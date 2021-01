Intercâmbio de artistas de Macau e de Taiwan em exposição na Casa-Museu do Dr. Sun Yat Sen

No primeiro do ano foi inaugurada uma exposição de intercâmbio de arte contemporânea entre Taiwan e Macau intitulada “The Other Side”, na Casa-Museu do Dr. Sun Yat Sen, onde estão apresentados trabalhos de sete artistas locais e de Taiwan. Gigi Lee, curadora do projecto, falou ao PONTO FINAL sobre o tema e da iniciativa em si.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

No dia 1 de Janeiro, primeiro dia de 2021, foi inaugurada a exposição conjunta “The Other Side”, que é um intercâmbio de arte contemporânea entre artistas de Taiwan e de Macau, incluindo um português sediado no território, Francisco António Ricarte, que contribui com quatro fotografias a preto e branco.

“Esta exposição é organizada pelo próprio museu, que me convidou para ser a curadora, e à associação Borderless Arts”, indica a curadora Gigi Lee ao PONTO FINAL. “Eu acabei por escolher a dedo os artistas que senti que os seus trabalhos se adequavam ao tema da exposição”, prosseguiu.

A curadora explica que é costume no museu fazer-se uma exposição no início do ano novo, e que este ano acabou por escolher um tema que, no seu entender, se adequava às circunstâncias actuais em Macau e no mundo. “Neste projecto temos representada fotografia, pintura, impressões com acrílico, algumas ilustrações, aguarela e alguns trabalhos de colagem, como, por exemplo, o projecto da artista Yolanda Kog de Macau. Tudo trabalhos de diferentes tipos, mas na maioria de natureza bidimensional”, referiu Gigi Lee.

Em relação aos artistas colaboradores no projecto existem sete no total, quatro de Macau e três de Taiwan, prosseguiu Gigi Lee, explicando de seguida que o nome da exposição “The other Side” foi uma ideia que teve e que estava relacionada com a religião no budismo ou em algumas outras religiões. “Na parte onde falam que quando as pessoas morrem acabam por simplesmente passar para um outro lugar, ou algo assim. Quis também fazer a ligação com a situação actual de Macau, com o facto de estarmos aqui presos e não podermos ir para outro lado como antes”, apontou.

E relação ao trabalho do português Francisco António Ricarte, este apresentou quatro fotografias para o projecto. “Ele tirou três das fotografias na costa de Coloane e, segundo o próprio, as fotografias parecem ser tiradas à meia-noite, mas na verdade foram tiradas durante o dia ao fim da tarde. Apresentam-se como algo muito escuro e melancólico, um pouco saudosista até”, descreveu.

“No que diz respeito aos outros artistas, temos a local Yolanda Kog e um outro artista de Taiwan com ilustrações e colagens, com nove e 15 obras, respectivamente. Temos um outro artista de Taiwan, Leanne Chang, com cinco peças de acrílico sobre tela, e depois Lin Chun Yung com 10 peças acerca de um tema um tanto curioso: os 10 tipos de vegetais que se podem encontrar em Taiwan”, referiu a curadora de forma animada, considerando o trabalho “bastante interessante”.

Esta exposição, que está patente até ao último dia do mês, conta com um tema pertinente nos dias que correm, segundo o fotógrafo português que participa no projecto. “O tema ‘The Other Side’ implica uma certa espiritualidade, ou uma espera para que as coisas melhorem”, assinala Francisco Ricarte ao PONTO FINAL. “Eu contribui com quatro fotografias a preto e branco, três tiradas em Macau e uma fora, mas que de certa forma era a peça-chave para explicar as outras obras”, explicou. “Quando a curadora me fez o convite eu aceitei logo, e sinto-me pessoalmente muito contente e orgulhoso por ter sido envolvido nisto”, concluiu.