Serviço de apoio a idosos do IAS beneficiou 6.900 domicílios desde 2014

Em resposta a uma interpelação escrita da deputada Ella Lei, o presidente do Instituto de Acção Social assegurou os canais de comunicação com a população vão continuar abertos sobre questões relativas à residência para idosos. Hon Wai garantiu também que o programa de avaliação de segurança domiciliária e de financiamento para a aquisição de equipamentos para idosos já beneficiou 6.900 habitações desde 2014.

O serviço de apoio a idosos do Instituto de Acção Social (IAS) beneficiou cerca de 6.900 domicílios até Setembro de 2020 e ajudou 1.200 idosos fisicamente debilitados e com dificuldades de deslocação em edifícios antigos. A garantia foi dada pelo presidente do IAS, Hon Wai, em resposta a uma interpelação escrita da deputada Ella Lei sobre a possibilidade de haver um reforço nas políticas de apoio a idosos que vivem em edifícios sem elevador, agora que o Governo vai construir 1.800 apartamentos para idosos no lote do antigo Pearl Horizon.

“As residências para idosos, que foram recentemente adjudicadas, vão estar concluídas daqui a três anos. Como se trata duma política nova, a sociedade está a prestar muita atenção à elegibilidade e à gestão. Já que o IAS afirmou que estava a estudar a matéria, vai disponibilizar algum canal para a população apresentar opiniões? Vai conhecer melhor os idosos que têm necessidade dessas residências, para definir bem as regras em função das expectativas?”, questionou a deputada Ella Lei numa interpelação escrita remetida ao Governo a 23 de Novembro.

Na resposta assinada a 15 de Dezembro, o presidente do IAS assegurou que o Governo “procedeu à recolha de opiniões de diferentes sectores da sociedade” através de “díspares canais e formas” para levar a cabo os trabalhos preparatórios da residência para idosos. “Em Maio do corrente ano, na reunião da Comissão para os Assuntos do Cidadão Sénior, o IAS fez uma breve apresentação sobre a concepção da residência para idosos, bem como auscultou as opiniões sobre a respectiva residência dos diversos vogais”, referiu Hon Wai. Sobre os assuntos inerentes à elaboração do diploma legal, design das obras e dos equipamentos que integram a iniciativa, o IAS irá proceder ao “intercâmbio e estudo com as diferentes associações e serviços públicos”.

No documento enviado ao Executivo, Ella Lei assinalou que, após o anúncio da construção de 1.800 habitações no lote do antigo Pearl Horizon, muitos idosos ficaram com dúvidas sobre a elegibilidade, o nível de rendas e a “obrigação de ceder em arrendamento o apartamento original”, e que é “preciso definir bem as regras e a legislação da elegibilidade, no sentido de garantir a ocupação imediata das fracções após a conclusão das obras”.

Em relação aos procedimentos de avaliação da procura de ingresso na residência para idosos, o presidente do IAS garantiu que será realizada uma análise com a ponderação de vários aspectos, nomeadamente a estatística da população idosa em Macau, os prédios onde vivem pessoas idosas e a respectiva distribuição, o preço da renda dos prédios, os dados inerentes aos serviços de cuidados permanentes aos idosos de Macau e a respectiva experiência de serviços adquirida pelas regiões vizinhas “com o intuito de definir os requisitos e a renda para o ingresso na residência para idosos, e ainda prestar o apoio de que lhes sejam necessário para a vida quotidiana”.

Hon Wai frisou também que no futuro, conforme o andamento do respectivo trabalho, o IAS irá “continuar a auscultar, em tempo oportuno, as opiniões das respectivas associações e dos ‘stakeholders’”.

Para além disso, a deputada quis saber se o Governo vai reforçar o apoio a idosos no sentido de “resolver as suas dificuldades em subir e descer escadas”. “As cadeiras-elevador das associações financiadas pelo IAS são operadas por pessoas indicadas, e os utilizadores têm de fazer marcação, portanto ainda não são muito práticas para as deslocações diárias dos idosos. De acordo com a imprensa, nalguns edifícios, os pequenos proprietários instalaram, a expensas próprias, equipamentos que podem ser operados pelos próprios idosos. Assim, além de financiar o serviço existente, o Governo deve explorar outros planos de apoio, por exemplo, financiar a instalação de cadeira-elevador nos edifícios para garantir o bem-estar dos idosos na sua residência habitual. Vai fazê-lo?”, questionou Ella Lei.

Segundo o presidente do IAS, os serviços do Governo têm actualmente seis equipas de cuidados domiciliários e de apoio a idosos que vivem em edifícios antigos. “Actualmente, através de seis equipas de serviços de cuidados domiciliários e de apoio e de uma equipa de serviços de apoio a idosos em casa, é concedido às pessoas idosas, fisicamente debilitadas e com dificuldades de deslocação, apoio na vida quotidiana e, ainda cuidados e serviços de tratamento para a reabilitação, etc. Refira-se que até Setembro de 2020, cerca de 1.200 pessoas necessitadas beneficiaram dos respectivos serviços”, assinalou Hon Wai, acrescentando que o “Programa de avaliação de segurança domiciliária e de financiamento para a aquisição de equipamentos para idosos”, lançado pelo Governo em 2014, beneficiou um total de 6.900 domicílios com idosos até Setembro de 2020.

Sobre a questão concreta da deputada em relação às cadeiras-elevador, Hon Wai vincou que o Governo, para além de apoiar as equipas de serviço de cuidados domiciliários na aquisição de “equipamentos para subir e descer as escadas”, também coopera com as instituições particulares para a prestação do Serviço de Transporte de Doentes Não Urgentes, “no intuito de acompanhar e transportar os idosos necessitados na ida e volta aos hospitais e aos centros de saúde.

A terminar, o presidente do IAS assinalou ainda que “a Fundação Macau também concede apoio financeiro a uma instituição particular para implementar o ‘serviço de deslocação ao exterior, subindo e descendo as escadas’, com o objectivo de optimizar e reforçar a assistência aos indivíduos que residem nos edifícios antigos e de apoiar os idosos necessitados na deslocação ao exterior”.