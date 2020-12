Sistema ‘Olhos no Céu’ leva à detenção de dois suspeitos por assalto no dia de Natal

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens do interior da China por suspeita de furto qualificado numa residência localizada na Rua Nova a Guia com um prejuízo de 25 mil patacas. Os suspeitos são dois operários de construção civil com mais de 30 anos e a vítima é uma residente de Macau com mais de 40 anos. “A mulher disse que saiu de casa pelas 18h00 do dia 25 de Dezembro. Quando regressou a casa nesse dia, por volta das 23h00, constatou que o seu quarto tinha sido vasculhado e uma gaveta danificada onde faltava um colar de platina e várias notas comemorativas do zodíaco chinês no valor total de 25 mil patacas. Ao constatar o sucedido, a mulher apresentou de imediato queixa”, começou por explicar um porta-voz da PJ.

Com recurso ao sistema ‘Olhos no Céu’, a PJ verificou que dois homens subiram através de varandas do prédio da vítima. “Segundo as imagens de videovigilância, verificámos que os suspeitos entraram no edifício pelas 20h00 do dia 25 de Dezembro e saíram uma hora depois. Através das imagens conseguimos seguir o percurso dos suspeitos após o furto. No dia seguinte, os dois homens saíram de um hotel pelas 13h00 e foram detidos”.

No interrogatório, os dois homens do interior da China negaram a autoria do assalto e não explicaram a razão pela qual tinham na sua posse 160 notas comemorativas do zodíaco chinês. “Ambos recusaram ter cometido qualquer crime, mas na posse dos suspeitos encontrámos notas comemorativas e um recibo de compra de um telemóvel. Uma vez que os dois homens apresentam as mesmas roupas dos suspeitos captados pelas câmaras de videovigilância durante o assalto, a Polícia Judiciária considerou haver fortes indícios da autoria do crime, e encaminhou os dois homens ao Ministério Público por suspeita de furto qualificado. A PJ apurou também que o telemóvel foi adquirido com notas comemorativas”, concluiu o porta-voz da PJ.

