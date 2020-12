Governo optou por modelo de pré-fabricados para concluir habitação de idosos antes de 2023

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O projecto de construção de dois edifícios na Areia Preta para habitação de idosos foi adjudicado por ajuste directo à Companhia de Engenharia e de Construção da China para garantir a conclusão da obra antes de 2023 através do modelo de pré-fabricados. O secretário para os Transportes e Obras Públicas assegurou que a construção modular, para além de ser mais rápida, pode produzir menos resíduos e ser adoptada na construção de prédios na Zona A.

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, afirmou ontem que o projecto de habitação para idosos na Areia Preta foi adjudicado, por ajuste directo, à Companhia de Engenharia e de Construção da China, devido à falta de experiência das empresas locais no sistema de construção de pré-fabricados. Em declarações à margem de uma cerimónia na sede do Governo, Raimundo do Rosário explicou as razões que levaram o Governo a optar pelo sistema de construção modular no projecto de residência para idosos no lote P da Areia Preta.

“Houve um conjunto de razões que levaram a esse ajuste directo. Um dos objectivos fixados pelo Chefe do Executivo é fazer este alojamento para idosos e a nossa preocupação foi fazer com que este alojamento para idosos ficasse concluído ainda neste mandato. O mandato acaba em 2024 e estamos a fazer os possíveis para acabar esta obra em 2023, a tempo depois de mobilarem e fazer a admissão das pessoas”, começou por dizer Raimundo do Rosário antes de explicar a opção pela construção de edifícios pré-fabricados.

Uma das razões apontadas pelo secretário foi que “o prazo é relativamente curto” para a conclusão da obra e a saturação de resíduos de construção provocados pelo método tradicional. “Achámos que na vizinhança já é bastante vulgar fazer edifícios pré-fabricados. Em Macau ainda fazemos a construção tradicional e considerámos ser necessário aproveitar esta possibilidade para fazer um edifício em pré-fabricado. Outras das razões vai para o facto de o aterro onde depositamos os materiais de construção e os resíduos de construção estar já saturado. Portanto, os edifícios pré-fabricados trazem essas vantagens, por um lado é uma construção mais rápida, e, por outro produz muito menos resíduos de construção, e, portanto, o nosso aterro agradece”, referiu o secretário para os Transportes e Obras Públicas.

Apesar da insatisfação de várias associações do sector na sequência da decisão do Governo, Raimundo do Rosário recordou que as empresas locais não têm experiência neste tipo de construção de edifícios pré-fabricados, e que esta pode ser uma oportunidade para “aprenderem”.

“Em Macau não há nenhuma empresa especializada neste tipo de obra, pois esta será a primeira obra neste sistema de pré-fabricação. Em Macau, não há nenhuma empresa que tenha experiência nessa área, portanto tivemos que encontrar uma empresa que tivesse já experiência”, frisou o secretário, acrescentando que este modelo poderá ser replicado na Zona A. “Como sabem temos muita construção na Zona A, temos 28 mil fogos para fazer, e esperemos que esta experiência corra bem. Se correr bem haveremos de replicar este esquema de pré-fabricação na Zona A. É uma oportunidade também para as construtoras locais aprenderam”.

De acordo com Raimundo do Rosário, o contrato de adjudicação foi assinado ontem, sendo que a obra não poderá custar mais do que 2,1 mil milhões de patacas. “A obra vai custar 2,1 mil milhões de patacas, cujo o preço por metro quadrado [16 mil patacas] é aceitável, e expliquei isto às seis associações do sector. A pré-fabricação é sempre um pouco mais cara do que a construção tradicional, está dentro dos nossos parâmetros e este valor que foi ajustado com esta empresa é um valor máximo, portanto, o valor final só poderá ser igual ou inferior, nunca superior”, assegurou o secretário para os Transportes e Obras Públicas, frisando que as fracções serão destinadas apenas para arrendamento.