Coutinho quer que operadoras dos transportes públicos assumam responsabilidades por erros

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

José Pereira Coutinho interpelou o Governo sobre os novos contratos das concessionárias dos transportes públicos, que vão de 1 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2026. Na interpelação, o deputado lembra que, de acordo com os novos contratos, a RAEM apoia a TCM e a Transmac com 626 milhões de patacas. “Contudo, foi permitido o exercício de actividades alheias à concessão afectando em princípio a exclusividade e a qualidade do serviço prestado ao público”, aponta.

O presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) nota que, entre Janeiro e Outubro desde ano, ocorreram 335 acidentes da responsabilidade das operadoras de autocarros, “afectando gravemente a integridade física e qualidade dos serviços prestados à população”. O deputado fala em “desresponsabilização” das operadoras e assinala que há apenas lugar a uma multa de 500 mil patacas para acidentes com mortes. “A generalizada desresponsabilização endossada às seguradoras sem aplicação de quaisquer multas às concessionárias por erros a si imputados não tem quaisquer efeitos preventivos para evitar acidentes, razões pelas quais, quase todos os dias do ano, ocorrem acidentes com os autocarros de transportes públicos”, afirma Pereira Coutinho. Assim, o deputado questiona: “Quais as razões de, aquando da revisão dos respectivos contratos de concessão, não terem sido previstas multas para acidentes graves imputados às operadoras nas situações em que os passageiros ou os transeuntes se tornem paraplégicos ou deficientes para o resto da vida?”.

Coutinho pergunta também ao Governo qual a razão pela qual são permitidas actividades alheias ao serviço concessionado, o que cria, segundo o deputado, “uma grave concorrência desleal com as outras pequenas e médias empresas que se dedicam ao transporte de trabalhadores das concessionárias do jogo mas que não recebem as centenas de milhões de patacas em assistência financeira”. Por fim, Pereira Coutinho pergunta se o Governo vai implementar medidas de apoio financeiro aos passageiros e transeuntes que aguardam as compensações decididas pelas instâncias judiciais e que, diz, “podem demorar largos anos de espera pelas decisões até trânsito em julgado das sentenças”.

A.V.