Plano de vacinação custa 500 patacas por pessoa

Ontem, após a cerimónia de comemoração dos 21 anos do estabelecimento da RAEM, Ho Iat Seng adiantou que o Governo vai pagar cerca de 500 patacas para vacinar cada cidadão. Aos jornalistas, o Chefe do Executivo de Macau indicou ainda que não coloca de lado a hipótese de vir a prolongar os contratos de concessão das operadoras de jogo devido à pandemia.

André Vinagre

O preço que os Serviços de Saúde de Macau vai pagar para vacinar cada cidadão será de 500 patacas, indicou ontem Ho Iat Seng, em conferência de imprensa, à margem das celebrações do 21.º aniversário do estabelecimento da RAEM. O plano de vacinação é voluntário e gratuito para residentes, recordou o Chefe do Executivo, que disse ainda que os trabalhadores não-residentes também estão incluídos no plano de vacinação. “Muitos não-residentes também trabalham na linha da frente, por isso também vamos garantir isso”, indicou Ho Iat Seng. O Chefe do Executivo não indicou, porém, se as vacinas também serão gratuitas para os não-residentes.

O Governo já tinha anunciado a aquisição de vacinas à Sinopharm, à BioNTech e à AstraZeneca. A cada uma das empresas, o Executivo de Macau vai comprar 400 mil vacinas e as primeiras devem chegar a Macau no primeiro trimestre do próximo ano. Na conferência de imprensa de ontem, Ho Iat Seng garantiu que o Centro Hospitalar Conde de São Januário tem condições para armazenar e conservar qualquer uma das vacinas. Além disso, Ho indicou também que cada residente vai poder escolher qual a vacina que quer: “Nós vamos permitir à população escolher qual é o tipo que querem”.

Questionado sobre as restrições fronteiriças que impedem a entrada de não-residentes no território, o que faz com que haja famílias separadas pela medida, o Chefe do Executivo disse que as famílias podem encontrar-se fora de Macau. “Se eles estiverem na Europa ou nos EUA e não forem residentes de Macau, por enquanto não temos outro remédio”, referiu, afirmando: “A reunião não tem de ser de um lado só, a reunião pode ser de cá para lá, não só de lá para cá”. Ho Iat Seng voltou a dizer que o Governo só vai levantar as restrições para os estrangeiros caso os outros países registem zero casos nos últimos 14 dias.

HO IAT SENG NÃO EXCLUI PROLONGAR CONCESSÕES

Aos jornalistas, o Chefe do Executivo falou também sobre os contratos de concessão de jogo para dizer que ainda está tudo em cima da mesa. Os contratos em Junho de 2022, mas há analistas que referem que o Governo deverá rever a data e prolongar os contratos com as actuais operadoras devido à pandemia. “Qualquer situação será considerada”, disse Ho Iat Seng. De acordo com o planeado, o Governo deverá apresentar a proposta de revisão à lei do jogo no segundo semestre do próximo ano.

Em 2021 realizam-se as eleições legislativas em Macau e o Chefe do Executivo manifestou confiança no sucesso do escrutínio. “Vamos pensar nas experiências das outras legislaturas e prevemos que seja cada vez melhor”, disse. Também em Hong Kong há eleições no próximo ano, mas Ho Iat Seng não prevê influência da outra região administrativa especial. “As duas regiões administrativas são diferentes em termos de mecanismos e estrutura. Cada qual tem o seu mecanismo para fazer as eleições”, ressalvou. Ho Iat Seng adiantou também que este ano poderá não viajar a Pequim para fazer o balanço habitual dos trabalhos em Macau devido à pandemia.