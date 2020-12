PJ deteve 30 pessoas e desmantelou rede de transacção ilegal de dinheiro que operava em Macau desde 2016

Uma operação conjunta com as autoridades chinesas levou ao desmantelamento de uma rede de transacção ilegal de dinheiro em Macau, que usava terminais de pagamento alterados para simular compras no interior da China com o intuito de trocar yuan por dólares de Hong Kong. A PJ deteve 30 pessoas em Macau e apreendeu mais de 10 milhões de dólares de Hong Kong em dinheiro e fichas de jogo. As autoridades policiais acreditam que o líder da rede é um residente de Macau.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A Polícia Judiciária (PJ) e as autoridades do interior da China desmantelaram no passado dia 27 de Dezembro uma rede de transacção ilegal de dinheiro que terá movimentado 116,22 mil milhões de yuan em Macau, desde 2016, com recurso a terminais de pagamento alterados e obtido um lucro de 69 milhões de yuan. A operação conjunta com autoridades policiais das províncias de Guangdong, Jiangsu e Fujian levou à detenção de 30 suspeitos em Macau, e à apreensão de mais de 10 milhões de dólares de Hong Kong em dinheiro e fichas de jogo, assim como material informático e máquinas de POS (Point of Sell) para uso exclusivo no interior da China.

“Os terminais de pagamento, ou máquinas POS (Point Of Sell), são usadas exclusivamente na China para evitar branqueamento de capitais ou fuga de capitais nacionais para o estrangeiro. Em colaboração com a Polícia Judiciária, as autoridades policiais de três províncias chinesas desmantelaram uma rede criminosa que trouxe várias destas máquinas POS para Macau para serem alteradas e utilizadas com registo na China”, começou por explicar um porta-voz da PJ em conferência de imprensa, adiantando depois que o líder desta alegada rede de transacção ilegal de dinheiro é um residente de Macau.

De acordo com a PJ, a investigação foi desencadeada após troca de informações com a polícia das províncias de Guangdong, Jiangsu e Fujian sobre suspeitas relacionadas com máquinas POS adulteradas que fariam transacções em Macau, nomeadamente troca de dinheiro ou compras, como se estivessem na China. “Durante a investigação descobrimos que um dos cérebros da operação é um residente de Macau, de apelido Wong, que pediu ajuda a familiares no interior da China para angariar pessoas para alargar a sua rede. Por outro lado, este suspeito pediu aos membros da rede para trazerem máquinas POS e fazerem alterações técnicas para operarem em Macau como se estivessem no interior da China. As máquinas foram utilizadas em casinos para fazer troca de dinheiro, nomeadamente em quartos de hotel, uma vez que as máquinas eram portáteis”, referiu o porta-voz da PJ.

Na operação desencadeada em Macau a 27 de Dezembro participaram 110 agentes da PJ e foram detidas 30 pessoas com idades entre os 22 e os 72 anos. “Em Macau, 110 agentes da polícia deslocaram-se a 12 lojas, 19 residências e duas empresas para fazer uma rusga. Durante a operação foram detidos 23 homens e sete mulheres, oito dos quais podem ser considerados elementos importantes da rede. Para além disso foram apreendidos 8,84 milhões de dólares de Hong Kong, 59 mil yuan, 720 mil patacas e 1.268.750 dólares de Hong Kong em fichas de jogo. Entre o material apreendido consta equipamento informático, telemóveis, cartões de crédito e cofres”, indicou a PJ em conferência de imprensa, frisando que entre os 30 detidos estão 12 residentes de Macau.

Segundo os dados recolhidos durante a investigação, a rede terá começado a operar em 2016 com “um volume total de 116,22 mil milhões de yuan em transacções” e “um lucro de 69 milhões de yuan” nos últimos quatro anos. Todos os suspeitos detidos foram acusados de associação criminosa e burla telefónica e presentes ontem ao Ministério Público.

Em relação à operação desencadeada na China, o porta-voz da PJ assinalou que participaram “mais de 300 agentes da polícia”, tendo sido efectuadas 39 detenções. “Os suspeitos detidos na China têm idades compreendidas entre os 21 e os 56 anos, sendo que cinco eram cérebros da rede no interior da China. Para além disso foram apreendidos cartões de crédito e máquinas POS”, concluiu o porta-voz da PJ.