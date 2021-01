Dívidas e despesas da Anima crescem para mais de três milhões de patacas

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

As dívidas e despesas da Anima – Sociedade Protectora dos Animais de Macau são agora superiores a três milhões de patacas. Ao PONTO FINAL, Albano Martins indicou que a situação é dramática, até porque a associação está ainda à espera dos apoios da Fundação Macau. “É uma situação que nunca aconteceu na Anima”, lamentou.

André Vinagre

No final deste mês de Janeiro, as dívidas e despesas da Anima vão chegar aos 3,016 milhões de patacas, indicou Albano Martins, antigo presidente da associação, ao PONTO FINAL. A associação fechou 2020 com dívidas e despesas de 2,266 milhões de patacas, que inclui uma dívida de 1,4 milhões relativos a empréstimos feitos à Anima por Albano Martins e Billy Chan, o actual presidente da associação, usados para pagar despesas correntes de Outubro, Novembro e Dezembro.

“É muito complicado para nós”, constatou Albano Martins, acrescentando que 2021 “vai ser um drama”, até porque a Fundação Macau está atrasada na resposta à Anima. Segundo Albano Martins, a associação apresentou um pedido de fundos para 2021 à Fundação Macau em Julho de 2020, porém, o organismo que normalmente subsidia a Anima ainda não se reuniu para deliberar sobre o pedido. Habitualmente, a Fundação Macau reúne-se no final de cada ano para avaliar o pedido da Anima. Este ano, a Fundação Macau só vai reunir em Janeiro.

A Anima pediu à Fundação Macau um apoio total no valor de seis milhões de patacas e mais 382 mil patacas para a construção da ligação do esgoto à rede pública. De acordo com Albano Martins, a Anima só deverá receber o subsídio em Fevereiro. “E nem sabemos qual é o valor porque ainda não nos disseram nada”, ressalvou.

Os casinos também não ajudaram como é habitual. Pelas contas de Albano Martins, o Wynn, que dava normalmente cerca de 1,3 milhões de patacas, deu em Dezembro apenas 100 mil. O Galaxy, que dava todos os anos 400 mil patacas, deu também 100 mil; O Sands dava 300 mil patacas e deu agora 80 mil; e o MGM deu 80 mil. “Bastou o Wynn passar de 1,3 milhões para 100 mil para rebentar com tudo”, lamentou.

Segundo o antigo presidente da associação, a Anima ainda tem 300 mil patacas para poder utilizar do descoberto de um banco, mas esse montante terá de ser usado para pagar as despesas de Dezembro que ainda não estão pagas. “É uma situação que nunca aconteceu na Anima”, afirmou.

A frágil situação económica da Anima resulta da crise provocada pela pandemia. Em Outubro, ao PONTO FINAL, a associação estava com uma dívida de 2,7 milhões de patacas. No ano passado, a Fundação Macau antecipou a entrega dos subsídios, no valor de cinco milhões de patacas.

Na altura, o antigo presidente da Anima lamentou que o Governo não tenha pensado nas associações na hora de distribuir apoios. “Este ano foi um ano excepcional. As empresas que têm trabalhadores receberam todas subsídios, a Anima tem 30 e tal trabalhadores e recebeu zero, nem um único apoio”, afirmou.