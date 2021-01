Mais de 8 mil residentes fizeram prova de vida através do telemóvel em 2021

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (DSAF) ultrapassou os 100 mil utilizadores com “conta única de acesso comum aos serviços públicos da RAEM” nos primeiros dois dias do ano, assim como assinalou o registo de mais de 8 mil pessoas no serviço online de prova de vida através da aplicação para telemóvel “Acesso comum aos serviços públicos”.

Recorde-se que todos os residentes de Macau podem tratar das formalidades da prova de vida desde 1 de Janeiro através da conta única de acesso comum. “Durante os últimos dois dias, registou-se um total de 8 mil e tal pessoas que conseguiram efectuar a prova de vida através da conta única de acesso comum, tendo, das quais, cerca de mil pessoas tratado através da conta do seu cônjuge ou dos parentes na linha recta. Por outro lado, houve cerca de 7.500 cidadãos que utilizaram os quiosques de auto-atendimento para concluir as formalidades da prova de vida”, referiu a DSAF em comunicado.

O serviço aplica-se a todos os residentes de Macau, nomeadamente aqueles que vivem no estrangeiro, pois a aplicação aceita números de telemóveis fora da RAEM. “A partir do dia 1 de Janeiro, a Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) aceita os números de telemóvel do exterior para a recepção do código de verificação, para efeitos de abertura da conta online. Durante os últimos dois dias, houve mais de 1.300 residentes de Macau provenientes dos países e regiões, nomeadamente interior da China, Estados Unidos da América, França, Austrália, Portugal, Singapura e Hong Kong que abriram a conta através do telemóvel do estrangeiro”.

Com a entrada em vigor da lei da governação electrónica, o SAFP simplificou os procedimentos de abertura da conta única de acesso comum, acrescentando as funções de abertura da conta online à distância, tendo sido registado consequentemente um aumento estável do número de utilizadores tendo sido lançada uma versão simples da aplicação para telemóvel conta única de acesso.