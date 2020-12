Irmãs apresentaram queixa contra primo após furto de objectos avaliados em 1,05 milhões para jogo online

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Um estudante de 19 anos foi presente ao Ministério Público por suspeita de furto de objectos no valor de 1,05 milhões de patacas. As vítimas são duas irmãs, primas do suspeito, que deram conta pela falta de quatro relógios e de duas pulseiras no dia 26 de Dezembro. O suspeito admitiu ter penhorado os objectos por 170 mil dólares de Hong Kong para jogar numa plataforma de apostas online. A Polícia Judiciária recuperou três relógios e uma pulseira numa loja de penhores, e abriu uma investigação para localizar os restantes objectos em falta.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um estudante do ensino secundário de 19 anos por suspeita de furto de objectos no valor de 1,055 milhões de patacas para jogar numa plataforma de apostas online. O caso foi denunciado por duas familiares do suspeito, que apresentaram queixa após darem pela falta de quatro relógios e duas pulseiras no dia 26 de Dezembro.

“Na madrugada do dia 27 de Dezembro, as duas vítimas vieram à polícia denunciar o caso. Ambas moram na Rua do Chunambeiro e disseram à polícia que no passado dia 26 de Dezembro deram por falta de quatro relógios e duas pulseiras de elevado valor. Uma das ofendidas queixou-se do furto de dois relógios e uma pulseira, assim como a irmã, que verificou a falta de dois relógios e uma pulseira guardados numa gaveta do quarto”, explicou um porta-voz da PJ, em conferência de imprensa, acrescentando depois que as vítimas alegaram um prejuízo total de 1,055 milhões de patacas pelos itens roubados. “Uma indicou ter perdido dois relógios e uma pulseira encrustada de diamantes no valor de 696 mil patacas, ao passo que a outra disse que lhe faltavam dois relógios e uma pulseira de jade no valor total de 359 mil patacas”, indicou o representante da PJ.

Segundo dados recolhidos pelas autoridades na investigação preliminar do caso, não houve danos nas portas e janelas da habitação das vítimas, o que afastou a possibilidade de invasão de propriedade. “Uma vez que as portas e as janelas da habitação não foram danificadas, as irmãs suspeitaram de furto e levaram o primo à polícia, que acabou por confessar o crime. O suspeito admitiu ter furtado os objectos em Setembro e Outubro e arrecadado 170 mil dólares de Hong Kong com a venda dos relógios e das pulseiras em lojas de penhores, mas que perdeu tudo numa plataforma de apostas online”, referiu o porta-voz da PJ.

Com esta informação, a PJ abriu uma investigação para recuperar os objectos roubados junto de lojas de penhores e conseguiu recuperar três relógios e uma pulseira. “Depois da investigação encontrámos três relógios e uma pulseira de jade numa casa de penhores. Os restantes objectos ainda não foram localizados enquanto decorre a investigação. O suspeito foi presente ao Ministério Público por suspeita de furto qualificado”.