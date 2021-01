GGCT acompanha situação de 34 residentes afectados pelas restrições em Taiwan no regresso a Macau

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

As autoridades de Taiwan proibiram a entrada de estrangeiros e de passageiros em trânsito aéreo a partir de 1 de Janeiro após a confirmação do primeiro caso local infectado com a variante do novo coronavírus descoberta no Reino Unido. Até às 21h00 de domingo, o Gabinete de Gestão de Crises do Turismo tinha recebido um total de 16 pedidos de informação de 34 residentes afectados pelas restrições em Taiwan no regresso a Macau.

O Gabinete de Gestão de Crises do Turismo (GGCT) assegurou que irá “acompanhar o desenvolvimento da situação” de 34 residentes de Macau que pretendiam regressar ao território no mês de Janeiro e que foram afectados pelas restrições impostas pelas autoridades de Taiwan a todos cidadãos estrangeiros desde o dia 1 de Janeiro. Para além disso, o GGCT recebeu também um pedido de ajuda de uma residente que pretendia viajar para os Estados Unidos da América através de Taiwan para continuar os seus estudos.

“Na sequência da decisão por parte das autoridades de Taiwan em proibir o trânsito de passageiros nos aeroportos de Taiwan a partir de 1 de Janeiro, o Gabinete de Gestão de Crises do Turismo (GGCT) recebeu até ao momento 16 pedidos de informação envolvendo cerca de 34 residentes de Macau, os quais pretendem regressar a Macau. Estes 34 residentes informaram o GGCT que de momento se encontram nos seguintes países: Estados Unidos da América, Canadá, França, Espanha, Portugal e Austrália”, referiu o GGCT ao PONTO FINAL em comunicado, acrescentando que houve “um pedido de informação de um residente que se encontra em Macau que pretendia regressar aos Estados Unidos da América para continuar os seus estudos efectuando escala em Taiwan”.

Citada pela TDM – Rádio Macau, uma fonte do GGCT assumiu que uma das soluções para o regresso de residentes de Macau de nacionalidade estrangeira poderá passar por uma escala em Tóquio, no Japão.

Sobre as restrições em Taiwan, o GGCT frisou que irá continuar “a acompanhar o desenvolvimento da situação” dos residentes afectados, mas recordou que as restrições de entrada ou trânsito em qualquer país ou destino “poderão ser implementadas/alteradas” sem aviso prévio.

“Devem os interessados prestar atenção às informações mais actualizadas (conferências de imprensa semanais do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus), permanecer em contacto com as suas Agências de Viagens e Consulados/Embaixadas mais próximos dos países por onde poderão ter de passar para efectuar o seu regresso à RAEM”, respondeu o GGCT em comunicado.

Já o Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong garantiu estar a desenvolver contactos com as autoridades locais para ajudar no regresso de cidadãos portugueses residentes da RAEM. “O Consulado Geral de Portugal tomou conhecimento da situação de diversos portugueses com estatuto de residente na RAEM que se encontram em Portugal e pretendem regressar a Macau”, pode ler-se numa nota enviada à comunicação social.

“Face à decisão das autoridades de Taiwan proibirem a entrada e o trânsito de estrangeiros, o Consulado Geral de Portugal está a desenvolver contactos com as autoridades da RAEM, responsáveis pelo regresso dos seus residentes a Macau, no sentido de ser encontrada, em conjunto, uma solução para o problema”, salientou-se no comunicado do Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong.