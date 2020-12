Jardins de infância também terão de hastear a bandeira nacional

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Foi ontem publicada em Boletim Oficial a revisão à Lei da Bandeira Nacional da República Popular da China, depois de aprovada pela Assembleia Popular Nacional (APN) em Outubro. A maior alteração no documento tem a ver com os jardins de infância, onde, à semelhança daquilo que acontece nas escolas do ensino primário e secundário, também se irá fazer o hastear da bandeira.

André Vinagre

Além das escolas primárias e secundárias, também os jardins de infância terão de hastear a bandeira chinesa. É o que prevê a alteração à Lei da Bandeira Nacional da República Popular da China, publicada ontem em Boletim Oficial. A alteração foi aprovada por Pequim a 17 de Outubro e entrará em vigor em Macau no dia 1 de Janeiro.

“A bandeira nacional deve ser hasteada diariamente nas escolas, excepto durante as férias de Inverno, as férias de Verão e nos dias de descanso. Os jardins de infância que reúnam as condições necessárias devem hastear a bandeira nacional tendo como referência o disposto para as escolas”, lê-se no diploma. A lei indica ainda que, além das escolas, a bandeira deve ser hasteada também em bibliotecas, museus, pavilhões de cultura, pavilhões de artes, pavilhões de ciência e tecnologia, pavilhões memoriais, pavilhões de exposições, ginásios e palácios de juventude, entre outras instalações culturais e desportivas públicas.

O documento indica que “deve fazer-se da bandeira nacional um elemento fundamental da educação patriótica”. Assim, “no ensino primário e secundário, deve-se ensinar os alunos a compreender a história e o espírito da bandeira nacional, cumprir as normas sobre o hastear e o uso da bandeira nacional, bem como a respeitar o cerimonial durante a cerimónia do hastear da mesma”. Refere-se ainda que os meios de comunicação social devem “proceder activamente a acções de divulgação de conhecimentos sobre a bandeira nacional e orientar os cidadãos e as organizações quanto ao uso correcto da bandeira nacional e do seu desenho”.

A lei diz que não pode ser hasteada uma bandeira que esteja deteriorada ou suja. Não pode ser hasteada ou colocada de forma invertida, “ou usada de qualquer outra forma que prejudique a dignidade da bandeira nacional”. “A bandeira nacional, quando hasteada, deve ocupar sempre uma posição de destaque”, pressupõe ainda a lei.

A alteração à lei foi aprovada no dia 17 de Outubro pelo Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional (APN). Depois da decisão, André Cheong, secretário para a Administração e Justiça, indicou que o Governo da RAEM iria activar os trabalhos de revisão da legislação no âmbito da bandeira e emblema nacionais.

A alteração à Lei do Emblema nacional da República Popular da China também foi publicada ontem em Boletim Oficial pelo Governo da RAEM. O diploma, que também foi aprovado pela APN em Outubro, pressupõe que o emblema da República Popular da China seja colocado em cima da entrada principal das “instituições relevantes do Governo Popular Central” estabelecidas na RAEM.