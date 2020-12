Vietnamitas detidos no Porto Interior por posse e tráfico de droga

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois cidadãos vietnamitas no passado dia 28 de Dezembro por suspeita de tráfico de estupefacientes e apreendeu 5,9 gramas de ICE com um valor de mercado de 20 mil patacas. “As detenções foram desencadeadas no seguimento de uma investigação sobre uma informação recebida há uma semana de que um homem de nacionalidade vietnamita estaria a vender estupefacientes nos espaços de diversão nocturna na área do Porto Interior”, começou por dizer um porta-voz da PJ em conferência de imprensa.

De acordo com as informações recolhidas pelas autoridades, os dois suspeitos, com 25 e 26 anos de idade, perderam os respectivos empregos no início do ano e não conseguem regressar ao Vietname. “Ambos estão retidos em Macau porque terminaram os seus contratos de trabalho e não podem regressar ao Vietname. Um dos detidos esteve envolvido num caso de consumo de droga em Abril deste ano, enquanto que outro está envolvido num caso de tráfico de droga relativo a Setembro. Ambos foram acusados de tráfico, consumo e detenção de equipamento para consumo”, indicou o porta-voz da PJ.

Um dos suspeitos foi interceptado à porta de um hotel onde estava hospedado. “Após interrogatório, os agentes da PJ encontraram 11 pacotes de ICE na posse do suspeito e decidiram subir ao quarto de hotel para procurar mais provas. No quarto, encontrámos outro suspeito com cinco pacotes de ICE e equipamento para consumo de droga. O total de droga apreendida foi de 5,9 gramas. Ambos suspeitos confessaram ser consumidores de estupefacientes e admitiram ter adquirido os 5,9 gramas de ICE por 9 mil patacas, que depois dividiram em várias porções com o intuito de vender”, afirmou o porta-voz da PJ, acrescentando que os suspeitos poderiam ter tido um lucro de 20 mil patacas com a droga apreendida e que ambos recusaram divulgar a fonte de ICE. Segundo a PJ, o exame à urina dos suspeitos confirmou o consumo de estupefacientes.

Para além da apreensão de 5,9 gramas de ICE, a PJ apreendeu ainda 2.600 patacas e 1.000 dólares de Hong Kong, que se acredita serem provenientes do tráfico de estupefacientes.

E.S.