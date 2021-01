Número de residentes a recorrerem a ajuda alimentar sobe 11%

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Em 2020, mais de quatro mil residentes recorreram ao banco alimentar da Caritas, o que corresponde a um aumento de 11% em comparação com o ano anterior, noticiou ontem a Rádio Macau. “No ano passado, acompanhámos mais de quatro mil pessoas – mais de duas mil famílias. E, segundo os nossos dados, em comparação com 2019, temos um aumento de 11 por cento no número de pessoas que recorreram ao banco alimentar. São residentes locais, apoiados pelo Instituto de Acção Social, que financia este banco alimentar gerido por nós”, disse à emissora Paul Pun, secretário-geral da Caritas.

Por outro lado, Paul Pun indica que há também cerca de um milhar de não residentes a usufruir do banco alimentar. Recorde-se que a Caritas começou a disponibilizar o banco alimentar aos não residentes no ano passado devido à crise económica provocada pela pandemia e às restrições fronteiriças que fizeram com que muitas pessoas ficassem impossibilitadas de voltar a casa.

“Acreditamos que a situação se vai agravar, porque ainda não há voos suficientes e muita gente ainda terá de aguardar pela ajuda dos consulados para regressar a casa. Portanto, haverá mais pessoas retidas em Macau, e cuidar dessas pessoas é uma questão urgente neste momento”, afirmou Paul Pun.

O secretário-geral da Caritas indicou ainda que em 2021 são bem-vindos arroz, noodles, óleos alimentares ou pão. Além disso, são também necessários voluntários: “Precisamos de voluntários para recolher o pão das padarias; precisamos de voluntários que procurem mais cadeias de fornecimento de bens alimentares para o nosso programa; precisamos de voluntários para estar de serviço na distribuição dos alimentos e para conversar com quem chega para receber a comida, de modo a encorajá-los”.