Esquema em pirâmide de investimento em pedras preciosas causou prejuízos de 10 milhões

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Um homem de 32 anos conseguiu convencer cinco pessoas a investir numa companhia fictícia de jade e de pedras preciosas através da aplicação WeChat, causando um prejuízo total de 10 milhões de dólares de Hong Kong. Segundo as autoridades, o suspeito negou envolvimento e acusou o pai de ser o cérebro da operação.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

No dia 29 de Agosto de 2019, cinco pessoas apresentaram queixa de burla nas instalações da Polícia Judiciária e pediram ajuda para localizar o suspeito que se encontrava em paradeiro incerto. De acordo com as vítimas, duas delas residentes de Macau e as restantes do interior da China, um homem de 32 anos, do continente, trabalhador por conta própria, conseguiu convencer as partes envolvidas a investir na sua companhia de jade e pedras preciosas, sediada no continente.

O investimento deveria ser efectuado através da ‘app’ WeChat e pedia um capital de investimento entre cinco mil e 300 mil renminbi a cada um, com um potencial lucro de 14%, explicaram as autoridades, referindo que era uma espécie de esquema em pirâmide onde era prometido aos participantes uma comissão por cada outro membro angariado.

Depois de um determinado período de tempo, quando os envolvidos queriam levantar os lucros do seu investimento, depararam-se que a aplicação tinha deixado de funcionar e contactaram o suspeito que recorria a várias desculpas, mas nunca reavia o lucro obtido ou dinheiro investido.

Posteriormente, as cinco vítimas apresentaram queixa às autoridades e, no dia 30 de Dezembro de 2020, quando o suspeito passava o posto fronteiriço de volta a Macau, foi detido pela polícia.

O arguido, de 32 anos, negou envolvimento no caso e disse à polícia que o culpado era o pai, que era o cérebro do negócio e que ele próprio teria apenas utilizado o seu nome para fundar a associação, desconhecendo mais pormenores sobre o negócio.

Depois de serem feitas as investigações, a polícia descobriu que os cinco denunciantes teriam sido defraudados em 10 milhões de dólares de Hong Kong e que haveria fortes indícios de existirem outras vítimas deste esquema.

O suspeito foi detido no dia 30 de Dezembro e acusado pelos crimes de associação criminosa e burla de valor elevado, tendo o caso já sido transferido para o Ministério Público.

Estudante de 15 anos acusa namorado de agressões e violação

Uma estudante de 15 anos alegou ter sido violada e agredida pelo namorado, de 16 anos, no dia 29 de Dezembro. O crime terá decorrido por volta das três da madrugada numa residência na zona central, na casa do suspeito. A jovem acabou por fazer queixa na polícia no dia 29 de Dezembro, acompanhada pelo pai.

Segundo as autoridades, e após a investigação, foi referido que ambos frequentam a mesma escola secundária, e que no passado mês de Outubro começaram um relacionamento de namoro. A jovem, porém, alegou que teria tentado terminado a relação por diversas vezes, algo que nunca foi aceite pelo companheiro.

No dia 28 de Dezembro, pelas 21 horas, a vítima deslocou-se à residência do jovem para reaver uns livros e pertences, mas que terá acabado por ficar na habitação a divertir-se com jogos electrónicos. Enquanto jogava, a jovem alega ter telefonado a uma amiga para lhe contar que queria uma vez mais acabar com a relação. O rapaz terá ouvido a conversa e prosseguiu para as agressões e violação, segundo alegou a menor. Com receio, acabou por não resistir e passou a noite na habitação, prosseguiu a jovem de 15 anos, de acordo com as autoridades.

No dia seguinte comunicou o sucedido ao pai e foram fazer queixa às instalações da polícia. Após investigações foram constatadas marcas no pescoço da jovem, e o rapaz foi detido mais tarde.

O jovem, de 16 anos, alega que as agressões foram em defesa e que a relações sexuais foram consensuais. O suspeito foi acusado pelos crimes de violação e ofensa corporal, tendo o caso sido transferido para o Ministério Público.