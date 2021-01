O fado de Carlos do Carmo, como ponte entre Portugal e Macau

Fotografia: TIAGO PETINGA/LUSA

O fadista morreu no primeiro dia de 2021, aos 81 anos. Carlos do Carmo deixou marcas em Portugal e também em Macau, onde se faz fado “como se estivéssemos no coração de Lisboa”. Ao PONTO FINAL, quem conviveu com Carlos do Carmo recorda o fadista como um embaixador e renovador da música portuguesa.

“É curioso! A dezoito mil quilómetros, ‘fazemos fado’ como se estivéssemos no coração de Lisboa. Estas emoções matam-me! Obrigado a todos”. Foi esta a mensagem que Carlos do Carmo deixou no Clube Militar aquando da sua passagem por Macau, em 1993.

O fadista cantou no Clube Militar e, segundo conta Manuel Geraldes ao PONTO FINAL, fez até com que uma personalidade de Macau menos adepta de fado, que não quis nomear, ficasse rendida: “Uma das pessoas que tinha ficado na sua mesa disse-me que não gostava de fado, até porque não é fácil para pessoas que não sabem português gostarem do fado”. Porém, “depois de ouvir uma canção do Carlos do Carmo, ele disse-me: ‘com este até já gosto de fado’”.

Depois de 93, Carlos do Carmo passou por Macau também em 1998, quando a direcção do Clube Militar realizou uma outra noite de fados. Em 2006, actuou no território no âmbito da 20.ª edição do Festival Internacional de Música de Macau.

Mas Manuel Geraldes já conhecia Carlos do Carmo antes de este actuar em Macau. Foi em Lisboa, enquanto trabalhou na direcção de programas da RTP, que se cruzou com o fadista. Em 1976, acompanhou Carlos do Carmo a Haia para o festival da Eurovisão.

“Era um homem extremamente afável, com muita piada, harmonioso, com vida e cultura”, lembra, acrescentando que era “um homem do fado mas que não deixava de ser um homem ligado à política”. “Era um homem que se considerava progressista e muito empenhado no 25 de Abril”, destaca Manuel Geraldes, que foi um dos capitães de Abril. Depois da Revolução dos Cravos, o fado começou a ser olhado de lado, como estando ligado ao Estado Novo. Contudo, Carlos do Carmo “ajudou a libertar esse conceito de que o fado seria a canção do regime anterior”.

É com admiração que o antigo presidente do Clube Militar fala do fadista: “Era um homem entusiasta, falava com entusiasmo de tudo. Era um homem culto e com quem a gente gostava imenso de conversar, porque tinha uma vida que nós não tínhamos e uma diversidade de conhecimento, quer de pessoas, quer de culturas”. Era “um grande embaixador” do fado.

UM RENOVADOR SEM SER “CHORAMINGAS”

Carlos Marreiros conheceu Carlos do Carmo em Lisboa, quando estudava arquitectura. Tinha 19 ou 20 anos quando uma tia o levou à casa de fados O Faia para ouvirem Lucília do Carmo, a mãe de Carlos. O jovem Carlos Marreiros não conhecia Lucília do Carmo, estava na casa de fados para ouvir Carlos do Carmo, que conhecia bem dos vinis que o pai punha a tocar. “Fiquei muito triste, já tínhamos acabado de jantar e não tínhamos ouvido Carlos do Carmo”, lembra o arquitecto. No entanto, mais tarde, Carlos do Carmo apareceu e cantou. “Eu fiquei todo feliz”, conta. Depois de cantar, “veio à mesa e cumprimentou as pessoas”. “Não tinha peneiras nenhumas, nem com um jovem de 20 e tal anos estudante de arquitectura”, recorda.

A partir daí, encontrou-se com Carlos do Carmo mais algumas vezes, quer em Lisboa, quer mais tarde em Macau. “Não sou íntimo dele, mas considero-o um amigo”, o que fez com que recebesse a notícia da sua morte com “choque e muita tristeza”.

