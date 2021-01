Coutinho fala em concorrência desleal no sector da engenharia civil e pede medidas ao Governo

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

José Pereira Coutinho diz que tem havido concorrência desleal no sector da engenharia civil em Macau e pede ao Governo que lance medidas para pôr fim ao problema. Numa interpelação datada de 19 de Novembro de 2020, mas enviada ontem pelo deputado às redacções, Coutinho começa por lembrar que a economia de Macau se desenvolveu rapidamente nos últimos anos com o apoio de empresas estatais que “entraram em Macau e introduziram técnicas de engenharia avançadas”. Coutinho lembra que em 2005, por altura dos Jogos da Ásia Oriental, “foram as empresas estatais que tomaram a iniciativa de colaborar com as empresas locais para a construção da Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental”, o que fez com que Macau tenha acumulado experiência.

Coutinho lembra que o Governo indicou que a construção da residência para idosos seria feita por ajuste directo, adjudicada à Companhia de Engenharia e de Construção da China (Macau), Limitada. Porém, o deputado diz que “as empresas locais têm capacidade suficiente para a execução das obras de construção dos apartamentos para idosos”.

O deputado frisa ainda que o número e a proporção de trabalhadores não-residentes contratados por essas empresas são mais elevados do que os contratados por empresas locais. Coutinho diz que há empresas estatais que contratam um trabalhador local por cada 99 não residentes, o que faz com que as empresas locais não consigam concorrer. “O Governo deve lançar medidas para acabar com esta concorrência desleal, assegurando um equilíbrio na concorrência empresarial”, pede.

O presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) insta também o Governo a realizar um inquérito no mercado local sobre os baixos custos das empresas estatais, de forma às pequenas e médias empresas locais poderem “concorrer de forma leal e em pé de igualdade”. Por fim, Coutinho afirma: “Quando uma empresa local participa num concurso em parceria com outras empresas, significa que já sabe que as empresas com que colabora têm certas experiências em obras, mas, segundo o actual regime de pontuação para as obras públicas, as empresas locais que realizam uma obra em colaboração com outras empresas com experiência têm menos pontuação no item ‘experiência’”. Assim, Coutinho diz que o Governo deve “melhorar o método de pontuação referente à ‘experiência’ em obras públicas, para as micro, pequenas e médias empresas poderem ter mais margem de manobra na colaboração com outras empresas”.

