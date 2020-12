Serviços de Saúde descartam isenção de quarentena para quem tenha sido vacinado contra a Covid-19

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A observação médica em Macau vai continuar a ser obrigatória apesar da administração da vacina contra a Covid-19 em regiões de risco elevado. Os Serviços de Saúde não vão alterar os regulamentos e as pessoas vacinadas terão de cumprir quarentena caso pretendam entrar em Macau. As autoridades revelaram ainda que 71 estrangeiros receberam autorização de entrada no território desde 1 de Dezembro ao abrigo de um regime de excepção para familiares de residentes.

Os regulamentos de quarentena não serão alterados em Macau com a administração de vacinas contra a Covid-19 em regiões consideradas de alta incidência, e a observação clínica nos hotéis designados será obrigatória para pessoas já vacinadas, anunciaram ontem os representantes dos Serviços de Saúde na habitual conferência de imprensa semanal de actualização da pandemia. Sobre o início da vacinação para residentes, as autoridades continuam sem uma data concreta.

“Neste momento reparamos que os resultados desta vacina indicam que a percentagem de prevenção da epidemia é de 80 a 90% e que a vacina irá reduzir o risco de morte, mas isso não significa que todas as pessoas que tomem a vacina não seja infectadas ou que não haja transmissão da doença para outra pessoa. As pessoas que estejam em áreas de risco elevado não podem entrar em Macau sem quarentena só porque estão vacinadas pois terão de cumprir os regulamentos estabelecidos pelos Serviços de Saúde”, afirmou Lo Iek Long, médico-adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, acrescentando que a vacinação dos residentes deverá começar “no primeiro trimestre do próximo ano”.

Questionado sobre a falha técnica no passado dia 24 de Dezembro que impossibilitou a introdução de um campo obrigatório com a morada no código de saúde de Macau, Lo Iek Long afirmou que esta alteração só irá entrar em vigor no início do próximo ano. “A nossa equipa técnica disse que houve uma falha naquele dia, uma avaria no sistema. Também compreendemos que os cidadãos tenham necessidade de deslocação e que por isso precisaram de aceder ao código de saúde. Só no próximo ano é que vamos dar continuidade à utilização deste sistema da morada”, disse Lo Iek Long, acrescentando que os Serviços de Saúde irão realizar uma análise sobre o que correu mal “14 dias após o lançamento da nova função”.

Sobre o alargamento da quarentena de 14 dias para 21 dias em Macau, anunciado na semana passada, Lo Iek Long admitiu dois factores para a implementação da medida: a mutação do vírus no Reino Unido e um caso importado em Hong Kong detectado ao 19.º dia. O representante dos Serviços de Saúde assegurou que a nova estirpe do coronavírus identificado no Reino Unido será estudada em Macau através do sequenciamento de genes, e que haverá condições para ser testada. Em relação ao número de testes de ácido nucleico realizados em Macau desde Maio, Lo Iek Long assinalou que foram realizados dois milhões até 27 de Dezembro. “Foram realizados 1,3 milhões de testes de ácido nucleico a residentes e 700 mil a não residentes de Macau”, indicou o representante dos Serviços de Saúde depois de assinalar que entre 23 e 27 de Dezembro foram realizados 74.049 testes de ácido nucleico no território.

Em relação aos pedidos de entrada de cidadãos não residentes de nacionalidade estrangeira em Macau, Leong Iek Hou revelou terem sido aprovados 71 casos desde 1 de Dezembro num total de 263 pessoas. “Até às 13h00 de hoje [segunda-feira], Macau recebeu 217 pedidos, 71 foram aprovados e cerca de 50 pessoas não correspondem aos requisitos e não foram aprovados os pedidos”, disse a coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença.

Na conferência de imprensa, a representante da Direcção dos Serviços de Turismo, Lau Fong Chi, revelou que 369 pessoas optaram por fazer quarentena num dos dois hotéis à escolha. “Neste momento há 1714 pessoas em observação médica, 1345 pessoas nos hotéis designados e 369 nos hotéis à escolha”, disse Lau Fong Chi.