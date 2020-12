CCAC iliba Governo de irregularidades administrativas na cessação de 74 contratos de concessões de terrenos

Num relatório de investigação publicado ontem, o Comissariado contra a Corrupção (CCAC) concluiu falhas na fiscalização e execução das normas legais em 74 processos de concessão de terrenos a privados, mas ilibou o Governo de “irregularidades administrativas” pela declaração da caducidade dos contratos em 2015. Segundo as conclusões do CCAC, o comportamento de “incumprimento das obrigações contratuais” por parte dos concessionários foi “manifestamente contrário ao princípio da boa fé nas relações jurídicas contratuais”.

O Comissariado contra a Corrupção (CCAC) considerou que não houve “irregularidades administrativas” na decisão do Governo pela declaração de caducidade das concessões de 74 processos de concessão de terrenos por arrendamento, a título provisório. De acordo com as conclusões publicadas num relatório pelo CCAC, todos os concessionários dos terrenos envolvidos nos referidos processos “não cumpriram, de forma efectiva, as cláusulas constantes dos contratos de concessão provisória por arrendamento nem concluíram os projectos iniciais de aproveitamento dos terrenos ou os projectos aprovados para a sua alteração”.

No relatório com 99 páginas, o CCAC referiu que os concessionários solicitaram a “modificação ou alteração da finalidade dos terrenos e a ampliação da dimensão e da altura dos edifícios a construir”, com o objectivo de potenciar os “seus interesses”, sendo este um “comportamento manifestamente contrário ao princípio da boa fé nas relações jurídicas contratuais”.

“Só a partir do momento em que a Administração Pública acabou por executar efectivamente as disposições da Lei de Terras relativamente à declaração da caducidade de concessão dos terrenos é que os concessionários dos terrenos tentaram aproveitar o facto de se registarem atrasos na apreciação e aprovação dos projectos por parte da Administração Pública, e o facto de não cumprimento das responsabilidades da Administração Pública no âmbito do planeamento urbanístico ou das infra-estruturas, como causas de excepção, no sentido de justificar o não cumprimento das obrigações que sobre eles recaía, no que respeita ao aproveitamento dos terrenos constantes dos contratos de concessão. O CCAC considera que tais explicações são inconvincentes”, refere o relatório do CCAC.

O organismo anticorrupção assinalou que a “Administração Pública declarou a caducidade das concessões dos respectivos terrenos por factos imputáveis aos concessionários ou pelo mero facto de o aproveitamento dos terrenos não ter sido concluído até ao termo do prazo de arrendamento”. Nesse sentido, o CCAC frisou que não se verificou “qualquer ilegalidade ou irregularidade administrativa”.

Para além disso, o CCAC entendeu que as “acusações contra a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), relativamente a atrasos ou impedimentos da conclusão do aproveitamento de terrenos, não são procedentes nem podem ser fundamento justo para sustentar uma alteração da nova Lei de Terras, designadamente no que respeita ao regime de declaração de caducidade das concessões de terrenos.

No entanto, o relatório indicou que houve falta de rigor na fiscalização, por parte da DSSOPT, em relação ao cumprimento dos contratos de concessão de terrenos, o que levantou “dúvidas negativas sobre os trabalhos da gestão de terrenos por parte do Governo”.

“A DSSOPT não cumpriu, no passado, as suas responsabilidades de tomar iniciativa relativamente à fiscalização e ao acompanhamento da situação do cumprimento dos contratos de concessões provisórias dos terrenos por parte dos concessionários, nem acompanhou, atempadamente, as situações em que os respectivos terrenos poderiam reunir condições que preenchiam os requisitos das disposições legais relativamente à caducidade das concessões provisórias, fazendo assim com que muitos terrenos ficassem desaproveitados durante muito tempo por não terem sido utilizados adequadamente”, pode ler-se no relatório do CCAC.

O CCAC criticou a existência de “situações em que parecia que os concessionários ocupavam a posição predominante” e considerou que o Governo “deve fazer uma revisão no sentido de procurar desempenhar bem o seu papel predominante nos contratos de arrendamento de terrenos”, uma vez que “o contrato de concessão por arrendamento de terreno não é um mero contrato civil, tendo a natureza de contrato administrativo”.

“A Administração Pública deve ponderar, simultaneamente, o equilíbrio entre o interesse público e o interesse privado, sobretudo, deve ter-se como objectivos primordiais para aprovação o aproveitamento pleno e oportuno dos recursos dos solos e o desenvolvimento urbano sustentável”.

A terminar, o CCAC recordou que as “74 decisões sobre a concessão dos terrenos em causa foram tomadas pelo Governo de Macau ainda sob administração portuguesa”, e criticou o facto de algumas das concessões provisórias por arrendamento terem sido concedidas “com dispensa de concurso público sem que se tenha encontrado nenhuma justificação para tal nos pareceres” ou “invocado para tal qualquer disposição legal pertinente”. O CCAC reforçou ainda que o “concurso público deve ser a normalidade e a concessão directa uma excepção”.

Secretário pediu reflexão sobre conclusões no relatório do CCAC

Através de um comunicado, o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, reagiu às conclusões publicadas no relatório do CCAC, dando instruções aos serviços para “reflectirem nas questões ali indicadas, bem como para envidarem todos os esforços para melhorarem o mecanismo de gestão de solos, no sentido de permitir o aproveitamento mais adequado e eficaz dos solos, nos termos da lei”. De acordo com o comunicado, o Governo entende que, “tanto nos recursos judiciais interpostos pelos concessionários devido à declaração da caducidade da concessão como no relatório de investigação do CCAC, não foram encontradas ilegalidades na recuperação dos terrenos em causa, demonstrando que todas as decisões do Governo foram tomadas de forma rigorosa e em cumprimento da lei”.