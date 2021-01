CCPC-PME quer acompanhar China no desenvolvimento económico de “ciclo interno”

A Câmara de Comércio de Pequenas e Médias Empresas Portugal-China (CCPC-PME) quer aproveitar o desenvolvimento económico chinês que pretende desenvolver o consumo interno para levar a cabo os seus trabalhos. No plano estratégico para 2021, o organismo assinala que vai continuar a promover o comércio luso-chinês.

O plano de estratégia para 2021 da Câmara de Comércio de Pequenas e Médias Empresas Portugal-China (CCPC-PME) diz que o trabalho prioritário é acompanhar a China no desenvolvimento económico de “ciclo interno”, que visa estimular o consumo interno. No documento, divulgado a 27 de Dezembro, a CCPC-PME nota que “A China é o primeiro país do mundo a sair da epidemia e também o único país que obteve um crescimento positivo na economia nacional”.

Além disso, o plano estratégico para este ano sublinha que o objectivo da CCPC-PME é “contruir uma plataforma de rede para os membros”, incluindo a “organização regular de intercâmbios online entre os membros da câmara e a equipa do grupo principal”. “Promoveremos o comércio luso-chinês, fortaleceremos a constituição e expansão da rede de escritórios de representação dos países de língua portuguesa e prepararemos a constituição do fundo agrícola e outros fundos”, refere a organização.

A CCPC-PME propõe-se também a promover os fundos da indústria em quatro áreas específicas: imobiliário, hotelaria, educação e produtos agrícolas. O organismo quer também responder à iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’ e promover a internacionalização do renmimbi.

A associação, que tem como objectivo construir uma plataforma de comunicação e cooperação entre PME portuguesas e chinesas, tem actualmente 89 membros, incluindo 47 empresas ou indivíduos de Portugal e 42 de Macau, China continental, Hong Kong e Singapura.

“Fizemos um trabalho importante na construção de plataformas de comunicação de informação para as PME em Portugal, na China (incluindo Hong Kong e Macau) e na Europa. No início da nossa fundação, utilizámos ao máximo os recursos e boas relações da Liga dos Chineses em Portugal para construir uma excelente plataforma de informação e rede em toda a Europa e Ásia, que estabeleceu uma boa base para o nosso trabalho futuro”, constata a CCPC-PME.

A CCPC-PME faz ainda um balanço de 2020, que considera ter sido “um ano extraordinário”, já que, “diante de uma epidemia global sem precedentes, a CCPC-PME superou várias dificuldades”, tendo estabelecido 14 escritórios de representação na China e um centro de conflito em Lisboa. Foram ainda organizados 20 eventos, como reuniões de ‘debriefing’ na Assembleia da República, no Ministério da Agricultura e no Gabinete Económico e do Comércio de Macau em Lisboa.

Durante o ano que passou, foram assinados sete protocolos e intenções de cooperação, entre as quais com a Universidade de Coimbra, Universidade do Porto e a Câmara de Comércio e Indústria da Cidade de Barcelos, por exemplo.