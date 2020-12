LMA sugere noite de Rock and Roll e música electrónica para noite de passagem de ano

Lavy

Vincent Cheang, fundador da Live Music Association (LMA), falou ao PONTO FINAL acerca do que vai ser o último evento no LMA de 2020. ‘Not Your Ordinary NYE Party’ é a festa de passagem de ano onde actuarão duas bandas, Lavy e Worktone, com o reforço do grupo de Djs Ecstatic Bass, formado por Faye, N1D e Budball. Cheang, que é também vocalista dos Lavy, adiantou que vai aproveitar o evento para fazer a estreia do novo single da banda intitulado “Wind of the day”, que irá ser lançado em breve.

Joana Chantre

“Para esta nossa festa de passagem de ano vamos ter algumas grandes actuações musicais”, começou por contar ao PONTO FINAL Vincent Cheang, fundador da Live Music Association (LMA) e músico vocalista da banda local Lavy. “Em primeiro lugar, a minha banda Lavy tocará durante a contagem decrescente e teremos também outra banda, Worktone, a tocar uma ‘jam session’ de música contemporânea”, contou.

A banda de Vincent Cheang, Lavy, foi formada em 2007 e o nome é formado pela primeira letra dos quatro músicos originais aquando da sua formação, simbolizando a ligação dos membros da banda que têm quase todos mais de 20 anos de experiência musical e fizeram parte de vários grupos. O actual quarteto é formado por Vincent na voz, Angelo no baixo, Yaz na guitarra e Egas na bateria. O seu álbum de estreia intitulou-se “My Lonely Journey” e foi lançado em 2012, um registo da viagem musical de Lavy simbolizando o lema “o Rock é uma espécie de perseverança”. “Para além de termos mudado o baterista não temos sofrido muitas alterações em termos de membros”, acrescentou.

Quando questionado acerca do que as pessoas podem esperar do evento, Vincent referiu que vai ser algo “diferente”, com uma aposta na diversidade. “Nas nossas festas não misturamos normalmente o Rock and Roll e a música electrónica. De uma maneira geral, ou temos concertos ou festas de dança, mas nesta ocasião iremos misturar estes dois tipos diferentes de música, o Rock and Roll e a música mais electrónica que os DJ’s vão tocar”, adiantou.

O músico conta que os DJ’s a actuar no dia 31 são todos “muito activos” a trabalhar em Macau e no evento pretendem apresentar estilos diferentes. “A tocar música vai estar Faye, N1D e Budball. Estes três fazem parte do grupo Eclectic Bass, que é um grupo de DJs locais”, prosseguiu.

Em relação ao local em si, Vincent pensa ter casa cheia. “A nossa capacidade máxima é de 100 pessoas e é esse número mesmo a minha expectativa. Como não vendemos bilhetes antecipadamente, não sabemos até à hora do evento quem vai aparecer, portanto, tudo o que podemos fazer é promover o evento e avisar os nossos membros, e é isso que fizemos. Já mandámos mensagens a todos e provavelmente virão à nossa festa”, disse.

Vincent Cheang está confiante que devido ao cancelamento das festas públicas de passagem de ano organizadas pelo Governo, os membros do LMA e amantes de música ao vivo vão escolher o local para passarem os últimos momentos do ano.

No que diz respeito aos planos para 2021 no LMA, Vincent conta que a associação está a planear a agenda para o ano que vem e que a maioria dos espectáculos serão dirigidos à população local e feitos por músicos locais. “Penso que durante esta situação de vírus temos a mentalidade diferente porque antes convidávamos maioritariamente artistas internacionais, apenas por vezes juntando os artistas locais. Agora, com a situação da entrada em Macau estar barrada, penso concentrar-me em dar mais oportunidades aos artistas locais”, adiantou

Questionado sobre como é que a pandemia afectou o negócio na LMA e quais foram as oportunidades que surgiram, Vincent Cheang disse: “O aspecto negativo foi naturalmente não termos tido oportunidade de ver alguns bons artistas de todo o mundo, mas penso que, por outro lado, passámo-nos a concentrar nos artistas locais”. “Para mantermos o local a funcionar e a continuar aberto, fomos à procura de bandas e de DJ’s de diferentes comunidades em Macau. Antes focávamo-nos sempre na comunidade chinesa e portuguesa, mas agora incluímos também as outras comunidades que vivem em Macau”, referiu.

Vincent Cheang considera que existem muitos bons músicos em Macau, principalmente em géneros como o Hip Hop, alguns deles até com as suas próprias marcas. “Surpreendeu-me muito descobrir o que temos em Macau e tem sido muito bom conhecer mais acerca da música em todas as nossas comunidades”, frisou.

O músico assinala que para 2021 pretende continuar a promover outro tipo de eventos no seu espaço. “Quero que o LMA não seja apenas um local de música, mas também que apresente alguns espectáculos de dança, teatro, etc. Chamaria a isto uma mistura de diferentes artes a acontecer no LMA, este é definitivamente um dos focos neste próximo ano”, conclui.