazo, se tivermos recursos, talvez”. “Normalmente, numa agência de viagens, os accionistas recebem os lucros para o futuro. Mas nesta empresa social, queremos que os fundos cubram as despesas das pessoas que não podem pagar esse valor”, tinha explicado Paul Pun no início de Outubro, quando a Caritas anunciou a iniciativa.