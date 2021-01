AMCM vai cunhar novas moedas em 2021 para repor circulação de patacas

FOTOGRAFIA: PEDRO ANDRÉ SANTOS

Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou, a Autoridade Monetária e Cambial de Macau assumiu ser necessário cunhar novas moedas em 2021, apesar de reconhecer que as patacas em circulação são suficientes para os próximos “dois anos ou três anos”. Até Outubro de 2020, Macau tinha mais de 760 milhões de patacas em circulação.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O presidente da Autoridade Monetária e Cambial de Macau (AMCM), Chan Sau San, assegurou que vão ser cunhadas novas moedas em 2021 para repor a quantidade de divisas em circulação e satisfazer a procura do mercado, nomeadamente em pequenos pagamentos e reembolsos. Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou, o presidente da AMCM frisou que Macau tem patacas em circulação “para os próximos dois anos”, mas que será necessário cunhar novas moedas apesar do crescimento do pagamento electrónico nos últimos anos.

Em Novembro do ano passado, Sulu Sou assinalou, numa interpelação escrita ao Governo, que muitos residentes “se têm queixado de que alguns estabelecimentos comerciais se recusam a aceitar moedas de 10 cêntimos, 50 cêntimos e até uma pataca” e pediu um ponto de situação em relação a cada moeda, em termos de circulação, custo, e quantidades cunhadas recentemente.

Na resposta ao deputado pró-democracia, Chan Sau San indicou que uma das principais razões para a saída de moedas de Macau são os turistas. “De acordo com o mecanismo existente, a AMCM irá avaliar o número de novas moedas cunhadas em resposta às tendências da procura nos últimos anos e o nível do inventário de moedas. Embora o pagamento electrónico esteja a tornar-se cada vez mais popular em Macau, o dinheiro (incluindo notas e moedas) ainda é a principal ferramenta de pagamento, especialmente para as dezenas de milhões de turistas que visitam Macau todos os anos, sendo que alguns deles, ao abandonarem o território, levam moedas, o que causa um número considerável de perda”, começou por explicar Chan Sau San.

De acordo com as autoridades, Macau necessita de cunhar novas moedas este ano apesar dos 760 milhões de patacas em circulação em Outubro de 2020. “Foi avaliado que a quantidade de algumas divisas de moedas só irá atender às necessidades dos próximos dois ou três anos, e uma vez que leva tempo para cunhar moedas é necessário cunhar novas moedas no próximo ano (2021) para repor a quantidade e atender à procura do mercado por pequenos pagamentos e reembolsos”, pode ler-se na resposta de Chan Sau San, assinada em Dezembro de 2020.

As novas moedas vão ser cunhadas pela empresa Royal Mint, sendo que o “preço da moeda depende do tamanho, espessura, peso, preço do metal e da escala da moeda”, indicou o presidente da AMCM.

Na interpelação escrita enviada ao Governo, Sulu Sou pediu também detalhes sobre as estratégias do Executivo para intensificar a promoção do serviço gratuito de troca de moeda subsidiária, assim como exigiu melhorias neste tipo de serviços prestados pelo Banco da China e pelo BNU. Na resposta, Chan Sau San referiu que, desde Setembro de 2017, as duas entidades bancárias forneceram 20 mil serviços gratuitos de câmbio de moeda, e que o número de moedas rejeitadas diminuiu significativamente.

Sobre o modelo implementado pelo Governo de Hong Kong de recolha de moedas em desuso através de “carros moeda”, que circulam pela cidade para recolherem moedas para que os residentes da região possam mais facilmente trocar moedas em notas, Chan Sau San descartou totalmente essa solução. “O preço do veículo [de dez toneladas], o custo dos equipamentos e operadores são muito altos. As ruas de Macau são estreitas e não existem instalações de carregamento exclusivas, pelo que não dispõe das condições básicas de implementação”, assinalou Chan Sau San.