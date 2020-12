Um vírus como pano de fundo de um ano aziago

Fotografia: Pedro André Santos

O ano de 2020 foi quase monotemático. Poucos foram os temas que fizeram as manchetes dos jornais de Macau e que não tiveram a ver – directa ou indirectamente – com a pandemia mundial. Coronavírus à parte, 2020 foi o ano em que foi aprovado, pela primeira vez, um salário mínimo em Macau, foi proibida a vigília pelas vítimas de Tiananmen, e foi apresentado o Plano Director e os planos para a Biblioteca Central. O ano que agora termina também chorou as mortes de Stanley Ho, Juliana Devoy e Mio Pang Fei.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

JANEIRO: Soam alertas sobre novo coronavírus detectado em Wuhan

O coronavírus foi detectado na cidade de Wuhan no final de Dezembro de 2019 e, por isso, ainda se estava longe de imaginar as suas consequências. No entanto, analistas anteviram uma quebra nas receitas de jogo em Macau logo no dia 3 de Janeiro. No dia 10, a Comissão Nacional de Saúde notificou o Governo de Macau sobre a identificação de um novo tipo de coronavírus em Wuhan. No dia 16 de Janeiro, os Serviços de Saúde indicaram que iriam estar especialmente atentos durante o Ano Novo Chinês, ao mesmo tempo que os Serviços de Turismo apontavam para um decréscimo de apenas 3% no número de visitantes. Ao dia 21 de Janeiro, o Governo criou o centro de coordenação de contingência do novo coronavírus e no dia seguinte foi anunciado que toda a população teria direito a máscaras. Nesse dia foi detectado o primeiro caso de infecção em Macau, num turista no interior da China. Dia 23, o Governo cancelou as celebrações do Ano Novo Chinês.

FEVEREIRO: Um mês de confinamento. Casinos também são obrigados a encerrar

O segundo mês do ano começou com o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus num residente local, logo no dia 2. No total, havia na altura oito casos. Dois dias depois, Ho Iat Seng decretou o encerramento dos casinos e dos serviços públicos por um período de duas semanas. Ao dia 6 de Fevereiro deu-se a primeira alta hospitalar entre os pacientes internados em Macau. No dia 6, os hotéis já previam “perdas substanciais” no primeiro semestre de 2020. A meio do mês, o Governo anunciou um pacote de medidas de assistência económica, como um cartão de consumo no valor de três mil patacas e uma série de apoios destinados às pequenas e médias empresas, para suprir a falta de turistas na região. Ao dia 20, os casinos reabriram, mas sem grande afluência.

MARÇO: Governo aperta restrições de entrada

Em Março, o Governo fez as contas à ausência de receitas e, no dia 5, apontou para um défice orçamental de 40 mil milhões de patacas em 2020. No dia 9 foi anunciado que os cidadãos que tenham passado por Espanha, França e Alemanha passam a ter de fazer quarentena à chegada a Macau. No mesmo dia, regressaram a Macau 57 residentes que estavam isolados em Hubei. A 12 de Março, os Serviços de Saúde deram a entender que Portugal poderia vir a ser acrescentado à lista de zonas de alto risco e, no dia 16, as quarentenas à chegada a Macau passam mesmo a ser globais, com a excepção da China continental, Hong Kong e Taiwan. No mesmo dia, a Assembleia Legislativa chumbou, pela 11.ª vez, um projecto de lei sindical. Dia 17 de Março é o dia em que as autoridades encerraram as fronteiras para todos os visitantes, exceptuando novamente para os residentes do interior da China, Hong Kong e Taiwan. No dia seguinte, o Governo barrou a entrada em Macau dos trabalhadores não-residentes estrangeiros. A 23 de Março, o Comissariado da Auditoria divulgou um relatório sobre diversos serviços públicos onde também foram apontadas insuficiências à Fundação Macau na fiscalização dos subsídios atribuídos e, dois dias depois, a Assembleia Legislativa aprova uma alteração ao orçamento para injecção de 38 mil milhões de patacas da reserva financeira.

