Governo não vai rever salário mínimo

O Executivo não pretende rever os termos do salário mínimo nos próximos dois anos. Após a última reunião plenária de 2020 do Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS), o Governo colocou também de lado a possibilidade de aumentar os limites indemnização relativos aos acidentes de trabalho e doenças profissionais.

Além disso, o Governo também sugeriu manter o montante máximo da remuneração de base mensal utilizado para calcular a indemnização de despedida nas 21 mil patacas.

De acordo com a nota divulgada pelo CPCS, o Governo justificou a decisão com a situação da economia de Macau, o ambiente de negócios, a garantia dos empregados e o mercado de trabalho, por exemplo. Factores, estes, que foram afectados pela crise da pandemia. “O produto interno bruto e a mediana do rendimento mensal diminuíram, pelo que o Governo sugeriu manter o limite e o nível actual”, lê-se no comunicado. Na reunião, os representantes dos trabalhadores tiveram opiniões contrárias à do Governo, refere o comunicado do CPCS.

Na reunião, foram também apresentadas as opiniões relativas ao projecto de lei sobre a segurança e saúde ocupacional na construção civil. Segundo o CPCS, dado o desenvolvimento e avanço da tecnologia nos últimos anos, a alteração e o melhoramento do uso de equipamentos para a execução de obras e as normas relevantes aplicadas no uso de equipamentos para a execução de obras devem ser actualizadas, pelo que se verifica a necessidade de efectuar uma plena revisão do Regulamento de Higiene e Segurança no Trabalho da Construção Civil.

