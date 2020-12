Maioria dos desempregados em Macau trabalhava no sector do jogo

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Macau contabilizou 11.600 desempregados no período de Setembro a Novembro, a maioria no sector do jogo, anunciaram ontem os Serviços de Estatística e Censos (DSEC). No período em análise, “a população desempregada era composta por 11.600 pessoas, menos 100 face ao período transato”, tendo a maioria trabalhado “anteriormente no ramo de actividade económica das lotarias, outros jogos de aposta e actividade de promoção de jogos, assim como no ramo da construção”, acrescentou a DSEC, em comunicado, sem precisar o número de pessoas afectadas pela crise que atingiu os casinos. Entre Setembro e Novembro, a taxa de desemprego no território manteve-se nos 2,9%, tal como no período anterior, de Agosto a Outubro, com a taxa de desemprego dos residentes a fixar-se em 4%, menos 0,1 pontos percentuais que no trimestre precedente.

A taxa de subemprego aumentou 0,2 pontos percentuais, para 5,4%, com a população subempregada a fixar-se em 21.400 pessoas, mais 600 que no período anterior, indicou. Também aqui, a DSEC salientou que “a maior parte da população subempregada pertencia ao ramo de atividade económica das lotarias, outros jogos de aposta e atividade de promoção de jogos, bem como ao ramo dos transportes e armazenagem”. No período em análise, a taxa de actividade da população residente foi de 70%, totalizando 397.800 pessoas, de acordo com a nota.

A população empregada fixou-se em 386.200 pessoas, menos 900 que no período anterior, com o número de residentes empregados a rondar as 278 mil pessoas, mais mil que no trimestre anterior. O número de pessoas à procura do primeiro emprego representou 14,6% do total da população desempregada, tendo baixado 3,4 pontos percentuais em relação ao período anterior. “Em comparação com o período de setembro a novembro de 2019, a taxa de subemprego, a taxa de desemprego e a taxa de actividade subiram 4,9, 1,2 e 0,1 pontos percentuais, respectivamente”, apontaram ainda as autoridades.