ABRIL: Mais apoios económicos e, pela primeira vez, um salário mínimo

Para fazer face à crise económica que a pandemia trouxe, o Governo anunciou uma nova ronda de apoios financeiros à população, que contempla um segundo cartão de consumo no valor de cinco mil patacas e ainda 15 mil patacas a cada residente. Dia 16 foi aprovada a lei do salário mínimo em Macau, pela primeira vez. O diploma prevê um salário mínimo mensal de 6.656 patacas, que não é universal porque ficam excluídos trabalhadores domésticos e trabalhadores com deficiência. A 20 de Abril, Ho Iat Seng apresentou as Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2020, que têm como foco o investimento e a recuperação económica. Na sequência, André Cheong, secretário para a Administração e Justiça, indicou que a reforma administrativa começa ainda este ano e Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, indicou que a proposta do Governo para a lei sindical vai ser sujeita a consulta pública no terceiro trimestre.

MAIO: O mês da morte do patriarca de Macau, Stanley Ho

O mês de Maio começou com o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) a retirar a autorização dada para a realização de uma exposição de fotografias e documentos relativos ao massacre de Tiananmen, sob o pretexto da pandemia. A 19 de Maio, Macau voltou a registar zero casos de infecção, depois de todas as pessoas que estavam hospitalizadas terem tido alta. Um dia depois, também a vigília pelas vítimas do massacre é proibida pela Polícia de Segurança Pública. Foi a primeira vez em 31 anos que a vigília foi proibida. No dia 26 morreu Stanley Ho, o homem que transformou Macau e que teve na mão o monopólio do jogo. Retirou de Macau uma fortuna avaliada em mais de 51 mil milhões de patacas, mas deu-lhe uma nova cara, com aterros, hotéis, um Centro Cultural e um Aeroporto Internacional.

JUNHO: Uma vigília no Senado que não aconteceu mas levou pessoas à esquadra

Foi logo no dia 3 de Junho que as autoridades locais anunciaram um corredor exclusivo entre Macau e o aeroporto de Hong Kong. No dia 4, dia em que normalmente se assinala o aniversário do massacre de Tiananmen, a presença de agentes da polícia no Largo do Senado foi grande, uma vez que este ano a iniciativa foi proibida. Não houve vigília, mas as duas filhas do democrata Au Kam San foram levadas para a esquadra por estarem sentadas num banco com uma imagem do “Homem do Tanque” nas mãos. A meio do mês, as autoridades avançaram com um programa de excursões subsidiadas para estimular o consumo interno. A 17 de Junho, ficou a saber-se que a associação CUT tinha perdido o concurso para gerir a Cinemateca Paixão e que o vencedor tinha sido a Companhia de Produção de Entretenimento e Cultura In Limitada, que apresentou a proposta mais baixa. No dia 23, as autoridades do interior da China anunciaram o projecto intitulado Mollywood, que tem como objectivo criar uma indústria cinematográfica à escala de Hollywood e com sede em Macau. No último dia do mês de Junho, foi promulgada a lei de segurança nacional em Hong Kong.

JULHO: Entrada nos casinos só para quem apresentar teste de ácido nucleico

O mês de Julho começou com a notícia de que Macau tinha ultrapassado Seul e Xangai no ranking das cidades mais caras para viver na Ásia. No dia 14, as autoridades de saúde de Macau anunciaram que a entrada nos casinos da região passava a ser possível apenas a quem apresentasse um teste negativo de ácido nucleico. No final do mês, os Serviços de Turismo avisaram que a chegada de turistas internacionais à região pode vir a acontecer apenas a partir da segunda metade de 2021.

AGOSTO: Um tufão que fez soar alertas

A 4 de Agosto, a Assembleia Legislativa aprovou o regime jurídico da protecção civil, que criminaliza a disseminação de informações falsas. No dia 10, o Executivo alterou as regras para as entradas em Macau e permitiu que os residentes com passaporte chinês pudessem entrar no território sem fazer quarentena. No dia 13, o Governo renovou os contratos de concessão das empresas de transportes públicos de Macau, Transmac e TCM, por um período de seis anos. No dia 18, a região é varrida por um tufão chamado Higos, que fez levantar o sinal de alerta 10 e provocou estragos e inundações.

