Troca de dinheiro acabou em assalto com spray pimenta e uma faca apontada ao pescoço

Um residente de Macau conheceu um homem do continente através da aplicação social Wechat que se ofereceu para ajudar na troca de dinheiro. Porém, no momento da transacção, a vítima acabou por ser assaltada com spray pimenta e uma faca apontada ao pescoço, segundo reveleram ontem as autoridades.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

No dia 21 de Dezembro, por volta das 17h00, a Polícia de Segurança Pública (PSP) recebeu uma queixa acerca de um caso de fraude relacionada com uso de notas falsas, tendo os agentes feito uma deslocação ao local para investigação.

A PSP acabou por descobrir, através da vítima, um residente de Macau, que o suspeito, de apelido Ma, 40 anos de idade e desempregado, estaria a trocar renminbis por dólares de Hong Kong através da aplicação móvel Wechat, com um cambio favorável de 86 por 100, tendo a vítima aceite o negócio. Foi então combinado entre os dois um encontro às 17h00 do dia 21 de Dezembro num quarto de hotel no Nape para a vítima trocar a quantia de 1.182.200 dólares de Hong Kong. Quando a vítima se dirigiu ao quarto de hotel e bateu à porta, terá sido atacada pelo suspeito com spray pimenta, tendo este de seguida roubado um saco com dinheiro enquanto tinha uma faca apontada ao pescoço. Posteriormente, amarrou a vitima com uma corda.

A vítima tentou então convencer o suspeito a ir jogar no casino com o seu dinheiro, dizendo-lhe que não haveria problema se este o perdesse todo no jogo e que lhe pedia apenas que não o magoasse, tendo o suspeito aceite a proposta. Depois de terminada a sessão de apostas no casino, e já perto da saída, a vitima gritou por ajuda e foi auxiliada pelos seguranças, que conseguiram deter o indivíduo que foi entregue de seguida à polícia.

O suspeito foi depois revistado e na sua posse foi encontrado cerca de 100 mil dólares de Hong Kong, uma faca, dois sprays pimenta, uma corda, cinco fitas de plástico, um par de luvas e fita cola, tendo depois confessado o crime e revelado que comprou a parafernália através da internet. O caso já foi transferido para o Ministério Público.

Importunação sexual na Rua Francisco Xavier Pereira

A Polícia de Segurança Pública recebeu uma queixa no dia 28 de Dezembro por volta das duas da manhã acerca de um caso de importunação sexual. Uma mulher de 27 anos, residente de Macau, enquanto caminhava na intercepção entre a Rua Francisco Xavier Pereira e a Avenida do Ouvidor Arriaga, foi abordada por um homem com forte cheiro a álcool que terá tocado na vítima de forma inapropriada nas partes íntimas, fugindo de seguida. A mulher decidiu chamar a polícia que, depois de investigar o caso, comprovou o acontecimento através das câmaras de CCTV.

No mesmo dia, às 4h30 da madrugada, a polícia encontrou o suspeito na casa de uns amigos, tendo sido identificado devido à roupa que tinha vestida durante a ocorrência. O suspeito acabou por confessar à polícia que tinha bebido uma grande quantidade de álcool enquanto jantava com uns amigos nesse dia, e que por isso não se recordava do que tinha acontecido. O caso foi transferido para o Ministério Público.