Marreiros justifica a admiração que tem por Carlos do Carmo: “Para além de um grande cantor com alma de fadista, não era um choramingas. O fado dele era fado mas também canção ligeira, o fado canção”. Além disso, “ele só cantava textos de grande qualidade lírica”. “Parecia que bastava pegar no microfone ou ter uma guitarra ao lado para começar a cantar. Era tudo com muita naturalidade”, recorda. Para Carlos Marreiros, foi “um renovador da música tradicional portuguesa chamada fado”.

Retirando Amália Rodrigues das contas, Carlos Marreiros defende que Carlos do Carmo foi o maior fadista português e destaca mais uma qualidade: a dicção. “A dicção dele era perfeita. O português dele, para além de extremamente bonito e correcto e bem pontuado, tinha uma dicção claríssima”. Para além disso, “há que referir que ele sempre foi uma pessoa envolvida na causa cívica, pelo fado, pela canção e pela música”, completa Marreiros.

ALÉM DE FADISTA, ERA CANTOR

Mário Alves Cardoso, antigo jornalista e advogado, conheceu o fadista também em Lisboa, mas a relação de amizade foi interrompida em 1983, quando Alves Cardoso veio para Macau. Depois disso, o advogado esteve com ele nas visitas que o fadista fez à região.

Na opinião de Mário Alves Cardoso, as características que se destacavam em Carlos do Carmo eram a da “postura cívica clara” e a “faceta artística”. “Ele era mais um fadista, mas além de fadista ele era um cantor”, diz. Também Alves Cardoso elogia a “dicção extraordinária” de Carlos do Carmo, que é “uma coisa importantíssima”. Além disso, “era um homem tecnicamente muito bom e fazia gala disso”.

“O Carlos do Carmo era um homem extremamente claro e frontal sem ser desagradável. Tinha uma postura muito clara perante as pessoas e perante as suas próprias posições. Dizia muito claramente o que pensava mas com delicadeza e educação”, lembra.

Paulo Pereira, músico português radicado em Macau, não chegou a conhecer pessoalmente Carlos do Carmo, mas esteve próximo dele musicalmente. Em Novembro de 2016, lançou o disco “Um Ar de Fado”, um tributo ao fadista gravado pelo saxofonista entre Portugal e Macau, que tem dez faixas e percorre alguns dos temas incontornáveis do fadista lisboeta, como “Um Homem na Cidade”, “Lisboa Menina e Moça”, “No Teu Poema”, “Os Putos” ou “Canoas do Tejo”. “Este não é um CD de fado, foi simplesmente pegar em alguns dos temas do Carlos do Carmo e musicá-los. É tudo instrumental e uma abordagem mais jazzística e ‘world music’”, descreve.

“Na música portuguesa ele tem uma influência transversal em décadas”, começa por dizer o músico, assinalando que desde cedo acompanha a carreira do fadista: “Carlos do Carmo era uma referência para mim, sempre ouvi em casa. Nem foi uma escolha, simplesmente convivia com os discos dele”.

CARLOS DO CARMO: O PERCURSO DE UM “INESTIMÁVEL CONTRIBUTO” PARA A MÚSICA PORTUGUESA

O fadista Carlos do Carmo despediu-se dos palcos em Novembro de 2019, em Lisboa, tendo sido condecorado pelo Governo com a Medalha de Mérito Cultural, pelo seu “inestimável contributo” para a música portuguesa.

A medalha foi a última, entre várias distinções que recebeu, ao longo de um percurso artístico de 57 anos, como o Grammy Latino de Carreira, que distinguiu, pela primeira vez, um português, em 2014.

O Governo português justificou a condecoração como um “gesto simultâneo de agradecimento e de reconhecimento pelo inestimável trabalho de uma vida dedicada à divulgação do fado e da música portuguesa, difundindo em Portugal e no estrangeiro a cultura e a língua portuguesas, ao longo de mais de cinquenta anos”.

A Enciclopédia da Música Portuguesa no Século XX aponta-o como “um dos maiores referenciais” no fado, embora inicialmente a sua preparação académica, na Suíça, o vocacionava para a hotelaria. Entre 1962 e 1979, geriu a casa de fados da família.

O fadista atribuiu o começo de carreira à participação na gravação do EP “Mário Simões e o seu Quinteto”, no qual cantou o fado “Loucura”, de Júlio de Sousa e Frederico de Brito.