SETEMBRO: Apresentado o Plano Director e a nova Biblioteca Central

No primeiro dia do mês, as autoridades anunciaram que, até ao fim de Agosto, as receitas do jogo tinham caído 94,5%. No dia 3, foram apresentados os detalhes do projecto do Plano Director para Macau até 2040, que contempla a optimização da distribuição do espaço físico urbano e o aumento da área habitacional. Foram também revelados os planos para a nova Biblioteca Central, que se vai instalar no antigo Hotel Estoril, junto ao Tap Seac. A concurso estão quatro projectos de equipas europeias. A meio do mês, e perante as interdições de entrada em Macau devido à pandemia, o Governo indica que vai permitir a entrada de pilotos estrangeiros para o Grande Prémio. No dia 17, o Comissariado Contra a Corrupção conclui investigação aos empréstimos feitos à Viva Macau e indica que não houve crime, mas negligência. No fim do mês, foi revelado que antigos responsáveis por escola são suspeitos de burlar a DSEJ em mais de 20 milhões de patacas.

OUTUBRO: Exposição interrompida sob muitas dúvidas

Em Outubro, a exposição do World Press Photo, organizada anualmente pela Casa de Portugal, terminou abruptamente e a Rádio Macau noticiou que o fecho poderia ter a ver com fotografias dos protestos de Hong Kong. Porém, a organização alegou problemas internos. No dia 11, ficou a saber-se que o BNU e o Banco da China continuam como bancos emissores de moeda em Macau durante os próximos dez anos. No dia 13, passou por Macau o tufão Nangka, que, apesar de ter feito içar o alerta para o nível 8, não provocou danos. Ainda em Outubro, Ho Iat Seng garantiu que os cheques pecuniários continuarão a ser distribuídos em 2021, mas afastou a possibilidade de uma nova ronda de apoios.

NOVEMBRO: Mio Pang Fei morre aos 84 anos

Logo no início do mês, o Governo de Macau anunciou uma série de eventos de promoção turística durante Novembro, que inclui o Grande Prémio de Macau. No dia 8 de Novembro, a Assembleia Legislativa voltou a chumbar projecto de lei sindical, desta vez apresentado pelos deputados Sulu Sou e José Pereira Coutinho. No dia seguinte, Joe Biden foi eleito como Presidente dos EUA e foi saudado também em Macau. Mio Pang Fei, referência incontornável na história da arte contemporânea da China e dinamizador da arte moderna em Macau no final do século XX, morreu aos 84 anos. A meio do mês foram apresentadas as Linhas de Acção Governativas (LAG) para 2021, que têm como foco a recuperação económica e a prevenção epidémica. No Grande Prémio de Macau, o vencedor da prova de Fórmula 4 foi um piloto da casa, Charles Leong. No mesmo dia, a Melco anunciou a dispensa de 137 trabalhadores não-residentes do espectáculo House of Dancing Water. No final do mês, o secretário para a Economia e Finanças garantiu que em 2021 o cheque pecuniário será entregue como é habitual, em numerário.

DEZEMBRO: Vacinação contra a Covid-19 será gratuita e voluntária

O Governo anunciou, a 8 de Dezembro, que a distribuição da vacina contra a Covid-19 será gratuita e voluntária. A 9 de Dezembro, os deputados do hemiciclo aprovaram uma nova injecção de 8,1 mil milhões de patacas provenientes da reserva financeira no orçamento para 2020. No dia 13 do último mês do ano, o Comissariado da Auditoria aponta falhas na gestão da Macau Investimento e Desenvolvimento, indicando que a empresa de capitais públicos optou por um modelo de desenvolvimento dispendioso no Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa. O Benfica de Macau vence a Taça da AFM, competição que substituiu a Liga de Elite, cancelada devido à pandemia. No dia 14, morreu Juliana Devoy, freira norte-americana que fundou o Centro Bom Pastor, que acolhe mulheres em risco, vítimas de violência doméstica, vítimas de tráfico humano, e famílias vulneráveis. As autoridades anunciaram também a compra de 400 mil doses de vacinas junto da Sinopharm, BioNTech e AstraZeneca.