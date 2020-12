DSES quer atrair mais estudantes estrangeiros e chegar aos 50 mil universitários até 2025

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Foram ontem apresentadas as Linhas Gerais do Desenvolvimento a Médio e Longo Prazo do Ensino Superior de Macau para os anos de 2021 a 2030. Na conferência de imprensa, Chan Kung Hong, director substituto da Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES), adiantou que o objectivo é chegar aos 50 mil alunos nos próximos cinco anos. A estratégia passa por atrair estudantes estrangeiros. Um dos rumos do plano para o ensino superior da próxima década passa por cultivar nos jovens o amor pela pátria e por Macau, mas a DSES garante que a liberdade académica está salvaguardada.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES) quer que em 2025 haja 50 mil alunos a estudar nas instituições de ensino superior da Macau e, para isso, quer atrair mais jovens do estrangeiro. Actualmente, há na região 36 mil estudantes universitários.

Na conferência de imprensa de ontem, que serviu para a apresentação das Linhas Gerais do Desenvolvimento a Médio e Long Prazo do Ensino Superior de Macau para os anos de 2021 a 2030, Chan Kung Hong, director substituto da DSES, reconheceu que os finalistas do ensino secundário locais a acederem às universidades tem decrescido e que, por isso, o objectivo passa por atrair universitários do Sudeste asiático “ou até da Europa”. “Este é o rumo do nosso desenvolvimento”, afirmou Chan Kun Hong, acrescentando: “Vamos tentar esse objectivo dos 50 mil, vamos tentar recrutar mais alunos no exterior. Vamos seguir essa direcção para atingir um nível mais internacional”.

Para cumprir o plano estabelecido, a DSES vai fazer uma avaliação às instituições de ensino superior locais para perceber se têm a capacidade para receber mais alunos, quer ao nível das instalações, quer ao nível dos recursos a serem disponibilizados.

TRÊS OBJECTIVOS: QUADROS QUALIFICADOS, INVESTIGAÇÃO ACADÉMICA E DESENVOLVIMENTO DA RAEM

As linhas gerais apresentadas ontem contemplam três objectivos globais e oito rumos de desenvolvimento. O primeiro dos objectivos do plano do ensino superior para a próxima década é a criação de uma plataforma de formação dos quadros qualificados. No documento, a DSES diz que este objectivo passa por formar equipas de quadros qualificados para “construir, desenvolver e governar a sociedade”. O plano frisa que será dada importância à “qualidade didática” da formação, “apoiando os estudantes para enfrentarem e se adaptarem ao futuro, aumentando a competitividade e interligando com a nova era”.

O segundo dos objectivos do plano do ensino superior é a criação de uma plataforma orientadora para a investigação académica e científica. “Através do ajustamento e criação, constantes, das áreas de especialização dos cursos, desenvolver-se-ão o turismo, o bilinguismo em chinês e português e outros cursos privilegiados”, indica a DSES, acrescentando que será dada atenção à investigação científica e académica, “no sentido de combinar as necessidades da sociedade com o desenvolvimento económico, desenvolver as vantagens académicas e de investigação científica, reforçar a coordenação entre o sector académico e os sectores socioeconómico, industrial e comercial, optimizar o mecanismo de investimento e a eficiência do ensino superior, aperfeiçoar o ambiente para o desenvolvimento da carreira e mercado do ensino superior”. Vão também ser aproveitadas as “características da coexistência da cultura oriental e ocidental de Macau” e a “boa atmosfera da cidade” para promover o intercâmbio entre académicos.

O último dos objectivos é a criação de uma plataforma para o desenvolvimento da RAEM. O documento explica que vão ser dinamizadas as vantagens proporcionadas pela Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e que será criada uma rede de ensino superior dentro das regiões. Vai ser promovida a internacionalização do ensino superior e as funções sociais das instituições do ensino superior, indica a DSES.

ALUNOS CHINESES TERÃO DE AMAR A PÁTRIA, ESTRANGEIROS TERÃO DE CONHECER A PÁTRIA

Quanto aos oito rumos, a DSES detalha: deverá haver um melhoramento da estrutura dos mecanismos; haverá um alargamento da escala de estudantes e optimização das fontes de estudantes e estrutura dos cursos; as instituições serão incentivadas ao desenvolvimento e à partilha de recursos; garantia do aumento da qualidade do ensino superior; promoção do desenvolvimento integral dos estudantes; reforço do nível dos profissionais das instituições locais; promoção da inovação das investigações científicas; e aproveitamento das oportunidades da cooperação regional para ampliar o espaço de desenvolvimento.

O reforço do sentimento de amor à pátria está incluído no quinto rumo do plano, ou seja, na “promoção do desenvolvimento integral dos estudantes”. “Serão reforçados os conhecimentos dos estudantes, no que respeita à situação nacional e regional e ambiente internacional, sendo igualmente cultivados os sentimentos de amor pela pátria e por Macau”, lê-se no documento.

Na conferência de imprensa de ontem, Chan Kun Hong explicou que este rumo é direccionado sobretudo aos alunos de Macau e aos alunos do interior da China. Mas os alunos estrangeiros não são esquecidos: “Sendo chinês, tem de amar a pátria. Tem de conhecer o desenvolvimento nacional. Não vamos obrigar os estrangeiros a terem a educação do amor pela pátria da China, mas quando chegarem a Macau têm de conhecer a Lei Básica de Macau e também a Constituição da República Popular da China. Têm de conhecer a legislação local. Isso é uma exigência para os alunos estrangeiros”.

Questionado sobre se o ensino patriótico nas universidades poderá colocar em causa a autonomia das instituições, o director substituto da DSES garantiu que não. “Nós sempre enfatizámos que as instituições têm uma autonomia sem violar a lei”, disse, acrescentando: “Os directores das instituições realçaram várias vezes que existe essa liberdade académica e na nossa legislação está muito clara essa liberdade académica”. Porém, “se numa aula [os alunos] começarem a debruçar-se sobre ideias que possam incomodar a aula ou outros estudantes, essa já é outra questão e isso não tem a ver com liberdade académica”.

RÁCIO DE PROFESSORES POR ALUNO PREOCUPA

Segundo a DSES, no ano lectivo de 2019/2020 há um total de 300 cursos do ensino superior em funcionamento nas dez instituições de Macau, onde estão inscritos 36.107 estudantes. De acordo com os dados publicados no plano apresentado ontem pela DSES, este ano lectivo conta ainda com 2.598 membros de pessoal docente e 2.496 de pessoal não docente. Além disso, há ainda 623 investigadores nas instituições do ensino superior de Macau.

O plano da DSES nota também algumas dificuldades que o ensino superior tem enfrentado em Macau. As autoridades assinalam que o número de finalistas do ensino secundário está num ciclo de decréscimo, o que “irá causar impacto negativo para o recrutamento futuro das instituições”.

Há, este ano lectivo, mais de 20 mil estudantes que são oriundos do exterior, o que representa 55% do total. Quase 94% dos alunos de fora são provenientes do interior da China. Estes dados levam a DSES a reiterar que “as instituições de ensino superior de Macau devem reforçar mais o recrutamento de estudantes internacionais”. Além disso, a DSES diz ainda que é preciso melhorar o rácio de professores por aluno, que neste momento está nos 1/20 em Macau. A média dos países da OCDE é de 1/16.