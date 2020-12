Padrões mais rigorosos para índice de qualidade do ar aumentam dias insalubres em 2021

Tufão Hato

Realizou-se ontem a conferência de imprensa da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (DSMG) de esclarecimento acerca dos novos padrões do índice de qualidade do ar que entrarão em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2021. De acordo com os SMG está previsto um aumento entre 10 e 20 no número de dias de nível insalubre em diferentes zonas em Macau.

A Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (DSMG) realizou ontem uma conferência de imprensa de esclarecimento ao público sobre o novo padrão de índice da qualidade do ar na cidade que entrará em vigor a partir de Janeiro de 2021. De acordo com Tang Lu Man, director substituto dos Serviços Meteorológicos, os SMG preveem um aumento entre 10 e 20 no número de dias de nível insalubre em diferentes zonas em Macau. Na Estacão Ambiental da Taipa, por exemplo, é esperado um aumento de 20 por cento no número de dias com má qualidade do ar.

Foi também divulgado pelos SMG que este aumento de dias de nível insalubre deve-se à reformulação dos critérios de elaboração do índice de qualidade do ar na cidade de Macau, mas que isso não significa que a qualidade do ar no território se deteriorou, apenas que se passou agora a adoptar padrões mais rigorosos para as concentrações de poluentes que correspondem a vários níveis da qualidade do ar, especificamente os estipulados pela Organização Mundial de Saúde. Para além disso, vão começar a ser usados como referência valores de concentração no ar mais restritos e menos flexíveis do que os que estão em rigor de momento.

Ao mesmo tempo, foi explicado que vão ser reforçados os alertas e as recomendações e medidas preventivas para os grupos sensíveis da população, tal como pessoas com doenças cardíacas ou respiratórias, grávidas, crianças e idosos. Os ícones e a forma de apresentação serão actualizados também.

Tam Chan Vai, chefe substituto do centro de clima e ambiente atmosférico, afirmou que o número de dias de nível insalubre na berma da estrada vai aumentar significativamente, e que na zona da Rua do Campo a qualidade do ar continua a revelar os piores valores na cidade. De acordo com estes novos padrões, o ano de 2019 registou 40 dias de nível insalubre, ao revés dos 10 dias registados de momento.

Como justificação da redução de até 60 por cento no número de dias de nível insalubre entre Janeiro e Outubro, os SMG identificam a pandemia da Covid-19. “Devido à pandemia, as actividades humanas diminuíram e o resultado foi que a qualidade do ar melhorou”, afirmou Tang Lu Man, acrescentando que “o vento que vem do Norte para Sul aumenta o nível insalubre”, identificando assim um dos vários factores condicionadores da qualidade do ar em Macau.

O índice da qualidade do ar de Macau baseia-se nos dados obtidos através da rede de estações de monitorização automática. O sub-índice de poluentes, nomeadamente, partículas inaláveis em suspensão (PM 10 ), partículas inaláveis muito finas em suspensão (PM 2.5 ), dióxido de azoto (NO 2 ), ozono (O 3 ), dióxido de enxofre (SO 2 ) e monóxido de carbono (CO), é calculado usando a concentração dos poluentes registada em tempo real e a influência para a saúde humana. O sub-índice mais alto será considerado o índice de qualidade do ar da estação. Quando o índice exceder 100, o principal poluente também será indicado.