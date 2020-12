Eleições para AL podem ser adiadas devido ao contexto pandémico

FOTOGRAFIA: GCS

O presidente da Comissão dos Assuntos Eleitorais para a Assembleia Legislativa (CAEAL), Tong Hio Fong, assumiu que o actual contexto pandémico poderá afectar a organização e a realização das eleições para a Assembleia Legislativa em 2021. “Estamos num contexto de epidemia e por isso vamos comunicar com os Serviços de Saúde por causa da possibilidade de haver mais medidas preventivas e de reforçar a comunicação para que possamos proceder o nosso trabalho”, afirmou ontem Tong Hio Fong após a cerimónia da tomada de posse enquanto presidente da CAEAL.

Questionado sobre a data para as eleições, o presidente da CAEAL recordou que a decisão é da exclusiva competência de Ho Iat Seng e que a lei eleitoral prevê o adiamento das eleições por causa da pandemia. “Será uma decisão do Chefe do Executivo, pois é da sua competência, por isso vamos esperar pela sua decisão para depois publicarmos a data”, disse Tong Hio Fong, frisando que a CAEAL irá manter um contacto directo com os Serviços de Saúde para saber se será necessário adoptar medidas preventivas e de reforço dos trabalhos de combate à epidemia. “Temos um artigo [na lei eleitoral] que prevê isso [adiamento]. Se for necessário é possível adiar as eleições por causa da pandemia”.

Em relação ao número de eleitores registados para as próximas eleições, o presidente da CAEAL assinalou uma subida em comparação com 2017, mas não adiantou pormenores sobre um eventual aumento de assembleias de voto. “Sabemos que neste momento temos 320 mil eleitores, por isso, também vamos ver como é o número e decidir se é necessário acrescentar postos de votação”, referiu Tong Hio Fong, acrescentando que os residentes têm até ao último dia do ano para proceder ao recenseamento eleitoral. “É de lembrar que as pessoas que pretendam votar na eleição para a Assembleia Legislativa têm de se registar antes de dia 31 de Dezembro para concluir o processo de recenseamento eleitoral”.

Tong Hio Fong recordou que, no ano anterior, o espaço numa das assembleias de voto era reduzido, o que gerou “muito tempo de espera”, e que, por isso, a CAEAL irá analisar o caso para “melhorar a situação”.

Sobre o orçamento, Tong Hio Fong não adiantou números concretos, mas admitiu um aumento por causa do número de eleitores recenseados. “Neste mandato temos mais eleitores e por isso vamos aumentar um pouco no orçamento, mas claro que vamos manter em mente que temos de utilizar o orçamento de uma forma racional. O número exacto ainda não temos”, frisou o presidente da CAEAL.

Para além de Tong Hio Fong, o Chefe do Executivo nomeou ontem os vogais Lai U Hou, José Tavares, Kou Peng Kuan, Iong Kong Leong e Inês Chan para a Comissão dos Assuntos Eleitorais para a Assembleia Legislativa.

E.S.