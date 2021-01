Residentes estrangeiros retidos no exterior ainda não entram nas contas do Governo

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A Direcção dos Serviços de Turismo e os Serviços de Saúde consideram que o número de residentes estrangeiros retidos no exterior não é suficiente para que seja implementado um corredor especial com Hong Kong uma vez que “há alternativas” para o regresso a Macau. Esta terça-feira entra em vigor um campo para morada no código de saúde, que será de preenchimento obrigatório a partir de 19 de Janeiro.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

As autoridades de Macau não têm planos para ajudar 34 residentes no estrangeiro que contactaram o Gabinete de Gestão de Crises do Turismo (GGCT) com o objectivo de regressar ao território após a proibição de entrada de estrangeiros em Taiwan desde o primeiro dia do ano. A posição foi assumida ontem em conferência de imprensa pelos representantes da Direcção dos Serviços de Turismo (DST) e dos Serviços de Saúde (SS).

“Constatámos que alguns residentes de Macau podem contar com voos de trânsito em Tóquio, e os residentes de Macau que tiverem salvo condutos válidos podem ir pelo interior da China para regressar a Macau, mas terão de fazer a devida quarentena”, começou por dizer Lau Fong Chi, da DST, acrescentando depois que os residentes “devem estar atentos” à situação pandémica e ponderarem a saída de Macau.

Uma opinião reforçada por Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, que recordou os apoios do Governo no ano passado em duas ocasiões concretas. “Até ao momento já se passou quase um ano desde o início da epidemia. No início não tínhamos muitos conhecimentos e não sabíamos como lidar com os casos de residentes retidos no estrangeiro. O Governo tentou ajudar ao máximo, e com o gradual regresso à normalidade de Macau muitas pessoas optaram pela saída, e agora as pessoas devem equacionar as suas saídas. No entanto, apesar das mudanças de trânsito em diferentes roteiros, os residentes podem regressar a Macau”, disse Lo Iek Long.

Lau Fong Chi explicou também que as ligações especiais com Hong Kong para ajudar residentes retidos no estrangeiro a regressar a Macau surgiram noutro tipo de contexto. “Em Março estávamos numa situação mais grave pois havia muitos residentes que precisavam de regressar, e mais tarde, no Verão, com o regresso dos estudantes, que precisavam de voltar a Macau após concluir os seus estudos. Por estas razões foram tomadas as devidas medidas com o apoio das autoridades de Hong Kong. Até ao momento não temos arranjos para o trânsito ou ligação especial pois ainda há meios ou canais para as pessoas regressarem a Macau. Para além disso, não recebemos um grande número de pedidos de apoio para regressar”, vincou Lau Fong Chi.

Questionada sobre o número de pedidos de informação recebidos pelo GGCT desde o início do ano, Lau Fong Chi assumiu terem sido 37. “Até ontem [domingo] recebemos consultas de pedidos e manifestação de vontade de regressar de 34 residentes. Para além disso recebemos o contacto de três residentes que pretendem sair de Macau para outras regiões, e outra consulta de uma não residente que pretende regressar ao seu país”, disse a representante da DST, frisando que é necessária “uma avaliação geral” para “haver arranjos de um corredor especial tanto por veículo, como por navio”.

Já Lo Iek Long considerou que o número avançado pelos Serviços de Turismo não é significativo. “Este número pode significar que o regresso das 34 pessoas pode não ser urgente. Temos de verificar os casos concretos. Qual é o número de pedidos que precisamos de receber para fretar um avião? Temos de analisar a situação concreta para ver a viabilidade do trabalho. Temos de ponderar vários factores, e neste momento não temos um arranjo avançado ou implementado. A colega do Turismo, quando receber os pedidos concretos de ajuda, irá resolver com maior força os pedidos dos residentes que pretendem regressar”, indicou o representante dos Serviços de Saúde.

Código de Saúde com morada obrigatória a partir de 19 de Janeiro

Na conferência de imprensa, Lo Iek Long anunciou o regresso do campo para morada no Código de Saúde a partir desta terça-feira, e que na última semana foram realizados mais de 90 mil testes de ácido nucleico em Macau.

“Macau está há 281 dias sem casos locais e 192 dias sem casos importados. Entre 28 de Dezembro e 3 de Janeiro foram realizados 92.858 testes de ácido nucleico em Macau. A partir das 11h00 do dia 5 de Janeiro vamos avançar com o campo do endereço nos códigos de saúde. Já resolvemos os problemas do servidor e fizemos testes de pressão para aguentar 800 mil dados numa hora. Se houver muitas pessoas a utilizar o sistema, este desliga-se para não prejudicar os dados das pessoas que pretendem passar na fronteira. Se desaparecer o campo temos um prazo de 14 dias para adaptação. Se não aparecer no sistema é porque há muitas pessoas a utilizar o sistema”, disse Lo Iek Long, acrescentando depois que foram implementados alguns aperfeiçoamentos. “Agora podem preencher o campo com o nome do edifício, o nome da rua é preenchido automaticamente. Se colocarmos o nome da rua pode aparecer o nome do edifício. Durante os próximos 14 dias, não preencher o endereço não será um problema, mas depois será obrigatório”, explicou o representante dos Serviços de Saúde.