“As transformações que Carlos do Carmo operou [no fado] foram influenciadas pelos seus gostos musicais que incluíram referências externas ao fado” como a Bossa Nova, do Brasil, e os estilos próprios de cantores como Frank Sinatra (1915-1998), Jacques Brel (1929-1978) e Elis Regina (1945-1982), segundo a enciclopédia da música portuguesa.

O mesmo texto refere que, desde a década de 1970, “acentuou as inovações musicais” mais notadas após o 25 de Abril de 1974, tornando-o “no representante máximo do chamado ‘fado novo'”, autor de trabalhos como o álbum “Um Homem na Cidade” (1977), que contou com colaborações de compositores como José Luís Tinoco, Martinho d’Assunção e António Victorino d’Almeida.

A enciclopédia afirma que uma das mudanças foi também na mensagem literária em que “a tónica passa da saudade para a liberdade, e da tristeza passiva para a enérgica vontade activa”.

Em 2019, quando da sua despedida dos palcos, em declarações à agência Lusa, o fadista dava conta de uma “carreira cheia” de aplausos e muitas salas nacionais e internacionais, e considerou que era “altura de acalmar”. A despedida dos palcos foi no passado dia 9 de Novembro de 2019, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, cidade onde nasceu a 21 de Dezembro de 1939.

Num percurso de quase 57 anos, o seu repertório celebrizou canções como “Bairro Alto”, “Fado Penelope”, “Os Putos”, Um Homem na Cidade”, “Fado Campo Grande”, “Nasceu Assim, Cresceu Assim”, “O Cacilheiro, “O Amarelo da Carris”, “À Memória de Anarda”, “Pontas Soltas”, “Fado dos Cheirinhos”, “Fado Ultramar”, ou “Uma flor de Verde Pinho”, que venceu o Festival RTP da Canção, em 1976. A canção que apresentou em Haia classificou-se em 15.º lugar entre 18 participantes da Eurovisão.

Em 2014 além do Grammy Latino de Carreira, o intérprete de “Duas Lágrimas de Orvalho” recebeu também o Prémio Personalidade do Ano/Martha de la Cal, da Associação Imprensa Estrangeira em Portugal.

No ano seguinte, recebeu a mais elevada distinção da capital francesa, a Grande Médaille de Vermeil. No seu último concerto, recebeu também a chave da cidade de Lisboa, uma honra dada habitualmente apenas aos chefes de Estado que visitam Portugal.

O intérprete de “Vim para o Fado e Fiquei” foi agraciado com o Grau de Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique, a 4 de Setembro de 1997, pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio, e com o Grau de Grande Oficial da Ordem do Mérito, a 28 de Novembro de 2016, pelo actual chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.

Cerimónias fúnebres realizam-se na hoje em Lisboa

As cerimónias fúnebres do fadista Carlos do Carmo realizam-se hoje, na Basílica da Estrela, em Lisboa, disse à agência Lusa um dos seus filhos. O velório tem início às 9 horas de segunda-feira, na Basílica, sendo rezada missa de corpo presente pelas 14 horas. Segue-se o funeral para um cemitério da capital portuguesa ainda a designar, segundo a família do cantor. As cerimónias coincidem com o dia de luto nacional, pela morte de Carlos do Carmo, decretado pelo Governo, para segunda-feira.

Governo português aprova decreto para luto nacional

O Conselho de Ministros aprovou a declaração de um dia de luto nacional a 4 de Janeiro pela morte de Carlos do Carmo, uma “justa homenagem” a “um nome incontornável”. O Governo recorda no documento o papel de Carlos do Carmo na classificação do fado como Património Imaterial da Humanidade, em 2011, pela UNESCO, referindo os 50 anos de carreira como um percurso que “marcou a música e cultura portuguesas, em geral, e o fado, em especial”. “Um dos seus maiores contributos para a cultura portuguesa foi a forma como militantemente renovou o fado e o preparou para o futuro, libertando-o do estigma de símbolo da ditadura e trazendo-o para o Portugal democrático. Tal militância mobilizou novos compositores e poetas, encorajou novos intérpretes e captou novos públicos”, lê-se no documento.